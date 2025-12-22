Donald Trump Dos congresistas (uno demócrata y uno republicano) buscan declarar a Pam Bondi en desacato por los archivos Epstein Khanna y Massie fueron los redactores de la llamada 'Epstein Files Transparency Act', aprobada casi de forma unánime en el Congreso y firmada por Trump, que obligaba al Departamento de Justicia a publicar los archivos del caso de Jeffrey Epstein que tiene en su poder en un margen de 30 días. El plazo se vencía el pasado viernes y ese día el departamento empezó a publicar los archivos, pero no en su totalidad, como demandaba la ley.

Video Varios archivos del caso Epstein desaparecen de la página web del DOJ, incluida una foto de Trump

Los representantes Ro Khanna (demócrata por California) y Thomas Massie (republicano por Kentucky) dijeron el domingo que buscarían aprobar una declaración de desacato contra la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, por no haber publicado todos los documentos del caso Epstein, como le solicitó el Congreso en una legislación convertida en ley por el propio presidente Donald Trump.

Khanna y Massie fueron los redactores de esa ley, la llamada 'Epstein Files Transparency Act', aprobada casi de forma unánime en el Congreso y firmada por Trump, que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar los archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein que tiene en su poder en un margen de 30 días. Ese plazo se venció el pasado viernes, cuando el DOJ empezó a difundir más de 100,000 páginas de documentos y fotos. Sin embargo, no publicó la totalidad de los archivos, como le exigía la ley, y muchos de los publicados están llenos de partes tachadas que no se pueden leer. El Departamento ha dicho que necesitará semanas para terminar de revisar y procesar todo lo que falta, pero muchos congresistas han tildado la publicación parcial de "encubrimiento".

Khanna y Massie aparecieron juntos en el programa 'Face the Nation' de CBS el domingo y dijeron que estaban ya redactando la declaración de desacato.

“La forma más rápida, y creo que la más eficaz, de hacer justicia a estas víctimas es activar el desacato inherente contra Pam Bondi”, dijo el republicano Massie en el programa.

Por su parte, el demócrata Khanna explicó en una entrevista con The Washington Post que ambos buscan la declaracion de desacato porque si superase una votación en la Cámara de Representantes no necesitaría ser aprobada en el Senado. Khanna también detalló que lo más probable es que dieran a Bondi un margen de otros 30 días para cumplir con la exigencia del Congreso y si no lo hace empezarían a multarla a diario, hasta que cumpla.

“Nuestro objetivo no es sacar a Bondi”, dijo Khanna. Es sacar los documentos por las sobrevivientes. Nuestro objetivo es señalar a los hombres ricos y poderosos que fueron a la isla de las violaciones y encubrieron los abusos”, agregó.

La resolución también implicaría que un comité del Congreso tenga acceso a una versión sin tachaduras de los documentos para comprobar que estas ediciones son legítimas, detalló The Washington Post.

Los representantes Ro Hanna y Thomas Massie, respaldados por la representante Marjorie Taylor Greene, dan declaraciones durante una conferencia de prensa previa al voto que aprobó la 'Epstein Files Transparency Act' en la Cámara Baja el 18 de noviembre. Imagen J. Scott Applewhite/AP



Aunque el Departamento empezó a divulgar documentos el viernes, algunos de los registros más importantes que se esperaban sobre Epstein no figuran entre los liberados, como las entrevistas del FBI con sobrevivientes y los memorandos internos en los que el DOJ evaluó las decisiones de imputación. Esos registros podrían ayudar a explicar la evaluación del caso por parte de los investigadores y por qué se permitió a Epstein declararse culpable en 2008 de un cargo de prostitución relativamente menor a nivel estatal en Florida, evitando una condena por tráfico sexual a nivel federal. Esta no llegó hasta 2019.

Además, varios de los archivos publicados desaparecieron luego de la página web del Departamento de Justicia, incluido uno que contiene una fotografía en la que aparece el presidente Trump y que el DOJ anunció luego que habían vuelto a subir.

La eliminación de estos ficheros tras ser publicados desató una ola de críticas pero el fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que lo habían hecho a petición de grupos de defensa de las víctimas y que probablemente volverían a ser publicadas cuando se esclareciera el tema con ellos. Algunos de esos archivos ya han sido repuestos.

Reacciones tras la posible declaración de desacato contra Bondi

Tras las declaraciones de los congresistas, Blanche dijo el domingo a NBC News que no se toma “ni un poquito en serio” las amenazas de destitución o desacato contra funcionarios de la administración.

“Que vengan. Estamos haciendo todo lo que debemos para cumplir esta ley”, declaró.

Blanche defendió la decisión del DOJ de publicar solo una parte de los archivos, alegando que lo hicieron para proteger a los víctimas y sobrevivientes y prometió que la administración eventualmente cumplirá con su obligación legal.

También se proyectó sobre el posible desacato a Bondi otro congresista, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, que dijo a NBC News que el llamado a destituir a funcionarios del DOJ por el manejo de los archivos Epstein sería "prematuro", haciendo referencia a la posiblidad que planteó inicialmente Khanna el viernes de proponer un juicio político a la fiscal general.

Según Kaine, el Congreso tiene otros mecanismos para presionar a la administración y que publique una información determinada. Entre ellos, mencionó como ejemplo la disposición incluida en la ley de financiación de defensa que podría limitar el presupuesto de viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si su departamento no publica los videos solicitados de algunos de los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

“Tenemos herramientas en los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias y otros instrumentos para forzar el cumplimiento cuando alguien está dando largas, y prefiero centrarme en esas herramientas antes que entrar en debates sobre desacato y destitución”, declaró Kaine.

Para Ro Khanna, en cambio, la iniciativa que busca declarar a Bondi en desacato ya está ejerciendo presión sobre el DOJ y les ha hecho tener que responder ante las críticas, justificar sus acciones o, por ejemplo, reponer algunos de los ficheros eliminados al poco de ser publicados.

“Obviamente están respondiendo porque saben que somos capaces de reunir los votos en la Cámara Baja. Y saben que hay muchos republicanos, republicanos MAGA, que están molestos con esto”, dijo a NBC News.