Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores

Sonaja, Chupón y Bebé fue el personaje que en esta tercera emisión de '¿Quién es la Máscara?' tuvo que quitarse la máscara y revelar su identidad pese a haberlo dado todo sobre el escenario.

Al grito de 'Fuera Máscara', Freddy y Germán Ortega dejaron boquiabiertos a los investigadores al ser quienes se escondían debajo del personaje y hubo hasta algunos investigadores a los que les ganó la emoción de todo lo que son capaces estos queridos hermanos.

Chupón, Bebé y Sonaja quedaron eliminados de '¿Quién es la Máscara?'



Aquí te contamos todo lo que pasó en el programa de este 26 de octubre para que no pierdas detalle.

¿Qué pasó en el primer bloque del programa?

El primer bloque del programa lo encabezaron Carro Ñero, María Ovina y Mini Chang, quienes conquistaron a la audiencia y a los investigadores con sus pasos de baile.

Al final de las tres presentaciones, JuanPa Zurita anunció que los investigadores habían decidido salvar a Carro Ñero por su gran talento. Por su parte, el público votó para salvar a María Ovina.

Así, Mini Chang deberá quitarse la máscara y revelar su identidad, pero nadie contaba con que Carlos Rivera oprimiría el botón de salvación y con ello el personaje podrá continuar en la batalla de ‘¿Quién es la Máscara?’.

Carro Ñero, Mini Chang y María Ovina en '¿Quién es la Máscara?'

¿Qué sucedió el segundo bloque del programa?

Ahora tocó el turno a tres personajes emblemáticos: Sonaja, Chupón y Bebé, Hieny Fer y el Maestro Bops.

Al terminar sus presentaciones, los tres regresaron al escenario para ver a quién salvarían los investigadores y el público con su voto. Así, El Maestro Bops regresó a su camerino gracias a Anahí, Carlos, JuanPa y Ana Brenda, mientras que Hieny Fer fue rescatado por el público con su voto.

Maestro Bops, Chupón, Bebé y Sonaja y Hieny Fer en '¿Quién es la Máscara?'



Lo malo es que Sonaja, Chupón y Bebé tuvieron que quitarse la máscara, revelar su identidad y salir del programa.

Así, al quitarse la máscara sorprendieron a todos al ver que quienes estaban detrás del querido personaje eran los Mascabrothers: Freddy y Germán Ortega.

Parecía que ninguno de los investigadores le iba a atinar, pero Carlos Rivera, en su última apuesta, aseguró que eran los Mascabrothers y sí le atinó.

“Les tenemos un cariño muy especial, un respeto a la producción. No nos podíamos escuchar, nos conocemos por la mirada, entonces no escuchábamos lo que decíamos, entonces sólo nos hacíamos señas. Tienes que sacar la casta, escucharlos era maravilloso”, declararon los hermanos sobre su participación en el programa.

Freddy y Germán Ortega en ¿Quién es la Máscara?

Los investigadores les reconocieron su inspiración, su talento y les aseguraron que le encantó lo que habían hecho.

JuanPa no pudo contener las lágrimas al ver su talento: “Está muy chido verlos, la energía que tienen, la dinámica que tienen, me encantaría que cuando yo llegue a su edad esté igual que ustedes, con esa sencillez, los dos no han dejado de sonreír, se ve que son unas personas increíbles. Es un placer conocerlos hoy”.

Freddy y Germán le agradecieron a los investigadores por sus palabras y así se convirtieron en los terceros en ser eliminados de ‘¿Quién es la Máscara?’.