TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Julián Gil es Tony Manguera en ‘¿Quién es la Máscara?’ y Ana Brenda rompe en llanto al verlo

Julián Gil sorprendió a todos al aparecer debajo de Tony Manguera y así reaccionó Ana Brenda cuando lo vio

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Cuál es el secreto mejor guardado de Anahí en '¿Quién es la Máscara?'?

La sexta emisión de ¿Quién es la Máscara? se caracterizó por grandes sorpresas: primero el anuncio de que dos personajes serían desenmascarados y luego que Michelle Rodríguez estaría como invitada especial en el programa.

El primer eliminado del famoso reality fue el querido Tony Manguera, quien, pese a triunfar en el escenario no fue salvado ni por el público ni los investigadores y así Julián Gil tuvo que revelar su identidad.

PUBLICIDAD

Los investigadores confesaron estar muy tristes de la salida de Tony, pero le desearon lo mejor. Al grito de ‘¡Fuera Máscara!’, Julián Gil sorprendió a todos, especialmente a Ana Brenda, quien le pidió por fin conocer a su bebé.

“Voy a conocer a mi sobrina”, aseguró el actor. Estoy feliz de ser parte pues desde la primera temporada yo decía a mí cuando me van a invitar. Ya estoy feliz de poder ver a Aria”.

Ana Brenda no puedo contener la emoción y él le aseguró que, junto a Valeria, estarán en su casa para ver a la pequeña: “Ella es más que una hermana”.

Además, la actriz rompió en llanto y bajó al escenario para abrazar al actor, con quien compartió créditos en ‘La que no podía amar’.

Julián Gil en ¿Quién es la Máscara?
Julián Gil en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Cuántos personajes quedan en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuántos personajes quedan en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes aparecerán en el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Qué personajes aparecerán en el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles fueron las nuevas apuestas de los investigadores en el quinto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025?
2 mins

¿Cuáles fueron las nuevas apuestas de los investigadores en el quinto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las pistas que dejaron los personajes en el quinto programa
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las pistas que dejaron los personajes en el quinto programa

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué canciones sonaron en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué canciones sonaron en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Mini Chang es Maribel Guardia y así quedó destapada de ¿Quién es la Máscara?; Anahí reacciona al verla en el escenario
1 mins

Mini Chang es Maribel Guardia y así quedó destapada de ¿Quién es la Máscara?; Anahí reacciona al verla en el escenario

¿Quién Es La Máscara?
Cynthia Klitbo es Ruby Gloss y así reveló su identidad en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Cynthia Klitbo es Ruby Gloss y así reveló su identidad en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué sucederá con el botón 'sálvame' de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Qué sucederá con el botón 'sálvame' de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué famosos se esconden tras los personajes de la cuarta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto apostaron los investigadores
3 mins

¿Qué famosos se esconden tras los personajes de la cuarta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto apostaron los investigadores

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué nuevas pistas dieron Maestro Bops, Sonny Hámster, Capi Bara, Federico García, Nocturna, Tony Manguera y Tropi Coco?
3 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué nuevas pistas dieron Maestro Bops, Sonny Hámster, Capi Bara, Federico García, Nocturna, Tony Manguera y Tropi Coco?

¿Quién Es La Máscara?

¿Qué personajes se enfrentaron en el primer bloque de ¿Quién es la Máscara??

En la primera parte del programa, tres increíbles personajes aparecieron en el escenario de ¿Quién es la Máscara? para dar nuevas apuestas, interpretar grandes personajes y ver las apuestas de los investigadores.

Aquí te contamos quiénes participaron:

Tony Manguera

Tony interpretó ‘Volví a Nacer’ y los investigadores apostaron por:
Anahí: David Zepeda
Michelle: José Ángel Bichir
Ana Brenda: Demián Bichir
JuanPa Zurita: Jorge Salinas
Carlos Rivera: Sebastián Rulli

Maestro Bops

El divertido maestro cantó ‘Cuando nadie me ve’ y las apuestas fueron:
JuanPa Zurita: Daniel Sosa
Ana Brenda: Franco Escamilla
Michelle Rodríguez: José Eduardo Derbez
Anahí: Eugenio Derbez
Carlos Rivera: Slobotzky

PUBLICIDAD

Metaliebre

El rockero personaje lo dio todo al interpretar ‘Volví a Nacer’ y los investigadores creyeron que era:
Anahí: Sofía Niño de Rivera
Michelle Rodríguez: Odalys Ramírez
JuanPa Zurita: Ashley Grace
Carlos Rivera: Natalia Jiménez
Ana Brenda: Fernanda Castillo

Tras su participación en el programa, los investigadores deliberan y, tras unos minutos, Michelle Rodríguez anuncia que a quien salvaban en el primer round es Metaliebre.

Luego, gracias al voto del público, fue salvado Maestro Bops, provocando que Tony Manguera tuviera que revelar su identidad y destapar a Julián Gil detrás del personaje.

“Para mí fue un regalo increíble para mi carrera”, aseguró.

Disfruta todo lo que pasa en ‘¿Quién es la Máscara?’ en el sitio oficial del programa.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX