¿Quién es la Máscara? ¡La final está en tus manos! Vota por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025 El público tendrá entre manos una decisión muy importante en la gran final del reality más misterioso de la televisión

Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

Estamos a unos pasos de vivir la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, reality que esta séptima temporada ha conquistado corazones y cada domingo arrasó en niveles de audiencia, gracias a su divertido formato y a los 18 personajes que conocimos en esta edición.

Pero nada de eso se hubiera logrado sin la ayuda del público que nos ha acompañado a lo largo de los años. Es por eso que su opinión es muy valiosa y será de muchísima importancia en el capítulo final del programa más misterioso de la televisión.

¡Podrás votar por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025!

Los fans de ¿Quién es la Máscara? podrán tomar el lugar de Ana Brenda Conteras, Anahí, Carlos Rivera y JuanPa Zurita, donde en cada emisión los hemos visto deliberar a qué personaje quieren seguir viendo en la competencia.

El público que asiste al foro también tuvo la posibilidad de salvar a un enmascarado de la zona de riesgo, y ahora los televidentes podrán hacer lo mismo en la comodidad de su domicilio.

En la décima y última transmisión del reality más misterioso y musical de la pantalla chica, el público tendrá en control absoluto sobre la permanencia de su personaje favorito, que ahora está reducido a Metaliebre, Tropi Coco, Maestro Bops y Carro Ñero, quienes son los finalistas de la temporada.

El día de la gran final, los fans podrán votar por su enmascarado favorito, a través de las plataformas oficiales del programa, y convertirlo en el campeón de esta séptima edición. ¿A quién te gustaría ver campeón?

Imagen TelevisaUnivision