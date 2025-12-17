ÚLTIMA HORA Obamacare Cuatro republicanos rompen filas y apoyan esfuerzo demócrata para evitar aumento de primas de Obamacare Los cuatro republicanos que se unieron a los demócratas ―Brian Fitzpatrick, Rob Bresnahan y Ryan Mackenzie de Pensilvania, y Mike Lawler de Nueva York― habían tratado de convencer a sus colegas republicanos para sumar una enmienda a un plan de salud que su líder, Mike Johnson, tiene previsto llevar a votación este miércoles.

Cuatro republicanos rompieron filas este miércoles con su líder en la Cámara Baja, Mike Johnson, y apoyaron un esfuerzo demócrata para forzar una votación para extender la mejora al crédito tributario que ayuda a pagar las primas de los seguros bajo el mercado de 'Obamacare'.

Los demócratas avanzan este esfuerzo con un mecanismo que se conoce como 'discharge petition', similar al que se usó hace poco para forzar una votación sobre los archivos relacionados con el fallecido financista convicto por delitos sexuales, Jeffrey Epstein.

La reglas que aplican a ese tipo de peticiones para forzar un voto requieren un procedimiento que en este caso significaría que la votación se realice en enero.

La mejora al crédito tributario vence este 31 de diciembre, por lo que millones de personas aseguradas bajo un plan del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare') afrontarán un alza sustancial en sus pagos anuales. Habrá familias que tendrán que pagar miles de dólares más al año, según análisis de KFF, una organización dedicada a la investigación de temas de salud.

Los cuatro republicanos que se unieron a los demócratas ―Brian Fitzpatrick, Rob Bresnahan y Ryan Mackenzie de Pensilvania, y Mike Lawler de Nueva York ― habían tratado de convencer este martes a sus colegas republicanos que se oponen tajantemente a ampliar ese subsidio para sumar una enmienda a un plan de salud que Johnson tiene previsto llevar a votación este miércoles.

La enmienda hubiese sido para extenderlo de forma temporal con algunos ajustes, algo que no toca la propuesta avanzada por Johnson.

Pero Johnson enterró esa posibilidad ayer mismo. "Hay cerca de una docena de miembros de estados péndulo que están luchando fuertemente para reducir los costos de sus constituyentes. Y muchos de ellos querían una votación sobre este subsidio de la era del covid que crearon los demócratas. Evaluamos maneras (...) pero al final no hubo acuerdo", dijo Johnson a periodistas.

El líder demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, presentó la petición para forzar la votación sobre 'Obamacare' y Fitzpatrick, Bresnahan, Mackenzie y Lawler la firmaron este miércoles, sumando así las 218 firmas necesarias para forzar la votación de la propuesta para extender el subsidio por tres años.

Lawler había salido el martes furioso de la reunión a puerta cerrada con sus pares republicanos. "Creo que es algo idiota no votar sobre este asunto. Es negligencia política", dijo Lawler citado por Politico.

Ejemplos de cuánto subirán las primas de los seguros médicos bajo 'Obamacare'

Bajo 'Obamacare', muchos asegurados pagan como primas un porcentaje determinado de sus ingresos. El resto lo pone el gobierno federal con el crédito tributario.

En la práctica, la mejora que se le hizo al crédito tributario hizo que muchas personas tuvieran que poner un porcentaje más bajo de sus ingresos para pagar sus primas.

Actualmente, una persona que gana $28,000 al año debe pagar como prima de su seguro de salud cerca del 1% de ese monto, o unos $325, según un ejemplo de KFF. Cuando expire la mejora al crédito tributario, esa misma persona tendrá que poner el 6% de sus ingresos para su prima, o $1,562 al año.

Esta tabla ayuda a entender cuánto subirán las primas en varios escenarios y, si eres un asegurado que se verá afectado, podrías estimar cómo te verás afectado si vence la mejora al crédito tributario.



(*) El nivel federal de pobreza es una medida que usa el gobierno para determinar si una persona u hogar es elegible a ciertas ayudas. En 2025, por ejemplo, el nivel de pobreza federal de una persona se ubica en un ingreso anual de $15,650. En esta página oficial puedes ver una tabla detallada.

Esta nota contiene información de la agencia AP.

