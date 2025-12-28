Congreso de EE.UU Apellidos conocidos vuelven a la boleta: hijos y nietos de políticos se lanzan a las elecciones de 2026 Hijos y descendientes directos de figuras políticas nacionales y estatales se han postulado este año para cargos políticos, en una tendencia que se repite en ambos partidos y a distintos niveles de gobierno.

La política estadounidense es rica en apellidos ilustres. Desde los Kennedy y los Bush hasta los Clinton o los Cheney, varias familias han estado vinculadas durante décadas con el poder en EEUU.

De cara al ciclo electoral de 2026, esa tradición vuelve a tomar forma: hijos y descendientes directos de figuras políticas nacionales y estatales han comenzado a postularse para cargos políticos, en una tendencia que se repite en ambos partidos y a distintos niveles de gobierno.

Un ejemplo reciente de ello es la actual representante demócrata Adelita Grijalva, que ocupó el escaño que había dejado su padre, el veterano congresista Raúl Grijalva, por el séptimo distrito congresional de Arizona. Adelita otuvo el 69% de los votos en una elección especial en septiembre y se convirtió en la primera mujer de raíces latinas en representar a Arizona en el Congreso.

Aquí te mostramos algunos de los casos más relevantes confirmados hasta ahora para las elecciones de 2026:

Jack Schlossberg (demócrata): aspira a la Cámara de Representantes de EEUU

Nieto del presidente John F. Kennedy, Schlossberg, de 32 años, anunció su candidatura este año para un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 12 de Nueva York, buscando llenar el hueco que dejará el veterano demócrata Jerry Nadler tras su retiro.

Abogado formado en Harvard y Yale, y comentarista político, Schossberg es el único nieto del expresidente asesinado en 1963 y uno de los nombres que más atención mediática ha generado por su linaje familiar.

Jack Schlossberg a su llegada a la Biblioteca JFK en Boston, en mayo de 2025. Imagen Robert F. Bukaty/AP

Jonathan Bush (republicano): aspira a gobernador de Maine

Jonathan Bush, empresario tecnológico de 56 años y miembro de la conocida familia Bush, anunció en octubre de 2025 su candidatura como republicano a la gobernación de Maine para 2026, presentándose como un “disruptor” y creador de empleo tras una carrera en el sector de la salud digital, donde cofundó la compañía Athenahealth y más tarde lideró Zus Health.

Bush es sobrino del expresidente George H.W. Bush y primo del también expresidente George W. Bush. Esta es su primera candidatura a un cargo electivo.

Angus King III (demócrata): aspira a gobernador de Maine

Angus King III, de 54 años, es empresario y ejecutivo en el sector de energías limpias y desarrollo de vivienda asequible, y en mayo de 2025 anunció su candidatura para la gobernación de Maine en 2026 como demócrata, marcando su primera incursión formal en la política tras décadas en el mundo privado.

Es hijo del senador independiente Angus King, quien también fue gobernador de Maine y suele votar con los demócratas. Llega como relativamente desconocido en política, pero encabeza algunas encuestas entre votantes demócratas en la primaria y cuenta con el reconocimiento del nombre King como recurso en su campaña.

Angus King III ha centrado su discurso en bajar costos para las familias, promover energías renovables y estimular la economía local, aprovechando su experiencia como fundador y presidente de Peaks Renewables, una firma dedicada a soluciones energéticas sustentables.

Hannah Pingree (demócrata): también aspira a gobernadora de Maine

Hannah Pingree, de 48 años, es una política demócrata de larga trayectoria en Maine, hija de la representante Chellie Pingree.

Fue portavoz de la Cámara estatal entre 2008 y 2010 y desde 2019 hasta mayo de 2025 dirigió la Oficina del gobernador de Innovación y Políticas para el Futuro, un organismo clave en políticas de vivienda, energía y clima en la administración de la gobernadora Janet Mills.

En junio de 2025 anunció formalmente su candidatura para la elección gubernamental de 2026, centrando su plataforma en temas como vivienda asequible, atención médica y desarrollo económico en todo el estado, y ha recaudado apoyo y financiamiento temprano que subraya su papel como figura prominente del Partido Demócrata en Maine.

Foto de archivo de 2009 de Hannah Pingree, entonces líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Maine. Imagen Robert F. Bukaty/AP

Christine Pelosi (demócrata): aspira al Senado estatal de California

Christine Pelosi, abogada, estratega política demócrata e hija de la histórica expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, anunció en noviembre de 2025 que se postulará para el Senado estatal de California. Christine optó por ese puesto en lugar de buscar sustituir a su madre, representante de EEUU por casi 40 años.

Christine Pelosi, con una larga trayectoria en la organización interna del Partido Demócrata y experiencia como asesora legal y autora, ha dicho que quiere representar a San Francisco en Sacramento luchando por los derechos de los consumidores, los derechos de las mujeres, los supervivientes de violencia armada e inmigrantes, en una campaña que pone en juego su propio perfil político independiente del legado familiar.

Foto de archivo de Christine Pelosi en 2017. Imagen Rich Pedroncelli/AP

Stefany Shaheen (demócrata): aspira a un escaño en la Cámara de Representantes de EEUU

Stefany Shaheen, de 51 años, es exconcejala de Portsmouth, empresaria y cofundadora de Good Measures, una empresa dedicada al apoyo a personas con enfermedades crónicas, y actualmente es la jefa de estrategia del Advanced Regenerative Manufacturing Institute en Manchester.

Hija de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, lanzó en mayo de 2025 su campaña para representar al primer distrito congresional de New Hampshire en la Cámara de Representantes en 2026, motivando su postulación por su experiencia personal como madre de una hija con diabetes tipo 1 y su defensa de la investigación médica y la atención sanitaria, mientras destaca en su discurso críticas al gobierno federal por recortes de fondos y promete luchar por recursos para familias del estado.

Stefany Shaheen y su padre saludan a la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris, en Porsmouth, New Hampshire, en septiembre de 2024. Imagen Jacquelyn Martin/AP

Jim Kingston (republicano): aspira a un escaño en la Cámara de Representantes de EEUU

Jim Kingston, de 35 años, es un ejecutivo de seguros y candidato republicano que compite por el escaño del primer distrito congresional de Georgia en las elecciones de 2026, buscando la vacante que dejó el representante Buddy Carter al optar por el Senado.

Nacido y criado en Savannah, Kingston es el hijo del excongresista Jack Kingston, quien representó ese distrito durante más de dos décadas. Aunque no ha ocupado un cargo electo antes, ha recaudado cifras destacadas en su campaña (más de $1.3 millones según informes de recaudación) y cuenta con el apoyo de figuras destacadas del Partido Republicano en la región.

Su plataforma se centra en temas conservadores como seguridad fronteriza, reducción de impuestos y fortalecimiento de valores tradicionales, mientras enfrenta críticas de algunos rivales que señalan la influencia de su apellido político en su candidatura.

