¿La inflación más baja del mundo? ¿Disminuyó el crimen violento? Chequeamos el discurso del Estado de la Unión

PUBLICIDAD

En elDetector verificamos varias afirmaciones hechas por el mandatario en temas como empleo, inflación, precios de medicamentos, deuda nacional, tasa de homicidios y frontera.

1) FALTA CONTEXTO: "15 millones de nuevos empleos en solo tres años".

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock.



Es cierto que desde que Biden asumió la presidencia, en enero de 2021, hasta enero de 2024, se han generado unos 14.8 millones de empleos en la economía estadounidense, como muestran los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Sin embargo, a esa afirmación le falta contexto pues buena parte de estos se habían perdido durante la crisis económica desatada por la pandemia del covid-19, a partir de marzo de 2020, y estaban en proceso de recuperación cuando el mandatario demócrata llegó a la Casa Blanca.

Ahora bien, si se toma en cuenta la cantidad total de empleos disponibles en el país para febrero de 2020, justo antes de que se declarara la pandemia, durante el gobierno de Biden se han creado casi 5.4 millones de puestos de trabajo adicionales a los más de 9 millones que se perdieron durante la emergencia sanitaria y que se fueron recuperando poco a poco.

2) FALSO: "La inflación ha bajado del 9% al 3%, la más baja del mundo".

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Mario Tama-Getty Image (foto).



Si bien la tasa de inflación de Estados Unidos durante la administración del presidente Biden ha disminuido desde su punto más alto, 9.1, en junio de 2022, a 3.1, en enero de 2024, según el Índice de Precio al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) –el indicador más usado para medir el aumento de precios en Estados Unidos–, no es la inflación más baja en el mundo ya que, por ejemplo, España registró un tasa de inflación de 2.8 en febrero de 2024, de acuerdo con datos del gobierno de esa nación.

PUBLICIDAD

En este trabajo recopilatorio de Financial Times se recogen las tasas de inflación registradas en enero en gran parte de los países del mundo y encontramos que “grandes economías”, como China (-0.8%), Japón (2.1%) o Alemania (2.9%) registraron niveles menores al de Estados Unidos, por lo que la afirmación de Biden es falsa.

3) VERDAD: "Las personas mayores con diabetes sólo tienen que pagar $35 al mes".

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock.

Desde entonces, han entrado en vigencia programas de tres grandes farmacéuticas que han reducido también a 35 dólares el costo de la insulina para quienes no tienen seguro. Esa misma cantidad de dinero es lo que tienen que aportar mensualmente de su bolsillo quienes cuentan con un seguro privado (a modo de copago). Pero en estos casos, ni se trata de un programa del gobierno ni la reducción del precio es directa, sino que las personas deben suscribirse a programas de las farmacéuticas y obtener unas tarjetas especiales para no pagar más por su medicación.

PUBLICIDAD

4) FALTA CONTEXTO: "Los estadounidenses pagan más por medicamentos recetados que en cualquier otra parte del mundo”.

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock.

Diversos estudios respaldan la afirmación de Biden de que los medicamentos recetados son más baratos en otros países, pero no son tan amplios como para afirmar que esto es así en “cualquier parte del mundo” ni la diferencia de precios aplica a todo tipo de medicinas.

Un estudio de la ONG RAND , con datos de 2022, reveló que los “precios brutos” de los medicamentos de fabricantes estadounidenses equivalían a 278% de los precios que había en los otros 32 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los que los comparó. Es decir, cercano al triple.

El precio escalaba hasta más de cinco veces en el caso de los medicamentos de marcas reconocidas (no genéricos). Sin embargo, en el caso de los genéricos sin marca “que representan el 90% del volumen de recetas en EEUU” los precios son menores. En particular, según el trabajo, un 67% más baratos, en promedio, que en los demás países incluidos en el estudio. Es decir, algo más de la mitad.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, en inglés) calculó que los precios de 20 medicamentos de marca en Estados Unidos seleccionados, en el año 2020, eran “de dos a cuatro veces más altos” que el valor que estos tenían en Australia, Canadá y Francia.

Un reporte del rastreador Peterson - KFF, que monitorea el sistema sanitario estadounidense , publicado en febrero de 2022 , con datos de 2019, concluía que más de tres de cada cuatro adultos en el país consideraba que el precio de los medicamentos recetados era “inasequible” y que cerca de uno de cada tres no tomaron las medicinas prescritas porque no las compraron “debido a los costos”.

