¿Qué famosos formaron parte de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
Por si te lo perdiste o quieres revivir un poco de lo que pasó en esta séptima temporada, te contamos qué famosos participaron en ¿Quién es la Máscara? 2025
Porque el talento se encuentra en muchas partes, ¿Quién es la Máscara? 2025 nos volvió a sorprender con los 18 personajes que vimos a lo largo de la temporada, que no nada más se limitó a los grandes nombres del espectáculo, también nos impactaron con la participación de creadores de contenido.
En esta edición actores, cantantes, streamers, vedettes, conductores, comediantes e influencers se dedicaron a poner a prueba nuestros conocimientos para saber si podían salirse con la suya y mantener su identidad protegida.
Estos fueron los famosos que participaron en ¿Quién es la Máscara? 2025
Aquí te hacemos un recuento de los 18 famosos que fueron desenmascarados en la más reciente edición de ¿Quién es la Máscara? 2025.
Shiba Moon - Adamari López
Bebeeeee - Marlene Favela
Sonaja, Chupón y Bebé - Freddie y Germán Ortega
Monsqueeze - Jesús Ochoa
Ruby Gloss - Cynthia Klitbo
Mini Chang - Maribel Guardia
Tony Manguera - Julián Gil
Sonny Hámster - Odalys Ramírez
María Ovina - Wendy Guevara
Federico García - Rodrigo Murray
Samurái - Eduardo España
Capi Bara - Diego Klein
Nocturna - Ari Gameplays
Hieny Fer - Oka Giner
Maestro Bops - Daniel Sosa
Metaliebre - Marie Claire Harp
Carro Ñero - Gabriel Soto
Tropi Coco - Paulina Goto
