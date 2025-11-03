TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Jesús Ochoa se escondía detrás de Monsqueeze y así quedó eliminado de ¿Quién es la Máscara? 2025

Así fue desenmascarado Monsqueeze y los investigadores no podían creer que Jesús Ochoa se escondía detrás del personaje

Univision picture
Por:Univision
Video Los investigadores deslumbran con sus atuendos en el especial de Día de Muertos

¿Quién es la Máscara? 2025 vivió su cuarta eliminación en el escenario del programa y, al grito de ‘¡Fuera Máscara!’ de Omar Chaparro, el querido Monsqueeze tuvo que revelar su identidad tras recibir el menor número de votos del público y de no ser salvado por los investigadores.

Así, Monsqueeze se quitó la máscara y reveló al actor Jesús Ochoa detrás del divertido personaje; Carlos Rivera en su última apuesta fue el único que le atinó a su intuición.

Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara?
Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision

“De ti era del que más me debía de cuidar, maldito”, así le dijo Jesús Ochoa a Carlos Rivera tras adivinar su personalidad.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuál es el investigador que no ha presionado el botón 'sálvame'? Te contamos
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuál es el investigador que no ha presionado el botón 'sálvame'? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 han sido rescatados por el botón de salvación?
2 mins

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 han sido rescatados por el botón de salvación?

¿Quién Es La Máscara?
Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 no logran descifrar a Hieny Fer: Estas fueron sus teorías
1 mins

Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 no logran descifrar a Hieny Fer: Estas fueron sus teorías

¿Quién Es La Máscara?
De Perú al escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las apuestas de los investigadores sobre María Ovina
1 mins

De Perú al escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las apuestas de los investigadores sobre María Ovina

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué temas interpretaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en la tercera emisión?
2 mins

¿Qué temas interpretaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en la tercera emisión?

¿Quién Es La Máscara?
¿Será comediante? Estas son las pistas que dio Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Será comediante? Estas son las pistas que dio Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas
1 mins

Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores
3 mins

Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores

¿Quién Es La Máscara?

Tras el destape de Jesús Ochoa en ¿Quién es la Máscara?, Ana Brenda felicitó al actor por su hija, con quien ha trabajado en la ficción.

“Todas estas cosas las hago por mi hija”, declaró Ochoa.

Jesús Ochoa en ¿Quién es la Máscara?
Jesús Ochoa en ¿Quién es la Máscara?
Imagen TelevisaUnivision


Pero fue Anahí la que más emoción mostró tras la revelación del actor de telenovelas como ‘Por Ella soy Eva’.

“Nunca me imaginé esa ternura hablando de tu hija. Qué honor tener a alguien aquí con tu trayectoria, con todo lo que te admiramos, que te des la oportunidad de disfrutar y divertirte”, comentó la investigadora del programa.

Monsqueeze cautivó a todos en su presentación en el escenario cantando el tema ‘Chale’ y con las cachetadas que le metió a Omar Chaparro en su interpretación.

Sigue todo lo que pasa en ¿Quién es la Máscara? todos los domingos por Univision.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX