Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?

Video Diego Klein le manda tierno mensaje a Capi Bara tras ser desenmascarado en ¿Quién es la máscara?

Este domingo 7 de diciembre, la semifinal de ¿Quién es la Máscara? arrancó con la eliminación de Nocturna, personaje que, detrás de la máscara, ocultaba a Ari Gameplays.

"Nadie lo vio venir", gritó Omar Chaparro, mientras los investigadores quedaron impactados tras su revelación.

"Estoy muy triste que nunca me sacaste", dijo Ari a Carlos, "me comió el personaje un poco".

Ari Gameplays en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Además, aseguró estar feliz de que creyeran que era Susana Zabaleta y cómo el personaje la absorbió durante todo el programa.

¿Qué personajes se presentaron este domingo en '¿Quién es la Máscara?'?

Los seis personajes abrieron el programa de este domingo 7 de octubre con un gran opening al interpretar ‘Quevedo: BZRP, Vol 52/66’, donde cada uno movió las caderas y cautivó a la audiencia.

Los investigadores lucieron sus mejores prendas en el especial deportivo.

Maestro Bops

El Maestro Bops fue el primero en presentarse en el escenario para dar nuevas pistas y cantar ‘Eye of the Tiger’ y, además, recibir las siguientes apuestas de los investigadores:

Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Anahí: José Eduardo Derbez

Ana Brenda: Ricardo Pérez

JuanPa Zurita: Daniel Sosa

Carlos Rivera: El Guana

Nocturna

Nocturna fue la segunda en aparecer para interpretar ‘Rosa Pastel’ y revelar nuevas pistas.

Nocturna en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Anahí: Mariana Treviño

Ana Brena: Alana Flores

JuanPa Zurita: Diana Bovio

Carlos Rivera: Yanet García

Carro Ñero

Carro Ñero fue el tercero en aparecerse en el primer bloque del programa que, con su canción ‘La Copa de la Vida’ puso a todos a bailar.

Carro Ñero en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision



Anahí: Erik Elías

Ana Brenda: Daniel Arenas

JuanPa Zurita: Benny Emmanuel

Carlos Rivera: Gabriel Soto

Omar Chaparro anuncia que uno de ellos tendría que irse, así que pide a los investigadores deliberar para ver a qué personaje salvaría esta noche. Tras varios minutos, Ana Brenda anuncia que Maestro Bops es quien debe ser salvado y pasar directo a la final.

Luego Carro Ñero y Nocturna se enfrentan en el voto del público, siendo Carro Ñero salado por número de votos y mandando a Nocturna a la eliminación.

Al grito de ‘¡Fuera Máscara!’, Nocturna reveló su identidad mostrando detrás de la máscara a Ari Gameplays.