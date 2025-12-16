Obamacare "Es algo idiota no votar": congresistas hacen último esfuerzo para evitar que el costo de 'Obamacare' se dispare Este 31 de diciembre vence la mejora al crédito tributario que ayuda a pagar las primas de los seguros médicos del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

A días de que venza la mejora al crédito tributario que ayuda a costear las primas de los seguros bajo el mercado de 'Obamacare', varios congresistas tratan de alcanzar por separado en la Cámara Baja y en el Senado algún acuerdo para al menos llevar a votación una extensión temporal del subsidio mientras el líder republicano Mike Johnson impulsa un plan distinto.

Los esfuerzos para ampliar el subsidio aprobado durante la pandemia todavía deben superar la resistencia de los legisladores republicanos que se oponen tajantemente a ampliar la mejora al Crédito Tributario de Prima y cualquier plan posiblemente quedaría ya para el próximo año.

Este 31 de diciembre vence la mejora a ese crédito, por lo que millones de personas aseguradas bajo un plan del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare') afrontarán un alza sustancial en sus pagos anuales. Habrá familias que tendrán que pagar miles de dólares más al año, según análisis de KFF, una organización dedicada a la investigación de temas de salud.

De acuerdo con el medio Politico, un grupo de representantes y otro de senadores, en ambos casos republicanos, tratan de conciliar posturas para ampliar el subsidio. Los del Senado, liderados por Susan Collins, de Maine, y Bernie Moreno, de Ohio, plantean que se amplíe por dos años y se limite la cantidad de personas que acceden a él debido a sus ingresos.

Pero en otro ejemplo de lo cuesta arriba que luce una potencial ampliación, el representante republicano Mike Lawler de Nueva York salió este martes furioso de una reunión a puerta cerrada en la que Johnson dijo que avanzará con su plan de llevar a votación este miércoles una propuesta que no contempla extender el subsidio a 'Obamacare'. Lawler respalda una ampliación de la mejora al crédito tributario.

"Creo que es algo idiota no votar sobre este asunto. Es negligencia política", dijo Lawler citado por Politico.

El plan de salud del líder republicano Mike Johnson

La semana pasada, el Senado rechazó dos planes distintos sobre la ayuda para costear los seguros médicos: uno demócrata para extender tal cual está el subsidio y uno republicano con nuevas cuentas de ahorro para la salud.

Y, luego, Johnson presentó otro plan que busca mejorar el acceso a los planes de seguro médico patrocinados por las empresas y controlar a los llamados administradores de prestaciones farmacéuticas. Como mencionamos arriba, no propone ampliar el subsidio de 'Obamacare'.

Ese plan también propone ampliar el acceso a lo que se conoce como planes de salud en conjunto, que permitirían que más pequeñas empresas y personas que trabajan por cuenta propia se unan y adquieran seguros médicos.

Los defensores de la iniciativa sostienen que aumenta el poder de negociación de las empresas para obtener una tarifa más baja. Pero los críticos apuntan que estos planes ofrecen una cobertura más limitada que la exigida por la Ley ACA.

Además, el plan republicano menciona la reducción de los costos compartidos para algunas personas con ingresos bajos que dependen de 'Obamacare', que no entrarían en vigor hasta enero de 2027.

Ejemplos de cuánto subirán las primas de los seguros médicos bajo 'Obamacare'

Bajo 'Obamacare', muchos asegurados pagan como primas un porcentaje determinado de sus ingresos. El resto lo pone el gobierno federal con el crédito tributario.

En la práctica, la mejora que se le hizo al crédito tributario hizo que muchas personas tuvieran que poner un porcentaje más bajo de sus ingresos para pagar sus primas.

Actualmente, una persona que gana $28,000 al año debe pagar como prima de su seguro de salud cerca del 1% de ese monto, o unos $325, según un ejemplo de KFF. Cuando expire la mejora al crédito tributario, esa misma persona tendrá que poner el 6% de sus ingresos para su prima, o $1,562 al año.

Esta tabla ayuda a entender cuánto subirán las primas en varios escenarios y, si eres un asegurado que se verá afectado, podrías estimar cómo te verás afectado si vence la mejora al crédito tributario.



(*) El nivel federal de pobreza es una medida que usa el gobierno para determinar si una persona u hogar es elegible a ciertas ayudas. En 2025, por ejemplo, el nivel de pobreza federal de una persona se ubica en un ingreso anual de $15,650. En esta página oficial puedes ver una tabla detallada.

Esta nota contiene información de la agencia AP.

