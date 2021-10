EEUU no dejará entrar a quienes se hayan vacunado con la Sputnik V ¿Eso significa que no es eficaz?

Que una vacuna no haya sido recomendada por la OMS no significa que no sea efectiva. En el caso de la Sputnik V, los datos de eficacia alcanzan el 91.6%, según datos del informe sobre la fase III en humanos que publicó la prestigiosa revista científica The Lancet. Además, como afirma la OMS en su informe sobre las “inquietudes” sobre la producción de Sputnik V, estas solo ocurrieron en relación con una de las fábricas visitadas en el país por los expertos del organismo. Desde Rusia las reconocieron y se comprometieron a solucionarlas. En lo referente al caso de Cuba, la eficacia de Abdalá es del 92.28%, aunque sí es cierto que ese país todavía no ha entregado a la OMS los datos necesarios para que pueda recomendarla, a pesar de haberse comprometido hace semanas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.