Los mensajes de violencia de extremistas prevalecen tras el asalto al Capitolio y a días de la toma de posesión de Biden

Chats, foros y redes sociales son el punto de contacto de grupos extremistas que no aceptan el resultado electoral y quieren más violencia para un país profundamente afectado por los hechos sin precedentes del pasado miércoles en los que cinco personas perdieron la vida.

"Trump o la guerra. Hoy. Así de simple".

"Si no sabes cómo disparar: necesitas aprender. AHORA".

"Asaltaremos los edificios gubernamentales, mataremos policías, mataremos guardias de seguridad, mataremos a empleados y agentes federales y exigiremos un recuento".

Pero esto no solo ocurrió en estas páginas ‘alternativas’, en el propio Twitter se habló directamente de violencia y durante los cinco días previos a los hechos del Capitolio hubo 1,480 publicaciones en esa plataforma de cuentas relacionadas con el sitio que promueve teorías conspirativas QAnon que empleaban directamente “términos de violencia” sobre el Congreso de EEUU, según un informe de Advance Democracy, una organización no partidista y sin fines de lucro que realiza investigaciones de interés público.

Lo peor es que la amenaza no acaba con el arresto de varios participantes de este asalto sin precedentes y los expertos advierten que los llamados a la violencia no han hecho más que intensificarse , en lo que podría ser una seria amenaza para la toma de posesión de Biden, el próximo 20 de enero.

"¡Trump prestará juramento para un segundo mandato el 20 de enero!", dijo un usuario en el foro TheDonald.win este jueves, el día después del asalto. "No debemos dejar que los comunistas ganen. Incluso si tenemos que quemar DC hasta los cimientos. ¡¡Mañana recuperamos DC y recuperamos nuestro país!!", añadió.

“El movimiento no ha terminado; ¡solo está comenzando! Simplemente, ahora estamos más optimizados en lo que respecta al personal”, escribió otro en la misma plataforma.

Preocupaciones por el día inaugural

Pero ante los ataques al Capitolio el pasado 6 de enero y la actitud del presidente Trump, que además, ha asegurado que no asistirá a la inauguración, el evento se convierte en todo un reto para la seguridad, ya que a él asisten no solo miembros de la nueva administración si no también expresidentes, congresistas, jueces de la Corte Suprema y otras importantes figuras de la vida política e institucional del país y acciones violentas por parte de los seguidores del presidente parecen cada vez más probables.