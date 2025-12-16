¿Quién es la Máscara? ¿Dónde y cómo votar por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos El público podrá definir al campeón de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? Aquí contamos cómo podrán efectuar su voto

Este domingo viviremos la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, después de atestiguar durante nueve intensas semanas el enorme e innegable talento de 18 personajes que entraron con la ilusión de revelar un poco más de su historia, deleitarnos con sus números musicales y, por supuesto, conquistar el reality más misterioso de la televisión.

Esta séptima temporada no hubiera sido tan exitosa sin el gran apoyo del público, que cada domingo jugaba con nosotros a ser investigadores para ayudarnos a develar las verdaderas identidades de los enigmáticos enmascarados y es por eso que tendrán en sus manos la oportunidad de definir al campeón de esta edición.

¿Cómo y dónde votar por el campeón de ¿Quién es la Máscara? 2025?

La opinión de los fans es muy importante en el programa, por lo que en esta décima y última emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 tendrán la oportunidad de votar por el ganador de esta temporada.

Recordamos que los finalistas de esta competencia son: Metaliebre, Maestro Bops, Carro Ñero y Tropi Coco, personajes que semana a semana se fueron abriendo paso a la última estancia del reality y sólo uno de ellos se llevará el trofeo a casa.

Emitir tu voto es muy sencillo, sólo tienes que ingresar al sitio oficial de ¿Quién es la Máscara?/vota, donde podrás ver desde el inicio una sección donde estarán los rostros y nombres de los personajes. Sólo tienes que dar clic a tu enmascarado predilecto y listo.

Podrás emitir los votos que quieras, sólo que, por el momento, las votaciones no están abiertas, sino que eso sucederá hasta el día de la gran final, donde deberás estar atento a las indicaciones de Omar Chaparro durante la emisión, pues él es quien dará el banderazo para empezar a votar.

