Adamari López es Shiba Moon en ¿Quién es la Máscara? 2025: Carlos Rivera queda en shock al descubrirlo

Video Anahí y Carlos Rivera volverán a sorprender con su intuición en ¿Quién es la Máscara? 2025

El primer personaje en revelar su identidad en ¿Quién es la Máscara? 2025 fue Shiba Moon, dejando en shock a Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita.

“Solo falta revelar al personaje salvado para saber quién es la celebridad que revelará su rostro, el personaje que obtuvo más votos es, el salvado es Federico García La Orca”, dijo Omar Chaparro minutos antes de conocerse la identidad del personaje.

¿Quién era Shiba Moon? Así se reveló en ¿Quién es la Máscara? 2025

Omar Chaparro reveló que el primer personaje en destapar su identidad en ¿Quién es la Máscara? 2025 sería Shiba Moon.

“¿Estamos listos? Sacudimos el brazo derecho y gritamos ‘Fuera máscara’”, señaló el conductor.

Ante el nerviosismo de los investigadores, se quitó la máscara y se destapó que era ni más ni menos que Adamari López.

Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita quedaron en shock al ver que Adamari López se encontraba debajo del personaje.

“No, no puede ser Adamari López… No lo vimos venir, no puede ser. Es una hermosa sorpresa el tenerte aquí, sabes que te quiero”, dijo el cantante asombrado.

Shiba Moon es Adamari López en ¿Quién es la Máscara? 2025 Imagen TelevisaUnivision



Tras descubrirse quién era y visiblemente emocionada, Adamari López habló de su participación en ¿Quién es la Máscara? 2025.

“No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa. Aquí estoy como una perrita disfrutando, obviamente feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho… Qué chévere que los tomó por sorpresa, la realidad es que nadie me descubrió”, precisó la conductora y actriz con una sonrisa.