¿Las candidatas a vacunas cubanas recibieron categoría de excelencia de la OMS, no se sabe de qué están hechas y son inseguras?

Desde 2020

Conclusión

Cuba decidió inmunizar a sus ciudadanos con los candidatos vacunales Soberana 02 y la Abdala, aunque están en fase III de desarrollo de las vacunas y no están autorizados por su propia agencia reguladora. Por ello no hay evidencias todavía de que los candidatos vacunales de ese país no sean seguros; eso aún no se ha certificado, se está probando esa seguridad. Es engañoso que Cuba no ha proporcionado los estudios sobre sus candidatos vacunales, porque sí presentó los estudios de las primeras fases, pero no ha publicado los resultados de la fase III de uno de ellos. Tampoco es cierto que no se sepa de qué están hechos estos candidatos vacunales ni que la OMS les otorgó categoría de excelencia.