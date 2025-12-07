De Melania y Barron a su consuegro Boulos: 10 personas del entorno de Trump se verían afectadas si se elimina la doble nacionalidad

Actualmente la ley permite a los ciudadanos estadounidenses tener otras nacionalidades, sin exigirles que elijan solo una de ellas. Pero un proyecto de ley del senador republicano Bernie Moreno otra vez busca cambiar eso.

La legislación, denominada Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, obligaría a los estadounidenses a renunciar a cualquier otra nacionalidad que tengan, so pena de perder la ciudadanía estadounidense. La motivación declarada del senador es asegurar la “lealtad exclusiva” a Estados Unidos y evitar supuestos conflictos de interés derivados de la doble ciudadanía. No es la primera vez que se persigue este objetivo.

PUBLICIDAD

El propio Moreno, nacido en Colombia, adquirió la nacionalidad estadounidense a los 18 años, y según ha informado, renunció a la de su país de origen alegando que “si quieres ser estadounidense, es todo o nada".

Por ahora esa propuesta está lejos de ser aprobada. Pero, si obtuviese luz verde en el futuro, quienes tengan doble ciudadanía tendrían un año para renunciar a su nacionalidad extranjera. Si no lo hacen, se consideraría que pierden automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Esto incluye millones de personas en todo el país. Algunas estimaciones sitúan en unos 5.5 millones los estadounidenses con doble nacionalidad. No hay un registro oficial, por lo que el alcance exacto del proyecto es difícil de calcular.

Aunque ha tenido un gran apoyo dentro del mundo MAGA, paradójimente la medida podría afectar directamente a personas cercanas al presidente Donald Trump, como su esposa Melania, que tiene ciudadanía estadounidense y eslovena, y su hijo Barron, que también mantiene esa doble nacionalidad. Ambos tendrían que decidir entre una u otra ciudadanía.

Aunque podrían ser muchas más, aquí tienes una lista de 10 personas con diferentes grados de relación con Trump que podrían verse afectadas:



Mira también: