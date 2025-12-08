TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision

Estamos a punto de vivir la gran final de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? y aquí te contamos cuándo podrás disfrutarla

Gladys Tello's profile picture
Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025 ha sido una montaña rusa emocional, pues desde el inicio nos empezamos a encariñar con los personajes debido a sus increíbles y únicas personalidades, además del gran talento que mostraron en cada emisión.

En esta séptima temporada vimos desfilar en el escenario a 18 famosos enmascarados, quienes se atrevieron a reinventarse y hacer algo completamente nuevo para ellos, algo que los sacó de su zona de confort, pero es momento de conocer quién se va a coronar esta tamporada.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?
2 mins

¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos
1 mins

¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal

¿Quién Es La Máscara?
¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas
3 mins

¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?

Cambia la fecha del gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025

Hemos recorrido nueve intensas semanas donde nos deleitamos con las participaciones de Shiba Moon, Bebeeeee, Sonaja, chupón y Bebé, Monsqueeze, Ruby Gloss, Mini Chang, Tony Manguera, Sonny Hámster, María Ovina, Federico García, Samurái, Capi Bara Nocturna y Hieny Fer.

Tras la salida de estos 14 increíbles personajes, sólo quedan cuatro que se están disputando el primer lugar de la competencia. Ellos son Maestro Bops, Tropi Coco, Carro Ñero y Metaliebre.

Imagen TelevisaUnivision


El este emocionante descenlace de ¿Quién es la Máscara? 2025 será hasta el domingo 21 de diciembre a las 8 p.m., por Univision.

¡Ya lo sabes, no te pierdas el gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025! Sigue de cerca el sitio del reality para más información.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX