Juez federal autoriza la publicación de las transcripciones del gran jurado del caso de Jeffrey Epstein en Florida

Video Fotos con Fidel Castro y el papa Juan Pablo II: esto es lo que se encontró en la casa de Epstein de NY

Un juez federal de Florida accedió este viernes a la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) de sacar a la luz las transcripciones del gran jurado de las investigaciones penales originales sobre Jeffrey Epstein que se guardan en el estado.

El juez federal de distrito Rodney Smith dijo que las transcripciones pueden publicarse en virtud de la una nueva ley que exige al DOJ hacer públicos todos los materiales no clasificados relacionados con Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

PUBLICIDAD

El fallo se produce tras el rechazo previo de una jueza a una solicitud para divulgar las transcripciones del gran jurado relacionadas con Epstein entre 2005 y 2007.

Estos registros, entre otros, están sujetos a órdenes de confidencialidad que el Departamento de Justicia debe levantar para cumplir con la nueva ley que exige la publicación de los materiales de investigación de Epstein y Maxwell.



La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump el mes pasado.

El DOJ también presentó solicitudes similares a jueces en Nueva York-

El juez federal de distrito Paul A. Engelmayer, en Nueva York, ya pidió al gobierno especificar qué materiales planea publicar del caso de Maxwell.

El gobierno afirmó que está consultando con las sobrevivientes y sus abogados, y que censurará los registros para garantizar la protección de su identidad y evitar la difusión de imágenes sexualizadas.

“En resumen, el gobierno está en proceso de identificar materiales potencialmente relevantes” que deben divulgarse según la ley, “categorizándolos y procesándolos para su revisión”, declaró el departamento.

El DOJ solicitó a los jueces que reconsideraran la negativa previa, argumentando en documentos judiciales que la nueva ley exige al gobierno "publicar los materiales del gran jurado y de descubrimiento" de los casos.

La ley exige la publicación de los archivos relacionados con Epstein en un formato que permita búsquedas antes del 19 de diciembre.

Video Archivos del caso Epstein: tras la firma de Trump, ¿cuándo serán publicados? Te explicamos

Epstein era un millonario administrador de fondos conocido por socializar con celebridades, políticos y otros hombres poderosos. Murió en la cárcel un mes después de su arresto en 2019: la versión oficial de que se suicidó ha sido objeto de numerosas teorías de la conspiración. Maxwell fue condenada en 2021 por tráfico sexual por atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein. Cumple una condena de 20 años de prisión.

PUBLICIDAD

Qué contienen los archivos del caso Epstein

En documentos iniciales presentados hace un par de semanas, el Departamento de Justicia describió el material que desea revelar en términos generales, describiéndolo como "transcripciones y pruebas del gran jurado".

Decenas de miles de páginas de registros relacionados con Epstein y Maxwell ya se han publicado a lo largo de los años, incluso mediante demandas civiles, divulgaciones públicas y solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información.

El DOJ enumeró 18 categorías de material que busca publicar del caso de Maxwell, incluyendo informes, fotografías, videos y otros materiales de la policía de Palm Beach, Florida, y de la fiscalía federal de esa ciudad, que investigaron a Epstein a mediados de la década de 2000.

El año pasado, un juez de Florida ordenó la publicación de unas 150 páginas de transcripciones de un gran jurado estatal que investigó a Epstein en 2006. La semana pasada, invocando la nueva ley, el DOJ solicitó la apertura de las transcripciones de un gran jurado federal que también investigó a Epstein.