PUBLICIDAD

En 2019, apunta el trabajo, frente a los 1,126 dólares gastados de media per cápita en Estados Unidos en medicamentos recetados, los ciudadanos de los países de la OCDE con los que se hizo la comparación invirtieron, en promedio, 552 dólares. “Esto incluye el gasto de las aseguradoras y los gastos costeados por los propios pacientes para los medicamentos recetados en la farmacia”, añade.

5) ENGAÑOSO: "Hay 1,000 multimillonarios en Estados Unidos. ¿Saben el promedio de impuestos federales para esos multimillonarios? [...] 8.2%".

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Spencer Platt-Getty Image (foto).



La cifra del 8.2% que, según el presidente Biden, pagan en impuestos los multimillonarios estadounidenses es engañosa porque proviene de un estudio divulgado por la Casa Blanca en 2021 y, para llegar a ese porcentaje, se consideraron ingresos que según la legislación vigente no tributan (como el aumento de valor de activos como las acciones).

Por tanto, se basa en un sistema impositivo que no es el que funciona actualmente en Estados Unidos.

Aunque existen documentos y análisis que muestran los esquemas legales de evasión fiscal usados por los más ricos (que en la práctica podrían disminuir drásticamente el porcentaje de impuestos que pagan), según un análisis del Departamento del Tesoro de noviembre de 2023 los multimillonarios de EEUU pagan por sus ingresos un tipo impositivo superior al 20%, que aumenta al 31.5% si se considera el total de impuestos federales.

PUBLICIDAD

6) FALTA CONTEXTO: "Ellos [administración de Trump] añadieron más a la deuda nacional que en cualquier mandato presidencial en la historia de Estados Unidos".

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Mandel Ngan-AFP vía Getty Images (foto).



El cálculo de cuánto agrega una presidencia específica a la deuda nacional es complejo porque, entre otras razones, muchas veces ese incremento obedece a circunstancias fuera del control de ese mandatario como, por ejemplo, una guerra, una crisis financiera o, como en el caso de Donald Trump, una pandemia.

Biden ha responsabilizado en más de una ocasión a su antecesor de haber aumentado cerca de la cuarta parte de la deuda federal, que alcanzó en enero de 2024 los 34 billones de dólares (trillones, en inglés). Según datos del Departamento del Tesoro , la deuda federal era de 19.9 billones de dólares para enero de 2017, cuando el republicano llegó a la presidencia.

En enero de 2021, cuando Trump dejó la Casa Blanca, el monto era de 27.7 billones de dólares. El incremento de 7.8 billones que ocurrió durante esa administración efectivamente representa casi el 25% de la deuda actual (equivalente a unos 8.5 billones). Sin embargo, no toda la deuda puede ser atribuida a medidas tomadas por el entonces presidente republicano, pues gran parte proviene de pagos obligatorios como Medicare y la Seguridad Social , programas cuyos alcances se han modificado por decisiones legislativas y presidenciales bipartidistas durante décadas .

PUBLICIDAD

Además, durante el gobierno de Trump se aprobaron leyes de impacto económico y paquetes de ayuda para hacer frente a la pandemia del coronavirus que aumentaron la deuda y que tuvieron apoyo de republicanos y demócratas.

7) VERDAD: “El año pasado, la tasa de homicidios experimentó la disminución más pronunciada en la historia, el crimen violento descendió a uno de los niveles más bajos en más de 50 años”.

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock.



Según datos publicados por el FBI, los crímenes violentos disminuyeron de 374,659 en el tercer trimestre de 2022 a 344,095 en el tercer trimestre de 2023, lo que representa una reducción del 8.2%. En líneas generales, la información respalda la afirmación de Biden acerca de la disminución de la delincuencia violenta a nivel nacional, aunque se han registrado incrementos en algunas comunidades como Glendale (Arizona), Burbank (California), Washington DC, entre otras.

De acuerdo con un artículo publicado por el analista de datos Jeff Asher en diciembre de 2023, la tasa de criminalidad en 2022 se ubicó como la segunda más baja desde 1969, sólo superada por la registrada en 2019. Sin embargo, los cambios en la criminalidad pueden depender de factores económicos, sociales y políticos.

8) FALTA CONTEXTO: Hay “800,000 nuevos empleos manufactureros en Estados Unidos y subiendo”.

