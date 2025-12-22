TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Qué famosos formaron parte de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

Por si te lo perdiste o quieres revivir un poco de lo que pasó en esta séptima temporada, te contamos qué famosos participaron en ¿Quién es la Máscara? 2025

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

Porque el talento se encuentra en muchas partes, ¿Quién es la Máscara? 2025 nos volvió a sorprender con los 18 personajes que vimos a lo largo de la temporada, que no nada más se limitó a los grandes nombres del espectáculo, también nos impactaron con la participación de creadores de contenido.

En esta edición actores, cantantes, streamers, vedettes, conductores, comediantes e influencers se dedicaron a poner a prueba nuestros conocimientos para saber si podían salirse con la suya y mantener su identidad protegida.

PUBLICIDAD

Estos fueron los famosos que participaron en ¿Quién es la Máscara? 2025

Aquí te hacemos un recuento de los 18 famosos que fueron desenmascarados en la más reciente edición de ¿Quién es la Máscara? 2025.

Shiba Moon - Adamari López

Imagen TelevisaUnivision


Bebeeeee - Marlene Favela

Video Marlene Favela quisiera regresar a ¿Quién es la Máscara? y asegura sería implacable


Sonaja, Chupón y Bebé - Freddie y Germán Ortega

Imagen TelevisaUnivision


Monsqueeze - Jesús Ochoa

Imagen TelevisaUnivision


Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Imagen TelevisaUnivision

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¡Triunfo total! Tropi Coco es Paulina Goto y se corona campeona de ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

¡Triunfo total! Tropi Coco es Paulina Goto y se corona campeona de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Carro Ñero resulta ser Gabriel Soto y se queda con el segundo lugar en ¿Quién es la Máscara? 2025; hace emotiva revelación
2 mins

Carro Ñero resulta ser Gabriel Soto y se queda con el segundo lugar en ¿Quién es la Máscara? 2025; hace emotiva revelación

¿Quién Es La Máscara?
Metaliebre revela que es Marie Claire y conquista el tercer lugar en ¿Quién es La Máscara? 2025
1 mins

Metaliebre revela que es Marie Claire y conquista el tercer lugar en ¿Quién es La Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Maestro Bops dice adiós en la gran final de ¿Quién es La Máscara? 2025 y gana el cuarto lugar
2 mins

Maestro Bops dice adiós en la gran final de ¿Quién es La Máscara? 2025 y gana el cuarto lugar

¿Quién Es La Máscara?
¿Dónde y cómo votar por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
2 mins

¿Dónde y cómo votar por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¡La final está en tus manos! Vota por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¡La final está en tus manos! Vota por el ganador de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¡Más cerca de descubrirlos! Estos son los pronósticos de los investigadores sobre los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

¡Más cerca de descubrirlos! Estos son los pronósticos de los investigadores sobre los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué pistas dejaron los personajes rumbo a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos todo
2 mins

¿Qué pistas dejaron los personajes rumbo a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos todo

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de fecha en su gran final: cuándo y dónde verla por Univision

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?
2 mins

¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?


Mini Chang - Maribel Guardia

Video Maribel Guardia destapa a qué le perdió miedo gracias a ¿Quién es la Máscara?


Tony Manguera - Julián Gil

Video Julián Gi le teme a cantar y así venció su miedo en ¿Quién es la Máscara?


Sonny Hámster - Odalys Ramírez

Video Odalys Ramírez se despide de Sonny Hámster y así supera un reto en ¿Quién es la Máscara?


María Ovina - Wendy Guevara

Imagen TelevisaUnivision


Federico García - Rodrigo Murray

Imagen TelevisaUnivision


Samurái - Eduardo España

Video Eduardo España se despide de ¿Quién es la Máscara? y asegura: "Todos tenemos un niño interior"


Capi Bara - Diego Klein

Video Diego Klein le manda tierno mensaje a Capi Bara tras ser desenmascarado en ¿Quién es la máscara?


Nocturna - Ari Gameplays

Video Ari Gameplays se va triste de ¿Quién es la Máscara? y así se transforma en un murciélago


Hieny Fer - Oka Giner

Video Oka Giner se despide de ¿Quién es la Máscara?: "Me voy muy orgullosa"


Maestro Bops - Daniel Sosa

Imagen TelevisaUnivision


Metaliebre - Marie Claire Harp

Imagen TelevisaUnivision


Carro Ñero - Gabriel Soto

Video Gabriel Soto revela cómo se transformó en Carro Ñero, segundo lugar de '¿Quién es la Máscara?'


Tropi Coco - Paulina Goto

Video Paulina Goto triunfa en ¿Quién es la Máscara? y así se despide de Tropi Coco


No te pierdas las noticias de tus realites favoritos en el sitio oficial de Univision.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX