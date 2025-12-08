Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?
pruebaOka Giner resultó ser Hieny Fer y aquí te contamos todo sobre su eliminación de ¿Quién es la Máscara?
¿Quién es la Máscara? entra en su recta final, pero antes este domingo 7 de diciembre se llevó a cabo la semifinal, donde primero quedó eliminada Nocturna y luego Hieny Fer, quien en el segundo bloque destapó su identidad revelando a Oka Giner detrás del personaje.
Los investigadores no pudieron contener su emoción al ver en el escenario a la protagonista de ‘Las Hijas de la Señora García’ y ‘Somos Familia’, quien reaccionó feliz al ver que Ana Brenda Contreras sí le atinó a su identidad.
La actriz, quien no pudo evitar las lágrimas, reveló que en cada presentación le hablaba a su papá para que le diera fuerzas y ánimo para su presentación y le pide a todos los niños de provincia que sueñen y traten de cumplir sus deseos.
¿Qué personajes se presentaron este domingo 7 de diciembre?
El segundo bloque de este domingo 7 de diciembre se caracterizó por la aparición de tres simpáticos personajes y las apuestas de los investigadores:
Hieny Fer
Hieny Fer se dijo feliz de estar en la semifinal y al ritmo de ‘Bye, Bye, Bye’ puso a bailar a todo el foro.
Anahí: Ana Layevska
Ana Brenda: Sherlyn
JuanPa Zurita: Karol Sevilla
Carlos Rivera: Michelle Vieth
Tropi Coco
Tropi Coco volvió esta noche conquistando de nueva cuenta a los investigadores con su ritmo y energía. El querido personaje interpretó 'Waka Waka'.
Anahí: Paulina Goto
Ana Brenda: Paulina Goto
JuanPa Zurita: Macarena García
Carlos Rivera: Danna
Metaliebre
Metaliebre fue la encargada de cerrar el show con un espectaculo al ritmo del tema '5 Minutos'.
Anahí: Sofía Niño de Rivera
Ana Brenda: Ana Claudia Talancón
JuanPa Zurita: Montserrat Oliver
Carlos Rivera: Susana González
Tras la presentación de los tres personajes, Omar Chaparro le pidió a los investigadores deliberar para salvar a uno de los personajes. Carlos Rivera sorprende al anunciar a Tropi Coco como su elegido para ir directo a la final. Luego, Metaliebre y Hieny Fer se enfrentaron al voto del público.
Lamentablemente, Hieny Fer no consiguió el mayor número de votos y así tuvo que destapar su identidad al ritmo de '¡Fuera Máscara!', impactando a todos al encontrarse Oka Giner detrás del querido personaje.