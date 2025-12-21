TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

Carro Ñero resulta ser Gabriel Soto y se queda con el segundo lugar en ¿Quién es la Máscara? 2025; hace emotiva revelación

Tras dos impresionantes duelos, Carro Ñero y Tropi Coco se enfrentaron por última ocasión para poder definir al ganador del reality.

Gladys Tello
Por:Gladys Tello
Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

La última emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 estuvo cargada de momentos impactantes y duelos "a muerte" que pusieron al público al borde del asiento, mientras los personajes peleaban por llegar a la esperada fase final.

El primer gran giro de la noche llegó con la revelación de Maestro Bops, quien resultó ser Daniel Sosa, desatando aplausos y sorpresa entre los investigadores. Más adelante, en el segundo enfrentamiento, el misterio detrás de Metaliebre fue resuelto, y se descubrió que era Marie Claire Harp.

Carro Ñero era Gabriel Soto en ¿Quién es la Máscara? 2025 y queda en el segundo lugar del reality

La emoción se elevó aún más en la última ronda, cuando Tropi Coco y Carro Ñero protagonizaron un duelo inolvidable al presentarse acompañados de dos grandes estrellas: Carlos Rivera y Anahí, quienes se unieron al escenario para hacer de esta final, un espectáculo inolvidable.

Después de un momento de alta tensión, se reveló que el subcampeón de esta séptima temporada quedó en manos de Carro Ñero, que era nada más y nada menos que el actor mexicano Gabriel Soto, una completa sorpresa para los investigadores y los fans.

Tras haber develado su verdadera identidad, Gabriel Soto se mostró completamente agradecido con la oportunidad de participar en el reality más misterioso de la televisión y derritió al panel de expertos con sus emotivas palabras.

Dicen el la actuación que los personajes te escogen a ti y creo que en este caso me tocó la mejor máscara que fue el Carro Ñero, con una onda increíble y con un flow padrísimo, le puedes sacar muchísimo jugo y me despido de Carro Ñero


Dijo Gabriel Soto tras ser revelado, el actor pidió que le regalaran la máscara porque vivió con ella un viaje increíble, semanas de mucho trabajo. El actor confesó que a través de su personaje quiso mandar un mensaje de familia, unión y resiliencia.

¿Lo veías venir? No te pierdas las novedades de tus realities favoritos a través del sitio oficial de Univision.

¿Quién es la Máscara?

Con esa misma mirada
