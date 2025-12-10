¿Quién es la Máscara? ¡Más cerca de descubrirlos! Estos son los pronósticos de los investigadores sobre los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025 Los investigadores están muy seguros de sus apuestas sobre los finalistas del reality más misterioso de la televisión, ¿quién tendrá razón?

Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

La semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 fue una montaña rusa emocional, no sólo por los grandiosos números musicales que vimos en el escenario, también por las pistas que dejaron los personajes y nos hicieron viajar en el tiempo.

El pasado fin de semana vimos tremendos duelos triples donde se enfrentaron Maestro Bops, Carro Ñero, Tropi Coco, Metaliebre, Nocturna y Hieny Fer, quienes dejaron un poco al descubierto a su verdadera personalidad.

Los investigadores dan sus pronósticos sobre los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

Maestro Bops ha sido muchas cosas, como campeón de chessboxing en Japón, "streaman" y hasta se animó a echarse una carrera con tacones de aguja del 10.

Los investigadores piensan que se trata de:

Anahí: José Eduardo Derbez .

. Ana Brenda: Ricardo Pérez .

. JuanPa Zurita: Daniel Sosa .

. Carlos Rivera: El Guana.

Carro Ñero ya está sentando cabeza pero su espíritu indomable no se doblega. Vivió en el otro 'laredo' donde se contagió de su espíritu y su corazón se volvió bondadoso. Además no se aferra al dinero.

Los expertos asumieron que tras él está:

Carlos Rivera: Gabriel Soto .

. Anahí: Érick Elías .

. Ana Brenda: Daniel Arenas .

. JuanPa Zurita: Benny Emmanuel.

Tropi Coco jugó por primera vez voley, estaba entusiasmada y pensó que su equipo ganaría, pero perdieron 40-20. No se deja vencer tan fácilmente, así que ahora probará suerte en el ping pong.

Los investigadores creen que se trata de:

Anahí: Paulina Goto .

. Ana Brenda: Paulina Goto.

JuanPa Zurita: Macarena García.

Carlos Rivera: Danna.

Metaliebre contó que le gusta la lectura recreativa y a veces se echa una historieta. Es muy versátil y le hace de todo porque sus miedos no se lo impiden, además todo lo que se propone, lo logra.

Estos fueron los pronósticos de los expertos:

Carlos Rivera: Susana González .

. JuanPa Zurita: Montserrat Oliver .

. Ana Brenda: Ana Claudia Talancón .

. Anahí: Sofía Niño de Rivera.

Nocturna se despidió del reality y tras ella estaba Ari Gameplays, pero ningún investigador le atinó a su identidad:

JuanPa Zurita: Diana Bovio / Chingu Amiga .

. Ana Brenda: Alana Flores .

. Anahí: Mariana Treviño .

. Carlos Rivera: Yanet García.

Imagen TelevisaUnivision



Hieny Fer también perdió su máscara, que escondía a Oka Giner, un nombre bastante mencionado por una investigadora novata:

Ana Brenda: Sherlyn / Oka Giner .

. JuanPa Zurita: Karol Sevilla .

. Carlos Rivera: Michelle Vieth .

. Anahí: Ana Layevska / Bárbara López.

Imagen TelevisaUnivision