Federico García es Rodrigo Murray y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025
Rodrigo Murray se encontraba detrás de Federico García y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025
Tras la eliminación de Wedny Guevara en ¿Quién es la Máscara?, un segundo personaje tuvo que revelar su identidad y en el segundo combate de este domingo 23 de noviembre fue Federico Garcia quien tuvo que abandonar la contienda y destapar a Rodrigo Murray debajo de la máscara.
Los investigadores quedaron impactados al ver que el reconocido actor se encontraba detrás del personaje, más porque ni Carlos Rivera ni Anahí ni Yadhira Carrillo ni Ana Brenda ni JuanPa Zurita le atinaron.
"Es una auténtica felicidad. Fíjense que siempre he dicho que no saber perder estar feo, pero no saber ganar estar peor, pero hoy gané: gané experiencia, diversión, un lugar en mi carrera que nunca imaginé hacer. Hoy soy un absoluto ganador", declaró.
Federico Garcia, Hieny Fer y Carro Ñero se enfrentan en el segundo duelo
Federico García fue el primero en salir al escenario en el segundo duelo y quiere ‘comerse’ a Yadhira Carrillo. Además, deleitó a todos con su voz al cantar ‘Sabina’.
Las apuestas de los jueces son:
Carlos Rivera: Pablo, de Matisse
Anahí: Miguel Rodarte
Yadhira Carillo: Aarón Díaz
Ana Brenda: Chuy, de Reik
JuanPa Zurita: Jorge Poza
Hieny Fer fue la segunda en presentarse en el escenario de ¿Quién es la Máscara?, quien con su estilo conquistó a todos y, además, aprovechó el momento para promocionar los productos por catálogo que vende.
El querido personaje interpretó 'Amantes', tema de la telenovela 'Doña Flor y sus dos maridos'.
"Te paras ahí y a todos nos prendes", le dijo Yadhira Carrillo tras verla bailar y cantar.
Las apuestas de los jueces son:
Carlos Rivera: Gloria Aura
Anahí: Bárbara López
Yadhira Carillo: África Zavala
Ana Brenda: Oka Giner
JuanPa Zurita: Karla Díaz
Finalmente, Carro Ñero llegó al escenario de ¿Quién es la Máscara? para impactar con su talento e interpretar 'El Taxi'.
Las apuestas de los jueces son:
Carlos Rivera: Gabriel Soto
Anahí: David Zepeda
Yadhira Carillo: Ariel Miramontes, 'Albertano'
Ana Brenda: Juan Diego Covarrubias
JuanPa Zurita: Rodrigo Murray
Tras enfrentarse en el escenario, los investigadores decidieron salvar a Carro Ñero para enviar a Federico García y a Hieny Fer al voto del público.
Hieny Fer terminó siendo rescatada por la gente del foro y enviando a Federico García a la eliminación. Al grito de '¡Fuera Máscara!', el personaje reveló a Rodrigo Murray en el escenario.
¿Cuál de estos tres personajes te encantó más? Comparte tu opinión con el #QuiénEsLaMáscaraUS y sigue todo lo que pasa en el reality en el sitio oficial de ¿Quién es la Máscara?