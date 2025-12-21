¿Quién es la Máscara? ¡Triunfo total! Tropi Coco es Paulina Goto y se corona campeona de ¿Quién es la Máscara? 2025 Después de conocer la identidad de Maestro Bops y Metaliebre, la corona se definió entre Carro Ñero y Tropi Coco.

Durante nueve semanas nos cautivamos con el talento, carisma y personalidad de los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025. De los 18 famosos enmascarados que iniciaron esta emocionante competencia, solo cuatro lograron llegar a la gran final, y uno de ellos quedó grabado en la historia del reality más enigmático de la televisión.

La última emisión estuvo llena de emociones y espectaculares presentaciones a cargo de Carro Ñero, Tropi Coco, Maestro Bops y Metaliebre. Fue en esta gran noche donde se revelaron las identidades de los dos últimos personajes: Daniel Sosa detrás de Maestro Bops, y Marie Claire Harp como Metaliebre, dos celebridades que se ganaron el cariño del público con su entrega en el escenario.

Paulina Goto se escondía tras Tropi Coco y arrasa en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién es La Máscara? 2025.



Tras las impactantes revelaciones de dos finalistas, todo se tuvo que definir entre Carro Ñero y Tropi Coco, quienes en el último duelo de la temporada saltaron al escenario junto a Anahí y Carlos Rivera, los talentosos investigadores del reality.

La decisión final estuvo en manos del público y ellos decidieron que Tropi Coco tenía que coronarse como ganador de esta séptima edición. Pero el primero en revelar su identidad su Carro Ñero, quien impactó al quitarse la máscara y descubrir que se trataba del actor Gabriel Soto.

Minutos después llegó la hora de que Tropi Coco revelara su verdadera identidad, descubriendo que se trataba de la joven actriz Paulina Goto, quien aprovechó para contar un poco de la historia de su personaje.

Estoy súper agradecida, que un proyecto hermoso muy mágico disfruté cada vez que me paré aquí en el escenario. Sentí que hace mucho mi niña interior no salía a jugar así y a ser libre

¿Quién es La Máscara? 2025.



La protagonista de 'Miss XV' reveló también que su personaje estuvo totalmente inspirado en su padre, quien como Tropi Coco, deseaba convertirse en artista, pero su familia no se lo permitió.

Así es como finaliza la séptima temporada del reality más misterioso de la televisión. ¡Muchas gracias por acompañarnos!