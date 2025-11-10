Mini Chang es Maribel Guardia y así quedó destapada de ¿Quién es la Máscara?; Anahí reacciona al verla en el escenario

Video JuanPa Zurita impacta con su disfraz del quinto programa de ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? elimino este domingo 9 de noviembre a Mini Chang, quien con su estilo había enamorado a la audiencia y a los investigadores.

Al ritmo de ‘¡Fuera Máscara!’, Mini Chang dejó ver que Maribel Guardia se escondía detrás de este simpático personaje. Anahí, al verla en el escenario, no puedo contener la emoción y el llanto al recordar cuando ambas trabajaron juntas en la telenovela ‘Tú y Yo’, donde la investigadora conoció a Julián Figueroa, el fallecido hijo de la actriz.

PUBLICIDAD

“Te aprendí tanto, te admiro, te quiero, te respeto, qué maravilla que te dés la oportunidad de divertirte así”, comentó Anahí, mientras Maribel recordó cómo su hijo jugaba en los foros de dicha producción.

El programa de este domingo se caracterizó por dos bloques, el primero en el que fue eliminada Ruby Gloss y el segundo protagonizado por tres personajes que también lo dieron todo en el escenario: Samurai, Mini Chang y Carro Ñero.

Los investigadores se ‘pelearon’ al decidir a quién salvar en el segundo encuentro.

“Esta noche hemos tenido una discusión acalorada, los tres han hecho una actuación muy buena, pero el elegido de esta noche es: Samurai”, declararon.

Omar Chaparro anunció a Carro Ñero como el segundo salvado de la noche por parte del público: “El barrio te respalda”.

¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Así, a Mini Chang no le quedó de otra que quitarse la máscara y revelar a Maribel Guardia detrás del personaje.