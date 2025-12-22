¿Quién es la Máscara? ¿Qué famosos formaron parte de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos Por si te lo perdiste o quieres revivir un poco de lo que pasó en esta séptima temporada, te contamos qué famosos participaron en ¿Quién es la Máscara? 2025

Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

Porque el talento se encuentra en muchas partes, ¿Quién es la Máscara? 2025 nos volvió a sorprender con los 18 personajes que vimos a lo largo de la temporada, que no nada más se limitó a los grandes nombres del espectáculo, también nos impactaron con la participación de creadores de contenido.

En esta edición actores, cantantes, streamers, vedettes, conductores, comediantes e influencers se dedicaron a poner a prueba nuestros conocimientos para saber si podían salirse con la suya y mantener su identidad protegida.

PUBLICIDAD

Estos fueron los famosos que participaron en ¿Quién es la Máscara? 2025

Aquí te hacemos un recuento de los 18 famosos que fueron desenmascarados en la más reciente edición de ¿Quién es la Máscara? 2025.

Shiba Moon - Adamari López

Imagen TelevisaUnivision



Bebeeeee - Marlene Favela

Video Marlene Favela quisiera regresar a ¿Quién es la Máscara? y asegura sería implacable



Sonaja, Chupón y Bebé - Freddie y Germán Ortega

Imagen TelevisaUnivision



Monsqueeze - Jesús Ochoa

Imagen TelevisaUnivision



Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Imagen TelevisaUnivision



Mini Chang - Maribel Guardia

Video Maribel Guardia destapa a qué le perdió miedo gracias a ¿Quién es la Máscara?



Tony Manguera - Julián Gil

Video Julián Gi le teme a cantar y así venció su miedo en ¿Quién es la Máscara?



Sonny Hámster - Odalys Ramírez

Video Odalys Ramírez se despide de Sonny Hámster y así supera un reto en ¿Quién es la Máscara?



María Ovina - Wendy Guevara

Imagen TelevisaUnivision



Federico García - Rodrigo Murray

Imagen TelevisaUnivision



Samurái - Eduardo España

Video Eduardo España se despide de ¿Quién es la Máscara? y asegura: "Todos tenemos un niño interior"



Capi Bara - Diego Klein

Video Diego Klein le manda tierno mensaje a Capi Bara tras ser desenmascarado en ¿Quién es la máscara?



Nocturna - Ari Gameplays

Video Ari Gameplays se va triste de ¿Quién es la Máscara? y así se transforma en un murciélago



Hieny Fer - Oka Giner

Video Oka Giner se despide de ¿Quién es la Máscara?: "Me voy muy orgullosa"



Maestro Bops - Daniel Sosa

Imagen TelevisaUnivision



Metaliebre - Marie Claire Harp

Imagen TelevisaUnivision



Carro Ñero - Gabriel Soto

Video Gabriel Soto revela cómo se transformó en Carro Ñero, segundo lugar de '¿Quién es la Máscara?'



Tropi Coco - Paulina Goto

Video Paulina Goto triunfa en ¿Quién es la Máscara? y así se despide de Tropi Coco