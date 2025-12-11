Senadores republicanos de Indiana desafían a Trump y bloquean rediseño del mapa electoral que beneficiaba a su partido

El Senado de Indiana, liderado por los republicanos, votó el jueves en contra de un rediseño del mapa electoral que habría favorecido a su partido en las elecciones de mitad de mandato 2026, a pesar de meses de presión del presidente Donald Trump.

Trump ha instado a los estados gobernados por el Partido Republicano a manipular los distritos electorales de la Cámara de Representantes antes de las elecciones de mitad de mandato para crear más escaños ganables para los republicanos. Se trata de una medida inusual, ya que los límites de los distritos suelen ajustarse cada diez años en función del censo.