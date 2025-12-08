TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

Oka Giner es Hieny Fer y, entre lágrimas, manda mensaje tras ser eliminada de ¿Quién es la Máscara?

pruebaOka Giner resultó ser Hieny Fer y aquí te contamos todo sobre su eliminación de ¿Quién es la Máscara?

Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? entra en su recta final, pero antes este domingo 7 de diciembre se llevó a cabo la semifinal, donde primero quedó eliminada Nocturna y luego Hieny Fer, quien en el segundo bloque destapó su identidad revelando a Oka Giner detrás del personaje.

Los investigadores no pudieron contener su emoción al ver en el escenario a la protagonista de ‘Las Hijas de la Señora García’ y ‘Somos Familia’, quien reaccionó feliz al ver que Ana Brenda Contreras sí le atinó a su identidad.

La actriz, quien no pudo evitar las lágrimas, reveló que en cada presentación le hablaba a su papá para que le diera fuerzas y ánimo para su presentación y le pide a todos los niños de provincia que sueñen y traten de cumplir sus deseos.

¿Qué personajes se presentaron este domingo 7 de diciembre?

El segundo bloque de este domingo 7 de diciembre se caracterizó por la aparición de tres simpáticos personajes y las apuestas de los investigadores:

Hieny Fer
Hieny Fer se dijo feliz de estar en la semifinal y al ritmo de ‘Bye, Bye, Bye’ puso a bailar a todo el foro.

Hieny Fer en ¿Quién es la Máscara?
Hieny Fer en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Anahí: Ana Layevska
Ana Brenda: Sherlyn
JuanPa Zurita: Karol Sevilla
Carlos Rivera: Michelle Vieth

Tropi Coco
Tropi Coco volvió esta noche conquistando de nueva cuenta a los investigadores con su ritmo y energía. El querido personaje interpretó 'Waka Waka'.

Tropi Coco en ¿Quién es la Máscara?
Tropi Coco en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Anahí: Paulina Goto
Ana Brenda: Paulina Goto
JuanPa Zurita: Macarena García
Carlos Rivera: Danna

Metaliebre
Metaliebre fue la encargada de cerrar el show con un espectaculo al ritmo del tema '5 Minutos'.

Metaliebre en ¿Quién es la Máscara?
Metaliebre en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Anahí: Sofía Niño de Rivera
Ana Brenda: Ana Claudia Talancón
JuanPa Zurita: Montserrat Oliver
Carlos Rivera: Susana González

Tras la presentación de los tres personajes, Omar Chaparro le pidió a los investigadores deliberar para salvar a uno de los personajes. Carlos Rivera sorprende al anunciar a Tropi Coco como su elegido para ir directo a la final. Luego, Metaliebre y Hieny Fer se enfrentaron al voto del público.

Lamentablemente, Hieny Fer no consiguió el mayor número de votos y así tuvo que destapar su identidad al ritmo de '¡Fuera Máscara!', impactando a todos al encontrarse Oka Giner detrás del querido personaje.

Sigue más noticias de ¿Quién es la Máscara? en el sitio oficial del reality show.

