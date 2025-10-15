¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes han sido eliminados?

Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

¿Quién es la Máscara? 2025 está lleno de sorpresas y novedades, una pequeña prueba de ello lo pudimos ver en la primera emisión de esta séptima temporada.

En esta ocasión vimos un arranque explosivo con nuevos personajesque llegaron con la convicción de ganar y a la vez mostrar su increíble historia y gran talento.

¿Quién fue el primer eliminado de '¿Quién es la Máscara?' 2025?

En la primera emisión conocimos a seis de ellos, siendo Tropi Coco, Metaliebre y Samurái quienes compitieron en la primera ronda del reality.

Los investigadores, Anahí, Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita por decisión unámime decidieron salvar a Tropi Coco, por lo que era el turno del público para rescatar a otro personaje más.

El público hizo su elección y optaron por darle más oportunidad a Metaliebre, por lo que Samurái quedaba en riesgo de perder su máscara, pero Ana Brenda salió a su rescate al oprimir el famoso 'botón sálvame', por lo que podremos ver más de este guerrero dragón.

En la segunda ronda aparecieron Shiba Moon, Federico García y Monsqueeze, un trío de personajes que nos dejaron impactados por su gran soltura en el escenario.

Tras sus presentaciones, llegó el momento para que los investigadores salvaran a uno de ellos. Esta ocasión les costó más trabajo la deliberación pero optaron por elegir a Monsqueeze. El público se inclinó por rescatar a Federico García, por lo que Shiba Moon fue desenmascarada y resultó ser la talentosa Adamari López.

