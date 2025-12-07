TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?

Ari Gameplays resultó ser Nocturna y esto dijo tras ser desenmascarada de ¿Quién es la Máscara?

Univision picture
Por:Univision
Video Diego Klein le manda tierno mensaje a Capi Bara tras ser desenmascarado en ¿Quién es la máscara?

Este domingo 7 de diciembre, la semifinal de ¿Quién es la Máscara? arrancó con la eliminación de Nocturna, personaje que, detrás de la máscara, ocultaba a Ari Gameplays.

"Nadie lo vio venir", gritó Omar Chaparro, mientras los investigadores quedaron impactados tras su revelación.

PUBLICIDAD

"Estoy muy triste que nunca me sacaste", dijo Ari a Carlos, "me comió el personaje un poco".

Ari Gameplays en ¿Quién es la Máscara?
Ari Gameplays en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision

Además, aseguró estar feliz de que creyeran que era Susana Zabaleta y cómo el personaje la absorbió durante todo el programa.

¿Qué personajes se presentaron este domingo en '¿Quién es la Máscara?'?

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos
1 mins

¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal

¿Quién Es La Máscara?
¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas
3 mins

¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión

¿Quién Es La Máscara?
¡Afilan sus sentidos! Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

¡Afilan sus sentidos! Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Revive todas las pistas que dejaron los personajes en la séptima emisión
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Revive todas las pistas que dejaron los personajes en la séptima emisión

¿Quién Es La Máscara?

Los seis personajes abrieron el programa de este domingo 7 de octubre con un gran opening al interpretar ‘Quevedo: BZRP, Vol 52/66’, donde cada uno movió las caderas y cautivó a la audiencia.

Los investigadores lucieron sus mejores prendas en el especial deportivo.

Maestro Bops
El Maestro Bops fue el primero en presentarse en el escenario para dar nuevas pistas y cantar ‘Eye of the Tiger’ y, además, recibir las siguientes apuestas de los investigadores:

Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara?
Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision

Anahí: José Eduardo Derbez
Ana Brenda: Ricardo Pérez
JuanPa Zurita: Daniel Sosa
Carlos Rivera: El Guana

Nocturna
Nocturna fue la segunda en aparecer para interpretar ‘Rosa Pastel’ y revelar nuevas pistas.

Nocturna en ¿Quién es la Máscara?
Nocturna en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision

Anahí: Mariana Treviño
Ana Brena: Alana Flores
JuanPa Zurita: Diana Bovio
Carlos Rivera: Yanet García

Carro Ñero
Carro Ñero fue el tercero en aparecerse en el primer bloque del programa que, con su canción ‘La Copa de la Vida’ puso a todos a bailar.

Carro Ñero en ¿Quién es la Máscara?
Carro Ñero en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Anahí: Erik Elías
Ana Brenda: Daniel Arenas
JuanPa Zurita: Benny Emmanuel
Carlos Rivera: Gabriel Soto

PUBLICIDAD

Omar Chaparro anuncia que uno de ellos tendría que irse, así que pide a los investigadores deliberar para ver a qué personaje salvaría esta noche. Tras varios minutos, Ana Brenda anuncia que Maestro Bops es quien debe ser salvado y pasar directo a la final.

Luego Carro Ñero y Nocturna se enfrentan en el voto del público, siendo Carro Ñero salado por número de votos y mandando a Nocturna a la eliminación.

Al grito de ‘¡Fuera Máscara!’, Nocturna reveló su identidad mostrando detrás de la máscara a Ari Gameplays.

Descubre todo lo que pasa en ¿Quién es la Máscara? en el sitio oficial del reality show.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX