Marlene Favela es desenmascarada en ¿Quién es la Máscara? 2025 y asegura: “hice cosas que no haría”

Video Así invadieron el escenario los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

Este domingo 19 de octubre, ¿Quién es la Máscara? vivió un segundo programa lleno de música, chistes y muchas pistas. Seis nuevos personajes se presentaron esta noche, pero, lamentablemente, fue Bebeeeee quien tuvo que abandonar el programa y quitarse la máscara frente a los investigadores y el público.

Al grito de ‘Fuera Máscara’, Bebeeeee destapó su identidad revelando a Marlene Favela detrás del querido personaje.

Anahí fue la única que le atinó a su identidad, cosa que puso en aprietos a Marlene Favela. “Me divertí jugué, hice cosas que Marlene no haría jamás”, aseguró la actriz, quien bromeó tras confesar cómo fue abrazar a Omar Chaparro.

Marlene Favela estaba detrás de Bebeeeee en ¿Quién es la Máscara? 2025 Imagen TelevisaUnivision

“La emoción de salir y escuchar a la gente y de tratar de convencerlos a ustedes estuvo increíble”, agradeció y se despidió de todos tras su paso por ¿Quién es la Máscara? 2025

Aquí te contamos todo lo que pasó durante el segundo programa del querido programa.

¿Quiénes fueron los tres primeros en enfrentarse?

Los primeros personajes que salieron a darlo todo en el escenario fueron:

- Sonny

- Capi Bara

- Ruby Gloss

Sonny, Capi Bara y Ruby Imagen TelevisaUnivision

Los investigadores, tras una larga reunión, decidieron en el primer bloque salvar a Capi Bara, quien se hincó para agradecerles por su apoyo.

Por su parte, el público presente en el foro votó por su personaje favorito para que el que tuviera menos votos se quitara la máscara. Así Sonny Hámster fue salvado por la gente y Ruby Gloss debía quitarse la máscara.

Solo que ni el público ni Omar Chaparro contaban con que JuanPa Zurita usaría su botón de sálvame para rescatar a la querida Ruby de la eliminación.

“Algo nos decía a todos que te queríamos seguir viendo y afortunadamente esto significa que pasas al siguiente capítulo. Bienvenida y queremos seguir viendo más de ti”, dijo JuanPa.

Esto sucedió en el segundo bloque del programa

Tras la salvación de Ruby Gloss, tres nuevos personajes aparecieron en el escenario:

- Bebeeeee

- Tony

- Nocturna

Tony, Bebeeeee y Nocturna Imagen TelevisaUnivision

Los investigadores se reunieron para salvar a uno de ellos tras sus impactantes presentaciones. Tras deliberar, escogieron a Nocturna para continuar en el programa.

Mientras que Tony Manguera fue el salvado por el voto del público, dejando a Bebeeeee fuera de la contienda y con la lamentable noticia de que deberá quitarse la máscara y así destapar a Marlene Favela detrás del personaje.