Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025
Samurái perdió la contienda de ¿Quién es la Máscara? y así se despidió Eduardo España del personaje
En la octava emisión de ‘¿Quién es la Máscara?’, Samurái quedó eliminado tras enfrentarse a Carro Ñero, Tropi Coco y Maestro Bops.
Su identidad fue revelada y debajo de la máscara se encontraba el querido Eduardo España, dejando sorprendidos a todos los investigadores, quienes no podian creerlo.
"Nomás les faltó Sara Garcia", bromeó el comediante al ver cómo los investigadores dijeron diferentes nombres tras su personaje.
JuanPa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Ana Brenda aseguraron que era imposible descubrirlo detrás de Samurái y que, por ello, ya había ganador el programa.
Así fue el primer bloque del programa de ‘¿Quién es la Máscara?’
Te contamos qué personajes se enfrentaron en el primer bloque de este 30 de noviembre, qué canción interpretaron y cuál fue la apuesta de los investigadores.
Carro Ñero
Carro Ñero cautivó con ‘Coqueta’ y los investigadores apostaron po
Ana Brenda: Víctor García
Anahí: Erik Elías
Carlos Rivera: David Zepeda
JuanPa Zurita: Berth Oh
Samurái
Samurái deleitó con ‘Toda la vida’ y las apuestas de los investigadores fueron:
Carlos Rivera: Jorge Poza
Anahí: Sergio Goyri
Ana Brenda: Jorge Salinas
JuanPa Zurita: Alejandro Speitzer
Tropi Coco
Tropi Coco interpretó “Mejor que ayer” y las apuestas fueron:
JuanPa Zurita: Sofía Reyes
Ana Brenda: Becky G
Anahí: Paulina Goto
Carlos Rivera: Natasha Dupeyrón
Maestro Bops
Maestro Bops interpretó “Aviso importante” y las apuestas fueron:
Danielle Dithurbide: Mau Nieto
JuanPa Zurita: Paco de las empanadas
Ana Brenda: Eugenio Derbez
Anahí: José Eduardo Derbez
Carlos Rivera: Paco de las empanadas
Tras la presentación de los cuatro personajes, Anahí anunció que Tropi Coco sería el personaje que salvarán en esta emisión y así pasa directamente a la semifinal.
Luego el público emitió su voto y su favorito para continuar en la contienda es Maestro Bops, mientras que el segundo personaje salvado fue Carro Ñero, mandando directamente a Samurái a la eliminación.
Omar Chaparro comentó el gran honor que fue estar con Samurái en el escenario y al grito de '¡Fuera Máscara!' destapó su identidad apareciendo Eduardo España frente a todos.
Así, Samurái se une al grupo de personajes eliminados de '¿Quién es la Máscara?' y muy pronto podrás ver quién gana la nueva temporada de este gran reality show.