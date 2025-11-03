Jesús Ochoa se escondía detrás de Monsqueeze y así quedó eliminado de ¿Quién es la Máscara? 2025

Video Los investigadores deslumbran con sus atuendos en el especial de Día de Muertos

¿Quién es la Máscara? 2025 vivió su cuarta eliminación en el escenario del programa y, al grito de ‘¡Fuera Máscara!’ de Omar Chaparro, el querido Monsqueeze tuvo que revelar su identidad tras recibir el menor número de votos del público y de no ser salvado por los investigadores.

Así, Monsqueeze se quitó la máscara y reveló al actor Jesús Ochoa detrás del divertido personaje; Carlos Rivera en su última apuesta fue el único que le atinó a su intuición.

Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision

“De ti era del que más me debía de cuidar, maldito”, así le dijo Jesús Ochoa a Carlos Rivera tras adivinar su personalidad.

Tras el destape de Jesús Ochoa en ¿Quién es la Máscara?, Ana Brenda felicitó al actor por su hija, con quien ha trabajado en la ficción.

“Todas estas cosas las hago por mi hija”, declaró Ochoa.

Jesús Ochoa en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision



Pero fue Anahí la que más emoción mostró tras la revelación del actor de telenovelas como ‘Por Ella soy Eva’.

“Nunca me imaginé esa ternura hablando de tu hija. Qué honor tener a alguien aquí con tu trayectoria, con todo lo que te admiramos, que te des la oportunidad de disfrutar y divertirte”, comentó la investigadora del programa.

Monsqueeze cautivó a todos en su presentación en el escenario cantando el tema ‘Chale’ y con las cachetadas que le metió a Omar Chaparro en su interpretación.