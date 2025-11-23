María Ovina destapa su identidad y revela a Wendy Guevara detrás del personaje en '¿Quién es la Máscara?'

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

María Ovina fue el primer personaje que esta noche quedó eliminado de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, dejando en shock a todos al saber que debajo de la máscara se encontraba Wendy Guevara.

“Eres un brujo, de verdad”, le dijo Wendy a Carlos Rivera porque fue el único que le atinó.

“Estoy atacada”, comentó Anahí tras verla en el escenario.

Wendy confesó haber sido muy difícil ser María Ovina, pero que la pasó increíble.

Wendy Guevara en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Yadhira Carrillo fue invitada esta noche como investigadora especial y, junto a Anahí, Ana Brenda, JuanPa Zurita y Carlos Rivera, intentó adivinar quién se encontraba detrás del personaje.

¡Capi Bara, Tropi Coco y María Ovina se enfrentan!

Capi Bara fue el primer personaje en pasar al escenario, quien reta a Omar a un duelo a almohadas. Además, impactó a todos interpretando ‘Besos en Guerra’.

Capi Bara en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Las apuestas de los investigadores fueron:

Anahí: Alfonso Herrera

Ana Brenda: Sebastián Zurita

JuanPa Zurita: José Eduardo Derbez

Yadhira Carrillo: José Eduardo Derbez

Carlos Rivera: Horacio Pancheri

María Ovina fue la siguiente en pasar al escenario con su encantador personaje y su voz al cantar ‘Todos Me Miran’. JuanPa Zurita bajó al escenario a enfrentarse con ella a una guerra a almohadazos, pero es Omar Chaparro quien termina golpeado: “Casi me tumbas un diente, pero lo importante es que tenemos salud”, dijo el conductor.

María Ovina en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Las apuestas de los investigadores fueron:

JuanPa Zurita: Ludwika Paleta

Carlos Rivera: Wendy Guevara

Ana Brenda: Michelle Vieth

Anahí: Karime Pindter

Yadhira Carrillo: Angélica Vale

Tropi Coco invadió el escenario con su estilo y sacó a bailar a Omar Chaparro, impresionando a los investigadores: “Estás como caído del cielo”, le dijo el personaje al conductor.

“Jesús de Veracruz tómame”, dijo al sentirse desmayar por el éxito de su presentación.

Tropi Coco en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

Las apuestas de los investigadores fueron:

Yadhira Carrillo: Danna

Ana Brenda: Paulina Goto

Anahí: Becky G

JuanPa Zurita: Ana Layevska

Carlos Rivera: Alma Cero

“Eres una persona excepcional, naciste con un ángel increíble. Te admiro y te respeto mucho. Eres un ser humano por completo. Mi amor, tienes todo”, le dijo Yadhira Carrillo antes de irse del escenario.

Los investigadores tomaron la decisión de salvar a Tropi Coco de la contienda para que Capi Bara y María Ovina se enfrentaran al voto del público.

Capi Bara salió victorioso dejando a María Ovina fuera del programa y revelando a Wendy Guevara debajo de la máscara.