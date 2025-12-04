Corte Suprema permite a Texas usar el mapa electoral rediseñado para beneficiar a los republicanos en 2026

Video Irán lanza amenaza directa contra Trump: analizamos el impacto de las polémicas declaraciones

La Corte Suprema permitió este jueves que las elecciones del próximo año se celebren bajo el plan para redistribuir los distritos electorales de Texas para el Congreso, favorable al Partido Republicano e impulsado por el presidente Donald Trump.

Pese a que existía el fallo de un tribunal inferior que indicó que el mapa propuesto probablemente discriminaba por motivos de raza, el alto tribunal le dio luz verde tras una solicitud de emergencia realizada por las autoridades de Texas, donde se celebran elecciones primarias en marzo.

La Corte Suprema suspende así el fallo de 2 a 1 que bloqueaba el mapa, al menos hasta que el tribunal superior emita una decisión final sobre el caso.

El juez del alto tribunal Samuel Alito ya había bloqueado antes la orden temporalmente mientras el pleno del tribunal consideraba la apelación de Texas.

Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales inferiores en casos de redistribución de distritos electorales para el Congreso. Los más recientes fueron en Alabama y Louisiana.

¿Qué persiguen los republicanos con el nuevo mapa electoral de Texas?

El mapa electoral para el Congreso de Texas, promulgado el verano pasado a instancias de Trump, fue rediseñado para otorgar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El esfuerzo por preservar una ajustada mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desencadenó una batalla nacional por la redistribución de distritos.

A Texas le siguieron Missouri y Carolina del Norte, con nuevos mapas que sumaron un escaño republicano cada uno. Para contrarrestar estas medidas, los votantes de California aprobaron una iniciativa electoral para otorgar a los demócratas cinco escaños adicionales.

Los mapas rediseñados enfrentan impugnaciones judiciales en California y Missouri. Un panel de tres jueces permitió que el nuevo mapa de Carolina del Norte se utilizara en las elecciones de 2026.

El gobierno de Trump interpuso una demanda para bloquear los nuevos mapas de California, pero solicitó a la Corte Suprema que mantenga vigentes los distritos rediseñados de Texas.

Los jueces están considerando por separado un caso de Louisiana que podría limitar aún más los distritos basados en la raza, según la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.

En el caso de Texas, jueces de distrito concluyeron que el plan de redistribución electoral probablemente diluye el poder político de los votantes negros y latinos, violando así la Constitución.

“Sin duda, la política influyó en la elaboración del Mapa de 2025”, escribió el juez Jeffrey V. Brown. “Pero fue mucho más que solo política. Hay pruebas sustanciales que demuestran que Texas manipuló racialmente los distritos electorales de 2025”.

La opinión mayoritaria provocó una notable discrepancia del juez Jerry Smith, juez de la corte de apelaciones que formaba parte del panel.

Smith acusó a Brown de “mala conducta judicial perniciosa” por no haberle dado suficiente tiempo antes de emitir la opinión mayoritaria. Smith, designado por el presidente republicano Ronald Reagan, discrepó rotundamente con el contenido de la opinión, afirmando que sería candidata al “Premio Nobel de Ficción”, si existiera dicho premio.

“Los principales beneficiados por el dictamen del juez Brown son George Soros y Gavin Newsom”, escribió Smith, refiriéndose al megadonante liberal y gobernador demócrata de California. “Los perdedores obvios son el pueblo de Texas y el Estado de derecho”.

