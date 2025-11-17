TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

Odalys Ramírez estaba detrás de Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? y los investigadores quedan impactados al verla

Odalys Ramírez se convirtió en la octava eliminada del reality show y así reaccionó a su salida de ¿Quién es la Máscara?

Dos personajes quedaron eliminados esta noche de ¿Quién es la Máscara?: Tony Manguera, que resultó ser Julián Gil, y Sonny Hámster, quien impresionó al mostrar a Odalys Ramírez debajo de la máscara.

Los investigadores quedaron impactados al ver a la conductora de 'Cuéntamelo Ya!' en el escenario pues ninguno le atinó y por la gran voz que tiene, talento que no conocían de Odalys.

"Lograste mantener secreta tu identidad. Te vas con la corona puesta", le aseguró JuanPa Zurita.

Odalys aseguró que se inspiró en sus hijos pues ellos la ven todas las noches en el programa y que ellos no sabían que formaba parte de ¿Quién es la Máscara?.

¿Qué personajes se enfrentaron en el segundo bloque de ¿Quién es la Máscara??

Durante la segunda parte del programa, tres personajes lo dieron todo en el escenario: Sonny Hámster, Nocturna y , quienes destaparon pistas y cautivaron con su voz.

Sonny Hámster

El personaje interpretó ‘Víveme’ y las apuestas fueron:
Carlos Rivera: Lidia Ávila
Ana Brenda: Angélica Vale
Michelle Rodríguez: Melissa, de Matisse
JuanPa Zurita: Mariana Ochoa
Anahí: Mía Rubín

Nocturna

El ‘temeroso’ personaje dejó helados a todos al cantar ‘Seven Nation Army’ y las apuestas de los investigadores fueron:
Ana Brenda: Alan Flores
Anahí: Briggitte Bozzo
Carlos Rivera: Angelique Boyer
JuanPa Zurita: Macarena Garcia
Michelle Rodríguez: María Chacón

Samurái
Samurái fue el sexto personaje en presentarse en el escenario, donde cantó 'Con todos menos conmigo' y las apuestas fueron:
Carlos Rivera: Jaime Camil
Ana Brenda: Aarón Díaz
JuanPa Zurita: Mauricio Ochman
Anahí: Juan Soler
Michelle Rodriguez: Ricardo Fastlicht

Luego de las tres presentaciones, los investigadores deliberaron y decidieron salvar a Samurai tras el anuncio de Ana Brenda, mientras que el público votó para que Nocturna continuara en el programa y así Sonny Hámster quedara eliminada.

Al grito de '¡Fuera Máscara!', Sonny se quitó la máscara y así destapó a Odalys Ramírez.

Disfruta todo lo que pasa en ‘¿Quién es la Máscara?’ en el sitio oficial del programa.

