¿Quién es la Máscara? ¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision Estamos a punto de vivir la gran final de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? y aquí te contamos cuándo podrás disfrutarla

Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025 ha sido una montaña rusa emocional, pues desde el inicio nos empezamos a encariñar con los personajes debido a sus increíbles y únicas personalidades, además del gran talento que mostraron en cada emisión.

En esta séptima temporada vimos desfilar en el escenario a 18 famosos enmascarados, quienes se atrevieron a reinventarse y hacer algo completamente nuevo para ellos, algo que los sacó de su zona de confort, pero es momento de conocer quién se va a coronar esta tamporada.

Cambia la fecha del gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025

Hemos recorrido nueve intensas semanas donde nos deleitamos con las participaciones de Shiba Moon, Bebeeeee, Sonaja, chupón y Bebé, Monsqueeze, Ruby Gloss, Mini Chang, Tony Manguera, Sonny Hámster, María Ovina, Federico García, Samurái, Capi Bara Nocturna y Hieny Fer.

Tras la salida de estos 14 increíbles personajes, sólo quedan cuatro que se están disputando el primer lugar de la competencia. Ellos son Maestro Bops, Tropi Coco, Carro Ñero y Metaliebre.

El este emocionante descenlace de ¿Quién es la Máscara? 2025 será hasta el domingo 21 de diciembre a las 8 p.m., por Univision.