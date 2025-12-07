Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?
Ari Gameplays resultó ser Nocturna y esto dijo tras ser desenmascarada de ¿Quién es la Máscara?
Este domingo 7 de diciembre, la semifinal de ¿Quién es la Máscara? arrancó con la eliminación de Nocturna, personaje que, detrás de la máscara, ocultaba a Ari Gameplays.
"Nadie lo vio venir", gritó Omar Chaparro, mientras los investigadores quedaron impactados tras su revelación.
"Estoy muy triste que nunca me sacaste", dijo Ari a Carlos, "me comió el personaje un poco".
Además, aseguró estar feliz de que creyeran que era Susana Zabaleta y cómo el personaje la absorbió durante todo el programa.
¿Qué personajes se presentaron este domingo en '¿Quién es la Máscara?'?
Los seis personajes abrieron el programa de este domingo 7 de octubre con un gran opening al interpretar ‘Quevedo: BZRP, Vol 52/66’, donde cada uno movió las caderas y cautivó a la audiencia.
Los investigadores lucieron sus mejores prendas en el especial deportivo.
Maestro Bops
El Maestro Bops fue el primero en presentarse en el escenario para dar nuevas pistas y cantar ‘Eye of the Tiger’ y, además, recibir las siguientes apuestas de los investigadores:
Anahí: José Eduardo Derbez
Ana Brenda: Ricardo Pérez
JuanPa Zurita: Daniel Sosa
Carlos Rivera: El Guana
Nocturna
Nocturna fue la segunda en aparecer para interpretar ‘Rosa Pastel’ y revelar nuevas pistas.
Anahí: Mariana Treviño
Ana Brena: Alana Flores
JuanPa Zurita: Diana Bovio
Carlos Rivera: Yanet García
Carro Ñero
Carro Ñero fue el tercero en aparecerse en el primer bloque del programa que, con su canción ‘La Copa de la Vida’ puso a todos a bailar.
Anahí: Erik Elías
Ana Brenda: Daniel Arenas
JuanPa Zurita: Benny Emmanuel
Carlos Rivera: Gabriel Soto
Omar Chaparro anuncia que uno de ellos tendría que irse, así que pide a los investigadores deliberar para ver a qué personaje salvaría esta noche. Tras varios minutos, Ana Brenda anuncia que Maestro Bops es quien debe ser salvado y pasar directo a la final.
Luego Carro Ñero y Nocturna se enfrentan en el voto del público, siendo Carro Ñero salado por número de votos y mandando a Nocturna a la eliminación.
Al grito de ‘¡Fuera Máscara!’, Nocturna reveló su identidad mostrando detrás de la máscara a Ari Gameplays.
