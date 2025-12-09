¿Quién es la Máscara? ¿Qué pistas dejaron los personajes rumbo a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos todo Acabamos de ver uno de los capítulos más intensos de la séptima temporada y los personajes cada emisión revelan más sobre su identidad

Los personajes se lucieron en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 pues, además de presentarnos increíbles números musicales, también nos revelaron más pista, que nos acercaron más a su verdadera identidad.

En esta novena emisión atestiguamos el gran nivel que adquirieron a lo largo de la séptima temporada Maestro Bops, Carro Ñero, Tropi Coco, Metaliebre, Nocturna y Hieny Fer, aunque nos tuvimos que despedir de estas dos últimas; que resultaron ser Ari Gameplays y Oka Giner, respectivamente.

Estas son las pistas dejaron los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

La competencia se definirá entre Metaliebre, Maestro Bops, Carro Ñero y Tropi Coco, sólo uno de ellos podrá coronarse como el campeón de ¿Quién es la Máscara? 2025. Aquí sus últimas pistas:

Maestro Bops

Como buen todólogo, en su búsqueda de conocimiento ha probado muchas cosas. En Japón fue campeón de chessboxing pero no pudo defender su reino después de un gancho al hígado.

Intentó también el "streaman", pero los lugares más difíciles para planchar que encontró fueron el metro Balderas y Fundidora.

También se aventó una carrera en tacones aunque sus patitas lucían muy bien con los de aguja del 10. Sin embargo, se le da bien el 'planting', o sea, acostarse boca abajo en cualquier lugar inusual y tomarte fotos, un martes cualquiera, como un influencer.

Carro Ñero

La vida lo enseñó a brincar de esquina en esquina, pero aunque ya esté sentando cabeza su espíritu indomable no se doblega.

Vivió en el otro 'laredo' donde se contagió de su espíritu y su corazón se volvió bondadoso. No es economista, pero sus cuentas nunca fallan y tampoco se aferra a los "benjamines".

Él no es de dar caridad una vez al año, más bien las buenas acciones las ve como el café, se toman a diario.

Tropi Coco

Jugó su primer torneo de voleibol y aunque estaba convencida de que podía ganar, perdió 40-20, por lo que va a intentar con el ping pong.

Considera que el que no salta no tiene ritmo tropical y ni modo, así es la vida. Tampoco crean que se deja vencer tan rápido pues hace muchos reintentos, pese a que cambie de color como los camaleones, pero de puro susto.

Metaliebre

No todo en su vida es rock, también tiene otros hobbies siendo uno de ellos la lectura recreativa. Le gusta echarse una historieta de vez en cuando.

Se considera muy vesátil y le hace de todo porque sus miedos no lo vencen y lo que se propone lo logra. Conduce su vida hacia lo que le gusta y se declara culpable de perseguir sus sueños.

Aunque sea una liebre, lo de él es correr.

