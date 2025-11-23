María Ovina destapa su identidad y revela a Wendy Guevara detrás del personaje en '¿Quién es la Máscara?'
María Ovina quedó eliminada del reality show y los investigadores se impactaron al ver a Wendy Guevara detrás del personaje
María Ovina fue el primer personaje que esta noche quedó eliminado de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, dejando en shock a todos al saber que debajo de la máscara se encontraba Wendy Guevara.
“Eres un brujo, de verdad”, le dijo Wendy a Carlos Rivera porque fue el único que le atinó.
“Estoy atacada”, comentó Anahí tras verla en el escenario.
Wendy confesó haber sido muy difícil ser María Ovina, pero que la pasó increíble.
Yadhira Carrillo fue invitada esta noche como investigadora especial y, junto a Anahí, Ana Brenda, JuanPa Zurita y Carlos Rivera, intentó adivinar quién se encontraba detrás del personaje.
¡Capi Bara, Tropi Coco y María Ovina se enfrentan!
Capi Bara fue el primer personaje en pasar al escenario, quien reta a Omar a un duelo a almohadas. Además, impactó a todos interpretando ‘Besos en Guerra’.
Las apuestas de los investigadores fueron:
Anahí: Alfonso Herrera
Ana Brenda: Sebastián Zurita
JuanPa Zurita: José Eduardo Derbez
Yadhira Carrillo: José Eduardo Derbez
Carlos Rivera: Horacio Pancheri
María Ovina fue la siguiente en pasar al escenario con su encantador personaje y su voz al cantar ‘Todos Me Miran’. JuanPa Zurita bajó al escenario a enfrentarse con ella a una guerra a almohadazos, pero es Omar Chaparro quien termina golpeado: “Casi me tumbas un diente, pero lo importante es que tenemos salud”, dijo el conductor.
Las apuestas de los investigadores fueron:
JuanPa Zurita: Ludwika Paleta
Carlos Rivera: Wendy Guevara
Ana Brenda: Michelle Vieth
Anahí: Karime Pindter
Yadhira Carrillo: Angélica Vale
Tropi Coco invadió el escenario con su estilo y sacó a bailar a Omar Chaparro, impresionando a los investigadores: “Estás como caído del cielo”, le dijo el personaje al conductor.
“Jesús de Veracruz tómame”, dijo al sentirse desmayar por el éxito de su presentación.
Las apuestas de los investigadores fueron:
Yadhira Carrillo: Danna
Ana Brenda: Paulina Goto
Anahí: Becky G
JuanPa Zurita: Ana Layevska
Carlos Rivera: Alma Cero
“Eres una persona excepcional, naciste con un ángel increíble. Te admiro y te respeto mucho. Eres un ser humano por completo. Mi amor, tienes todo”, le dijo Yadhira Carrillo antes de irse del escenario.
Los investigadores tomaron la decisión de salvar a Tropi Coco de la contienda para que Capi Bara y María Ovina se enfrentaran al voto del público.
Capi Bara salió victorioso dejando a María Ovina fuera del programa y revelando a Wendy Guevara debajo de la máscara.
¿Cuál de los tres te gustó más? Comparte tu opinión con el #QuiénEsLaMáscaraUS y sigue lo mejor del reality show en el sitio oficial.