Cynthia Klitbo es Ruby Gloss y así reveló su identidad en ¿Quién es la Máscara?

Al grito de '¡Fuera Máscara!', Ruby Gloss destapó su identidad y así fue como Cynthia Klitbo quedó desenmascarada del programa

¿Quién es la Máscara? anunció este domingo que dos de los ya conocidos personajes deberán revelar su identidad y, en el primer bloque del programa, fue Ruby Gloss la que perdió en la contienda.

El sensual personaje dejó helados a todos al destapar que la querida Cynthia Klitbo se encontraba detrás de la máscara.

“Le diste a la primera, pero yo de tonta te hubiera dicho que sí”, comentó la actriz tras reclamarle a Carlos Rivera por ser el investigador que le atinó a apuesta.

La antagonista de ‘Monteverde’ confesó que decidió darle dicha identidad a Ruby Gloss en honor a un tío.

“Yo tuve un tío que nació a finales de los 40, que fuera de las primeras mujeres trans en México. Tengo muchos amigos trans, así que decidí hacerlo así en honor a todos ellos”, declaró y aseguró que quiso que fuera muy glamurosa ‘como buena chica trans’.

Las apuestas de los investigadores estuvieron bastante impactantes, pues solo uno sí le atinó a la identidad del personaje:

Carlos Rivera: Cynthia Klitbo
JuanPa Zurita: Itatí Cantoral
Ana Brenda: Lilí Estefan
Anahí: Gaby Spanic

Meta Liebre, Ruby Gloss, María Ovina y Hieny Fer se enfrentaron en el primer duelo, pero los investigadores decidieron salvar a Meta Libre como el primero en regresar a su camerino, seguido de Hieny Fer, quien fue rescatada gracias al voto del público.

Lamentablemente, un personaje debió ser eliminado y Ruby Gloss quedó en último lugar luego de que María Ovina fuera anunciada por Omar Chaparro como la segunda salvada del público.

Al ritmo de ‘¡Fuera Máscara!’, Ruby Gloss destapó su identidad mostrando a la querida Cynthia Klitbo detrás del personaje.

Los investigadores aplaudieron su presentación y su versatilidad.

“Gracias a esta carrera podemos seguir jugando a ser niños”, concluyó Cynthia Klitbo al despedirse del escenario.

Disfruta ¿Quién es la Máscara? 2025 todos los domingos a las 8P/7C por Univision y no te pierdas todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial del reality.

