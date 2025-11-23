TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Federico García es Rodrigo Murray y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025

Rodrigo Murray se encontraba detrás de Federico García y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

Tras la eliminación de Wedny Guevara en ¿Quién es la Máscara?, un segundo personaje tuvo que revelar su identidad y en el segundo combate de este domingo 23 de noviembre fue Federico Garcia quien tuvo que abandonar la contienda y destapar a Rodrigo Murray debajo de la máscara.

Rodrigo Murray en ¿Quién es la Máscara?
Rodrigo Murray en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Los investigadores quedaron impactados al ver que el reconocido actor se encontraba detrás del personaje, más porque ni Carlos Rivera ni Anahí ni Yadhira Carrillo ni Ana Brenda ni JuanPa Zurita le atinaron.

PUBLICIDAD

"Es una auténtica felicidad. Fíjense que siempre he dicho que no saber perder estar feo, pero no saber ganar estar peor, pero hoy gané: gané experiencia, diversión, un lugar en mi carrera que nunca imaginé hacer. Hoy soy un absoluto ganador", declaró.

Federico Garcia, Hieny Fer y Carro Ñero se enfrentan en el segundo duelo

Federico García fue el primero en salir al escenario en el segundo duelo y quiere ‘comerse’ a Yadhira Carrillo. Además, deleitó a todos con su voz al cantar ‘Sabina’.

Federico García en ¿Quién es la Máscara?
Federico García en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

María Ovina destapa su identidad y revela a Wendy Guevara detrás del personaje en '¿Quién es la Máscara?'
2 mins

María Ovina destapa su identidad y revela a Wendy Guevara detrás del personaje en '¿Quién es la Máscara?'

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Conoce a los personajes que engalanarán la séptima emisión
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Conoce a los personajes que engalanarán la séptima emisión

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025?
2 mins

¿Cuáles son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las nuevas pistas que dieron los personajes en la sexta emisión
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las nuevas pistas que dieron los personajes en la sexta emisión

¿Quién Es La Máscara?
Odalys Ramírez estaba detrás de Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? y los investigadores quedan impactados al verla
2 mins

Odalys Ramírez estaba detrás de Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? y los investigadores quedan impactados al verla

¿Quién Es La Máscara?
Julián Gil es Tony Manguera en ‘¿Quién es la Máscara?’ y Ana Brenda rompe en llanto al verlo
2 mins

Julián Gil es Tony Manguera en ‘¿Quién es la Máscara?’ y Ana Brenda rompe en llanto al verlo

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuántos personajes quedan en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuántos personajes quedan en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes aparecerán en el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Qué personajes aparecerán en el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles fueron las nuevas apuestas de los investigadores en el quinto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025?
2 mins

¿Cuáles fueron las nuevas apuestas de los investigadores en el quinto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las pistas que dejaron los personajes en el quinto programa
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las pistas que dejaron los personajes en el quinto programa

¿Quién Es La Máscara?


Las apuestas de los jueces son:
Carlos Rivera: Pablo, de Matisse
Anahí: Miguel Rodarte
Yadhira Carillo: Aarón Díaz
Ana Brenda: Chuy, de Reik
JuanPa Zurita: Jorge Poza

Hieny Fer fue la segunda en presentarse en el escenario de ¿Quién es la Máscara?, quien con su estilo conquistó a todos y, además, aprovechó el momento para promocionar los productos por catálogo que vende.

El querido personaje interpretó 'Amantes', tema de la telenovela 'Doña Flor y sus dos maridos'.

"Te paras ahí y a todos nos prendes", le dijo Yadhira Carrillo tras verla bailar y cantar.

Hieny Fer en ¿Quién es la Máscara?
Hieny Fer en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Las apuestas de los jueces son:
Carlos Rivera: Gloria Aura
Anahí: Bárbara López
Yadhira Carillo: África Zavala
Ana Brenda: Oka Giner
JuanPa Zurita: Karla Díaz

Finalmente, Carro Ñero llegó al escenario de ¿Quién es la Máscara? para impactar con su talento e interpretar 'El Taxi'.

Carro Ñero en ¿Quién es la Máscara?
Carro Ñero en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Las apuestas de los jueces son:
Carlos Rivera: Gabriel Soto
Anahí: David Zepeda
Yadhira Carillo: Ariel Miramontes, 'Albertano'
Ana Brenda: Juan Diego Covarrubias
JuanPa Zurita: Rodrigo Murray

PUBLICIDAD

Tras enfrentarse en el escenario, los investigadores decidieron salvar a Carro Ñero para enviar a Federico García y a Hieny Fer al voto del público.

Hieny Fer terminó siendo rescatada por la gente del foro y enviando a Federico García a la eliminación. Al grito de '¡Fuera Máscara!', el personaje reveló a Rodrigo Murray en el escenario.

¿Cuál de estos tres personajes te encantó más? Comparte tu opinión con el #QuiénEsLaMáscaraUS y sigue todo lo que pasa en el reality en el sitio oficial de ¿Quién es la Máscara?

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX