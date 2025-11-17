Odalys Ramírez estaba detrás de Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? y los investigadores quedan impactados al verla

Video ¿Cuál es el secreto mejor guardado de Anahí en '¿Quién es la Máscara?'?

Dos personajes quedaron eliminados esta noche de ¿Quién es la Máscara?: Tony Manguera, que resultó ser Julián Gil, y Sonny Hámster, quien impresionó al mostrar a Odalys Ramírez debajo de la máscara.

Los investigadores quedaron impactados al ver a la conductora de 'Cuéntamelo Ya!' en el escenario pues ninguno le atinó y por la gran voz que tiene, talento que no conocían de Odalys.

"Lograste mantener secreta tu identidad. Te vas con la corona puesta", le aseguró JuanPa Zurita.

Odalys aseguró que se inspiró en sus hijos pues ellos la ven todas las noches en el programa y que ellos no sabían que formaba parte de ¿Quién es la Máscara?.

Odalys Ramírez en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

¿Qué personajes se enfrentaron en el segundo bloque de ¿Quién es la Máscara??

Durante la segunda parte del programa, tres personajes lo dieron todo en el escenario: Sonny Hámster, Nocturna y , quienes destaparon pistas y cautivaron con su voz.

Sonny Hámster

El personaje interpretó ‘Víveme’ y las apuestas fueron:

Carlos Rivera: Lidia Ávila

Ana Brenda: Angélica Vale

Michelle Rodríguez: Melissa, de Matisse

JuanPa Zurita: Mariana Ochoa

Anahí: Mía Rubín

Nocturna

El ‘temeroso’ personaje dejó helados a todos al cantar ‘Seven Nation Army’ y las apuestas de los investigadores fueron:

Ana Brenda: Alan Flores

Anahí: Briggitte Bozzo

Carlos Rivera: Angelique Boyer

JuanPa Zurita: Macarena Garcia

Michelle Rodríguez: María Chacón

Samurái

Samurái fue el sexto personaje en presentarse en el escenario, donde cantó 'Con todos menos conmigo' y las apuestas fueron:

Carlos Rivera: Jaime Camil

Ana Brenda: Aarón Díaz

JuanPa Zurita: Mauricio Ochman

Anahí: Juan Soler

Michelle Rodriguez: Ricardo Fastlicht

Luego de las tres presentaciones, los investigadores deliberaron y decidieron salvar a Samurai tras el anuncio de Ana Brenda, mientras que el público votó para que Nocturna continuara en el programa y así Sonny Hámster quedara eliminada.

Al grito de '¡Fuera Máscara!', Sonny se quitó la máscara y así destapó a Odalys Ramírez.