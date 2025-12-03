Pronto vencerá un subsidio de 'Obamacare' y el Congreso está lejos de un acuerdo para extenderlo

Sigue estando lejos la posibilidad de un acuerdo en el Congreso para extender un subsidio que ayuda a pagar las primas de los seguros médicos de 'Obamacare' y que vence este 31 de diciembre. Los republicanos y demócratas no han tenido conversaciones significativas sobre el asunto en los últimos días, lo que hace más probable un escenario en el que las primas suban fuertemente en enero.

Un grupo de senadores demócratas rompió filas el mes pasado y apoyó el plan republicano para reabrir el gobierno federal a cambio de que se vote este mes ese tema en específico en la Cámara Alta.

PUBLICIDAD

Pero desde entonces no ha habido pronunciamientos ni movidas públicas sobre algún plan para extender la mejora que se le hizo en los tiempos de la pandemia a un crédito tributario que ayuda a costear las primas de los seguros a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare').

Si esa mejora acaba, cerca de 24 millones de personas en el país se verán afectadas, porque la cantidad de asegurados a través de 'Obamacare' más que se duplicó desde que se ajustó ese crédito en 2021.

Hace unos días también se supo que la Casa Blanca tenía un borrador con un plan para ampliar por más tiempo ese subsidio y hacerle algunos cambios. Ese plan, que no llegó a ser presentado públicamente, parece haber quedado en pausa.

"No creo que en este punto tengamos un camino claro a seguir. No creo que los demócratas tengan un camino claro a seguir", reconoció este martes el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, tras una reunión en la que junto con colegas de su partido evaluaron propuestas para ajustar esta ley.

Todo esto sugiere que el voto que se espera en el Senado la próxima semana sea un mejor ejercicio sin una probabilidad real de que se extienda el subsidio, que en concreto es una mejora al Crédito Tributario de Prima.

Bajo el acuerdo alcanzado por el puñado de demócratas que votó en línea con los republicanos para reabrir el gobierno, son los demócratas los que pueden determinar la propuesta que se lleve a la votación en el Senado.

Pero el líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, ha dicho que se inclinan por presentar a votación una extensión del subsidio tal cual está ahora, sin posibles ajustes a la ley que ya fueron rechazados por los republicanos.

"Hasta el momento, los republicanos tiene un desorden total y no tienen un plan", dijo Schumer este martes. "Nosotros tenemos un plan", acotó.

PUBLICIDAD

Por qué se han entrampado las conversaciones sobre el subsidio de 'Obamacare'

Los demócratas han dicho que están dispuestos a negociar y algunos de ellos han mostrado apertura a que se le pongan nuevos límites al subsidio. Al mismo tiempo, dicen que hay dos temas que han entrampado las conversaciones: lo poco que el presidente Donald Trump se ha involucrado y la insistencia republicana por incluir en las negociaciones el asunto de financiamiento para la realización de abortos.

"Nuestros colegas republicanos no van a entablar conversaciones con nosotros" salvo que Trump entre en el asunto, dijo el senador por Vermont Peter Welch. "Por eso esta parálisis", agregó.

El senador por Maine Angus King, un independiente que se suele alinear con los demócratas, fue parte del grupo que llegó al pacto con los republicanos para poner fin al cierre del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. King dijo que ha habido algo de conversaciones desde entonces, pero que los republicanos insisten en endurecer las restricciones al aborto en los planes de 'Obamacare'.

"Han trazado una línea roja, que es también una línea roja para los demócratas. Así que ellos tendrán que cargar con (el impacto) de estas alzas (en las primas de los seguros de salud)", afirmó.

El senador por Missouri Josh Hawley, quien se ha mostrado a favor de ampliar el subsidio, dijo que el asunto sobre el aborto no debe trabar un posible acuerdo porque la ley ya prohíbe que se den fondos federales para los abortos.

PUBLICIDAD

Los demócratas dicen que la ley tal cual está es suficiente. Muchos estados prohíben que los planes de ACA cubran un aborto. Otros permiten o requieren cobertura para un aborto, pero su pago no sale de fondos federales.

Qué pasó con los planes propuestos por republicanos

Más allá del asunto de los fondos para abortos, muchos republicanos han dicho que quieren eliminar o reemplazar 'Obamacare'. Pero sigue sin haber consenso entre el Partido Republicano sobre cómo concretar esos deseos.

Varios senadores republicanos han discutido las propuestas presentadas por dos de ellos. Los senadores por Louisiana, Bill Cassidy, y por Florida, Rick Scott, propusieron crear tipos distintos de cuentas de ahorro para la salud que cambiarían la forma en la que las personas pagan por sus seguros médicos, ideas que Trump ha acogido en publicaciones en redes sociales sin ahondar en el tema. En esta nota explicamos esas propuestas.

Otros senadores plantearon extender el subsidio actual con algunos ajustes, como limitar la cantidad de personas que acceden a él debido a sus ingresos.

Thune dijo este martes que las conversaciones siguen y que ellos quieren llegar a una solución constructiva, pero que no lo han logrado "todavía".

En la Cámara de Representantes también se discuten varias ideas. Pero no ha habido incidios de que haya tiempo suficiente como para que alguna de ellas logre un apoyo bipartidista antes de que llegue 2026.

Legisladores de ambos partidos han dicho que es difícil avanzar sin que Trump apoye algún plan. La semana pasada, la Casa Blanca circuló una propuesta para extender el subsidio actual con ciertos límites, como fijar nuevos umbrales de ingresos y requerir que todos paguen una prima. Pero esa propuesta ni siquiera llegó a ser presentada públicamente.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó a Trump la semana pasada si apoyaba ampliar el subsidio, él pareció referirse al plan que se filtró a la prensa al decir que "alguien dijo que yo quería extenderlo por dos años, yo no los extendería para nada". Pero también reconoció que sería "necesaria" una ampliación.

Mira también: