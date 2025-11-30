Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

En la octava emisión de ‘¿Quién es la Máscara?’, Samurái quedó eliminado tras enfrentarse a Carro Ñero, Tropi Coco y Maestro Bops.

Su identidad fue revelada y debajo de la máscara se encontraba el querido Eduardo España, dejando sorprendidos a todos los investigadores, quienes no podian creerlo.

"Nomás les faltó Sara Garcia", bromeó el comediante al ver cómo los investigadores dijeron diferentes nombres tras su personaje.

JuanPa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Ana Brenda aseguraron que era imposible descubrirlo detrás de Samurái y que, por ello, ya había ganador el programa.

Así fue el primer bloque del programa de ‘¿Quién es la Máscara?’

Te contamos qué personajes se enfrentaron en el primer bloque de este 30 de noviembre, qué canción interpretaron y cuál fue la apuesta de los investigadores.

Carro Ñero

Carro Ñero cautivó con ‘Coqueta’ y los investigadores apostaron po

Ana Brenda: Víctor García

Anahí: Erik Elías

Carlos Rivera: David Zepeda

JuanPa Zurita: Berth Oh

Samurái

Samurái deleitó con ‘Toda la vida’ y las apuestas de los investigadores fueron:

Carlos Rivera: Jorge Poza

Anahí: Sergio Goyri

Ana Brenda: Jorge Salinas

JuanPa Zurita: Alejandro Speitzer

Tropi Coco

Tropi Coco interpretó “Mejor que ayer” y las apuestas fueron:

JuanPa Zurita: Sofía Reyes

Ana Brenda: Becky G

Anahí: Paulina Goto

Carlos Rivera: Natasha Dupeyrón

Maestro Bops

Maestro Bops interpretó “Aviso importante” y las apuestas fueron:

Danielle Dithurbide: Mau Nieto

JuanPa Zurita: Paco de las empanadas

Ana Brenda: Eugenio Derbez

Anahí: José Eduardo Derbez

Carlos Rivera: Paco de las empanadas

Tras la presentación de los cuatro personajes, Anahí anunció que Tropi Coco sería el personaje que salvarán en esta emisión y así pasa directamente a la semifinal.

Luego el público emitió su voto y su favorito para continuar en la contienda es Maestro Bops, mientras que el segundo personaje salvado fue Carro Ñero, mandando directamente a Samurái a la eliminación.

Omar Chaparro comentó el gran honor que fue estar con Samurái en el escenario y al grito de '¡Fuera Máscara!' destapó su identidad apareciendo Eduardo España frente a todos.

Eduardo España en '¿Quién es la Máscara?'