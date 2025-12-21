¿Quién es la Máscara? Metaliebre revela que es Marie Claire y conquista el tercer lugar en ¿Quién es La Máscara? 2025 La gran final del reality vivió otro destape impactante cuando Metaliebre quedó fuera por votación del público y mostró su verdadera identidad.

La noche decisiva de ¿Quién es La Máscara? 2025 siguió regalando emociones intensas con la caída de la segunda máscara de la gran final, dejando al descubierto quién estaba detrás del carismático personaje de Metalíebre.

En un duelo cargado de energía y adrenalina , Tropi Coco y Metaliebre se enfrentaron sobre el escenario, entregándolo todo en una presentación que puso al público de pie. Sin embargo , la votación favoreció a Tropi Coco, marcando la eliminación de Metaliebre y su salida definitiva de la competencia.

Marie Claire era Metaliebre en ¿Quién es La Máscara? 2025

¿Quién es La Máscara? 2025.

Con una poderosa interpretación en inglés del tema “Come On Feel the Noize” de la legendaria banda Quiet Riot, Metaliebre se despidió del escenario entre aplausos. Aunque no logró avanzar al último duelo, su paso por la séptima temporada quedó marcado por actuaciones memorables.

Antes del destape final, los investigadores realizaron sus últimas conjeturas. Fueron Carlos Rivera y Anahí quienes apostaron en conjunto por Marie Claire, acertando plenamente.

Estoy muy agradecida de estar en este proyecto, yo no me lo puedo creer todavía. Cada vez que salía Metaliebre se me explotaba el corazón de alegría. A todo el equipo que hay detrás, muchas gracias, fue una experiencia maravillosa. ¡Llegué a la final!



Expresó Marie Claire visiblemente emocionada tras quitarse la máscara.