TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Qué pistas dejaron los personajes rumbo a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos todo

Acabamos de ver uno de los capítulos más intensos de la séptima temporada y los personajes cada emisión revelan más sobre su identidad

Gladys Tello's profile picture
Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

Los personajes se lucieron en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 pues, además de presentarnos increíbles números musicales, también nos revelaron más pista, que nos acercaron más a su verdadera identidad.

En esta novena emisión atestiguamos el gran nivel que adquirieron a lo largo de la séptima temporada Maestro Bops, Carro Ñero, Tropi Coco, Metaliebre, Nocturna y Hieny Fer, aunque nos tuvimos que despedir de estas dos últimas; que resultaron ser Ari Gameplays y Oka Giner, respectivamente.

Imagen TelevisaUnivision

Estas son las pistas dejaron los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

PUBLICIDAD

La competencia se definirá entre Metaliebre, Maestro Bops, Carro Ñero y Tropi Coco, sólo uno de ellos podrá coronarse como el campeón de ¿Quién es la Máscara? 2025. Aquí sus últimas pistas:

Maestro Bops

Como buen todólogo, en su búsqueda de conocimiento ha probado muchas cosas. En Japón fue campeón de chessboxing pero no pudo defender su reino después de un gancho al hígado.

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?
2 mins

¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos
1 mins

¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal

¿Quién Es La Máscara?
¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas
3 mins

¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?

Intentó también el "streaman", pero los lugares más difíciles para planchar que encontró fueron el metro Balderas y Fundidora.

También se aventó una carrera en tacones aunque sus patitas lucían muy bien con los de aguja del 10. Sin embargo, se le da bien el 'planting', o sea, acostarse boca abajo en cualquier lugar inusual y tomarte fotos, un martes cualquiera, como un influencer.

Carro Ñero

La vida lo enseñó a brincar de esquina en esquina, pero aunque ya esté sentando cabeza su espíritu indomable no se doblega.

Vivió en el otro 'laredo' donde se contagió de su espíritu y su corazón se volvió bondadoso. No es economista, pero sus cuentas nunca fallan y tampoco se aferra a los "benjamines".

Él no es de dar caridad una vez al año, más bien las buenas acciones las ve como el café, se toman a diario.

Tropi Coco

Jugó su primer torneo de voleibol y aunque estaba convencida de que podía ganar, perdió 40-20, por lo que va a intentar con el ping pong.

Considera que el que no salta no tiene ritmo tropical y ni modo, así es la vida. Tampoco crean que se deja vencer tan rápido pues hace muchos reintentos, pese a que cambie de color como los camaleones, pero de puro susto.

PUBLICIDAD

Metaliebre

No todo en su vida es rock, también tiene otros hobbies siendo uno de ellos la lectura recreativa. Le gusta echarse una historieta de vez en cuando.

Se considera muy vesátil y le hace de todo porque sus miedos no lo vencen y lo que se propone lo logra. Conduce su vida hacia lo que le gusta y se declara culpable de perseguir sus sueños.

Aunque sea una liebre, lo de él es correr.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas el gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, el próximo domingo 21 de diciembre a las 7 p.m., por Univision y sigue de cerca el sitio del reality para más información.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX