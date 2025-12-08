Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?

Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? entra en su recta final, pero antes este domingo 7 de diciembre se llevó a cabo la semifinal, donde primero quedó eliminada Nocturna y luego Hieny Fer, quien en el segundo bloque destapó su identidad revelando a Oka Giner detrás del personaje.

Los investigadores no pudieron contener su emoción al ver en el escenario a la protagonista de ‘Las Hijas de la Señora García’ y ‘Somos Familia’, quien reaccionó feliz al ver que Ana Brenda Contreras sí le atinó a su identidad.

La actriz, quien no pudo evitar las lágrimas, reveló que en cada presentación le hablaba a su papá para que le diera fuerzas y ánimo para su presentación y le pide a todos los niños de provincia que sueñen y traten de cumplir sus deseos.

¿Qué personajes se presentaron este domingo 7 de diciembre?

El segundo bloque de este domingo 7 de diciembre se caracterizó por la aparición de tres simpáticos personajes y las apuestas de los investigadores:

Hieny Fer

Hieny Fer se dijo feliz de estar en la semifinal y al ritmo de ‘Bye, Bye, Bye’ puso a bailar a todo el foro.

Hieny Fer en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision



Anahí: Ana Layevska

Ana Brenda: Sherlyn

JuanPa Zurita: Karol Sevilla

Carlos Rivera: Michelle Vieth

Tropi Coco

Tropi Coco volvió esta noche conquistando de nueva cuenta a los investigadores con su ritmo y energía. El querido personaje interpretó 'Waka Waka'.

Tropi Coco en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision



Anahí: Paulina Goto

Ana Brenda: Paulina Goto

JuanPa Zurita: Macarena García

Carlos Rivera: Danna

Metaliebre

Metaliebre fue la encargada de cerrar el show con un espectaculo al ritmo del tema '5 Minutos'.

Metaliebre en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision



Anahí: Sofía Niño de Rivera

Ana Brenda: Ana Claudia Talancón

JuanPa Zurita: Montserrat Oliver

Carlos Rivera: Susana González

Tras la presentación de los tres personajes, Omar Chaparro le pidió a los investigadores deliberar para salvar a uno de los personajes. Carlos Rivera sorprende al anunciar a Tropi Coco como su elegido para ir directo a la final. Luego, Metaliebre y Hieny Fer se enfrentaron al voto del público.

