TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¡La final está en tus manos! Vota por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025

El público tendrá entre manos una decisión muy importante en la gran final del reality más misterioso de la televisión

Gladys Tello's profile picture
Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

Estamos a unos pasos de vivir la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, reality que esta séptima temporada ha conquistado corazones y cada domingo arrasó en niveles de audiencia, gracias a su divertido formato y a los 18 personajes que conocimos en esta edición.

Pero nada de eso se hubiera logrado sin la ayuda del público que nos ha acompañado a lo largo de los años. Es por eso que su opinión es muy valiosa y será de muchísima importancia en el capítulo final del programa más misterioso de la televisión.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¡Más cerca de descubrirlos! Estos son los pronósticos de los investigadores sobre los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

¡Más cerca de descubrirlos! Estos son los pronósticos de los investigadores sobre los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué pistas dejaron los personajes rumbo a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos todo
2 mins

¿Qué pistas dejaron los personajes rumbo a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos todo

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?
2 mins

¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Nocturna resultó ser Ari Gameplays y así impactó a todos en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos
1 mins

¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal

¿Quién Es La Máscara?
¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas
3 mins

¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas

¿Quién Es La Máscara?

¡Podrás votar por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025!

Los fans de ¿Quién es la Máscara? podrán tomar el lugar de Ana Brenda Conteras, Anahí, Carlos Rivera y JuanPa Zurita, donde en cada emisión los hemos visto deliberar a qué personaje quieren seguir viendo en la competencia.

El público que asiste al foro también tuvo la posibilidad de salvar a un enmascarado de la zona de riesgo, y ahora los televidentes podrán hacer lo mismo en la comodidad de su domicilio.

En la décima y última transmisión del reality más misterioso y musical de la pantalla chica, el público tendrá en control absoluto sobre la permanencia de su personaje favorito, que ahora está reducido a Metaliebre, Tropi Coco, Maestro Bops y Carro Ñero, quienes son los finalistas de la temporada.

El día de la gran final, los fans podrán votar por su enmascarado favorito, a través de las plataformas oficiales del programa, y convertirlo en el campeón de esta séptima edición. ¿A quién te gustaría ver campeón?

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas el gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, este domingo 21 de diciembre a las 7 p.m., por Univision y sigue de cerca el sitio del reality para más información.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX