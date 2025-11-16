Julián Gil es Tony Manguera en ‘¿Quién es la Máscara?’ y Ana Brenda rompe en llanto al verlo

Video ¿Cuál es el secreto mejor guardado de Anahí en '¿Quién es la Máscara?'?

La sexta emisión de ¿Quién es la Máscara? se caracterizó por grandes sorpresas: primero el anuncio de que dos personajes serían desenmascarados y luego que Michelle Rodríguez estaría como invitada especial en el programa.

El primer eliminado del famoso reality fue el querido Tony Manguera, quien, pese a triunfar en el escenario no fue salvado ni por el público ni los investigadores y así Julián Gil tuvo que revelar su identidad.

PUBLICIDAD

Los investigadores confesaron estar muy tristes de la salida de Tony, pero le desearon lo mejor. Al grito de ‘¡Fuera Máscara!’, Julián Gil sorprendió a todos, especialmente a Ana Brenda, quien le pidió por fin conocer a su bebé.

“Voy a conocer a mi sobrina”, aseguró el actor. Estoy feliz de ser parte pues desde la primera temporada yo decía a mí cuando me van a invitar. Ya estoy feliz de poder ver a Aria”.

Ana Brenda no puedo contener la emoción y él le aseguró que, junto a Valeria, estarán en su casa para ver a la pequeña: “Ella es más que una hermana”.

Además, la actriz rompió en llanto y bajó al escenario para abrazar al actor, con quien compartió créditos en ‘La que no podía amar’.

Julián Gil en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

¿Qué personajes se enfrentaron en el primer bloque de ¿Quién es la Máscara??

En la primera parte del programa, tres increíbles personajes aparecieron en el escenario de ¿Quién es la Máscara? para dar nuevas apuestas, interpretar grandes personajes y ver las apuestas de los investigadores.

Aquí te contamos quiénes participaron:

Tony Manguera

Tony interpretó ‘Volví a Nacer’ y los investigadores apostaron por:

Anahí: David Zepeda

Michelle: José Ángel Bichir

Ana Brenda: Demián Bichir

JuanPa Zurita: Jorge Salinas

Carlos Rivera: Sebastián Rulli

Maestro Bops

El divertido maestro cantó ‘Cuando nadie me ve’ y las apuestas fueron:

JuanPa Zurita: Daniel Sosa

Ana Brenda: Franco Escamilla

Michelle Rodríguez: José Eduardo Derbez

Anahí: Eugenio Derbez

Carlos Rivera: Slobotzky

PUBLICIDAD

Metaliebre

El rockero personaje lo dio todo al interpretar ‘Volví a Nacer’ y los investigadores creyeron que era:

Anahí: Sofía Niño de Rivera

Michelle Rodríguez: Odalys Ramírez

JuanPa Zurita: Ashley Grace

Carlos Rivera: Natalia Jiménez

Ana Brenda: Fernanda Castillo

Tras su participación en el programa, los investigadores deliberan y, tras unos minutos, Michelle Rodríguez anuncia que a quien salvaban en el primer round es Metaliebre.

Luego, gracias al voto del público, fue salvado Maestro Bops, provocando que Tony Manguera tuviera que revelar su identidad y destapar a Julián Gil detrás del personaje.

“Para mí fue un regalo increíble para mi carrera”, aseguró.