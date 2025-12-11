ÚLTIMA HORA Obamacare El Senado bloquea dos planes sobre los seguros de salud: las primas de 'Obamacare' subirán en 2026 sin un acuerdo de último momento Este panorama en el que los republicanos y demócratas son incapaces de siquiera tratar de negociar significará que en unas semanas millones de personas afrontarán un alza sustancial en sus primas de los seguros médicos de 'Obamacare'.

Inicia periodo de inscripción a Obamacare: experto explica cómo afrontar el aumento en las pólizas

El Senado rechazó este jueves avanzar con dos planes distintos sobre la ayuda para costear los seguros médicos: uno demócrata para extender tal cual está un subsidio a las primas de 'Obamacare' y uno republicano con nuevas cuentas de ahorro para la salud.

Salvo que haya un acuerdo de último momento, algo que parece improbable, las primas de esos seguros subirán fuertemente desde el 1 de enero.

Como se esperaba, la propuesta republicana no obtuvo en una votación de procedimiento, que terminó 51-48, los apoyos necesarios para avanzar. Con el plan demócrata ocurrió lo mismo, que concluyó la votación 51-48.

El líder republicano de la Cámara Alta, John Thune, había dicho antes de que se votara la propuesta demócrata que esta fracasaría porque no incluía las reformas que ellos consideran necesarias para reducir el fraude y la cantidad de personas con ingresos altos que acceden al subsidio a los planes bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Al mismo tiempo, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, había descrito el plan republicano como "falso" y "muerto desde su punto inicial".

Este panorama en el que los republicanos y demócratas son incapaces de siquiera tratar de negociar significará que en unas semanas millones de personas afrontarán un alza sustancial en sus primas de los seguros médicos de 'Obamacare'. El 31 de diciembre vence una mejora que se le hizo en los tiempos de la pandemia al crédito tributario que ayuda a costear las primas.

Los dos bandos se achacan la culpa por la inacción del Congreso en un asunto que podría incidir en las elecciones de mitad de período del año que viene. Pero sin mostrar ánimo real de alcanzar un compromiso en torno al subsidio que bajó los costos para millones de personas cuyo seguro médico es a través del mercado de la ley ACA.

La unidad republicana en torno a un plan, al menos en el Senado, se dio luego de que han buscado por más de una década reemplazar ACA, conocida como 'Obamacare' por ser la ley insignia del presidente Barack Obama.

Ese plan salió de los senadores Bill Cassidy de Louisiana, presidente del Comité de Salud, y Mike Crapo de Idaho, líder del Comité de Finanzas. Fue la propuesta que se alzó sobre otras que contemplaban extender la mejora al crédito tributario con ciertos ajustes.

A pesar de sus diferencias, los republicanos del Senado buscaron el martes proyectar unidad al cierre de una reunión. El senador por Ohio Bernie Moreno, quien recientemente propuso ampliar el subsidio reduciendo la cantidad de personas que pueden acceder a él, dijo que estaba "superenfocado" en el plan de Cassidy y Crapo. Su par de Missouri Josh Hawley, quien también tenía su propio plan, dijo que la propuesta legislativa que logró consenso "no es perfecta" pero recibiría su visto bueno.

En la Cámara de Representantes, sin embargo, republicanos más moderados le han pedido al líder Mike Johnson que se extienda el subsidio junto con nuevas reformas a la ley ACA y, los más conservadores, quieren que esas reformas sean profundas.

Qué contenía el plan con las nuevas cuentas de ahorro para la salud y qué dijeron expertos

La propuesta de Cassidy y Crapo habría dejado vencer la mejora al crédito tributario que ayuda a pagar las primas de 'Obamacare' (vencería la mejora hecha crédito durante la pandemia, pero el crédito seguirá en pie).

En lugar del subsidio mejorado, se habrían hecho pagos a unas cuentas nuevas de ahorro para la salud durante los próximos dos años. Esto para los inscritos en 'Obamacare' cuyos ingresos se ubicaran en hasta 700 % del nivel de pobreza, y que elijieran planes con un costo bajo y deducibles altos o planes de seguro de salud en casos catastróficos.

Los inscritos elegibles entre 18 y 49 años habrían recibido $1,000 al año. Las personas elegibles entre 50 y 64 años habrían obtenido $1,500. El dinero se habría podido usar para pagar gastos como copagos o deducibles, o para otras cuestiones permitidas relacionadas con la salud. No se habría podido utilizar para pagar por las primas mensuales.

Cassidy y Crapo consideraron que su propuesta era mejor que la mejora al subsidio que está por vencer porque pone el dinero directamente en las manos de las personas, algo que también ha dicho recientemente el presidente Donald Trump.

Los republicanos también dijeron que un plan como ese habría reducido el fraude en el sistema de salud al mencionar un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) que encontró que algunos inscritos falsos pudieron acceder a cobertura médica.

La propuesta también contempló un nuevo lenguaje que limita el uso de dinero de ACA para costear la realización de abortos, un punto en el que algunos demócratas se habían mostrado dispuestos a negociar.

Expertos en el sector de la salud consideran que el plan de los senadores republicanos no ayudaría a los inscritos de bajos recursos de 'Obamacare', quienes dependen del subsidio para pagar sus primas mensuales.

El plan republicano también requería que las personas eligieran planes con deducibles altos para entonces poder acceder al dinero que se habría enviado a las cuentas de ahorro para la salud. Esto hubiese significado que personas que usan mucho su seguro médico hubiesen terminado con pagos de deducibles o adicionales más altos que el monto que se le hubiese puesto en esas cuentas.