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock.



La diferencia entre los los 12,979,000 trabajadores del sector manufacturero registrados en enero de 2024, últimos datos disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), y los 12,217,000 que había en febrero de 2021,

mes completo de Biden en la Casa Blanca, es de 762,000 empleados, cifra cercana a los 800,000 de los que presume el presidente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, como en el caso de la creación de empleo que ya hemos verificado en elDetector, omite que muchos de esos puestos de trabajo son consecuencia de la recuperación de la actividad industrial y, con ella, de los empleos destruidos por el parón obligado por la pandemia. Entre febrero y marzo de 2020, con el país ordenando cierres y cuarentenas por toda la geografía estadounidense, se perdieron 1,361,000 trabajos en el sector hasta quedar en un total de 11,419,000. Sin embargo, en ese mes de febrero habían trabajando en el sector 12,780,000 personas, frente a las 12,979,000 de junio de 2024. Es decir, un aumento de solo 199,000 trabajadores sin contar la caída generada por la pandemia.

9) ENGAÑOSO: Trump está “prometiendo pasar una prohibición nacional sobre la libertad reproductiva”.

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Drew Angerer-Getty Images (foto).



Dar a entender que Donald Trump ha prometido aprobar una prohibición nacional del aborto en caso de que fuera nuevamente presidente, es engañoso. El exmandatario republicano no ha terminado de dejar clara cuál es su posición respecto a este polémico asunto y, aunque hace una semana varios medios reportaron que dejó entrever que podría llegar a apoyar una prohibición a partir de las 15 semanas de embarazo y algunos reportes de prensa previos también apuntan en esa dirección, no se trata de ninguna promesa o decisión firme de campaña.

PUBLICIDAD

En la entrevista de la semana pasada en Fox News, Trump fue preguntado sobre la posible prohibición a las 15 semanas de embarazo y respondió: “Cada vez más estoy escuchando sobre las 15 semanas. No he decidido aún. Además, nosotros la llevamos (la decisión) a los estados, donde pertenece”.

En sus palabras no descarta que en algún momento pueda apoyar una prohibición nacional a cierto número de semanas de gestación, pero tampoco promete instaurarla e insiste en que este tema debe ser abordado por cada uno de los estados y que, de llegar nuevamente a la presidencia, se sentaría a hablar con demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo. También así lo plantea el comunicado que emitió su campaña luego de que reportes de prensa aseguraran a mediados de febrero que el republicano había dicho en privado que apoyaba una prohibición nacional del aborto a las 16 semanas de embarazo.

Antes de los reportes y de la entrevista a Fox News, Trump incluso se había manifestado en contra de una prohibición nacional.

10) FALTA CONTEXTO: “Voy a reducir nuestras emisiones de carbono a la mitad para 2030”.

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock.



La administración Biden se ha puesto la meta de reducir las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI), que son los que atrapan el calor en la atmósfera, en un 50 y 52% para 2030 .

PUBLICIDAD

Si bien es cierto que las emisiones de carbono en Estados Unidos cayeron un 1.9% en 2023, de acuerdo con un informe publicado por Rhodium Group, una firma de investigación no partidista , para alcanzar el objetivo propuesto por Biden para EEUU, las emisiones tendrían que disminuir a más del triple de la cifra de 2023 y mantenerse en ese nivel todos los años hasta 2030, según afirmó Ben King , director asociado de Rhodium Group.

“No va a ser fácil cumplir el objetivo de París, y no va a ser fácil cumplir cualquiera que sea el siguiente objetivo. Pero hay un camino", afirmó King , quien también colaboró en la redacción del informe, a la revista Scientific American.

11) FALTA CONTEXTO: El plan bipartidista “me daría como presidente nueva autoridad de emergencia para cerrar temporalmente la frontera cuando el número de migrantes en la frontera sea abrumador”.

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Herika Martinez-Getty Images (foto).



Decir que un presidente podría tener autoridad para “cerrar la frontera” temporalmente bajo la ley bipartidista que fue bloqueada en el Senado en febrero, es una afirmación que necesita contexto.

Si bien ese proyecto legislativo establece que si se llega a un número de encuentros diarios en la frontera (8,500 en un día o 5,000 diarios en promedio durante siete días seguidos) se declararía una emergencia para evitar la entrada al país de solicitantes de asilo y otros migrantes, también es cierto que seguirían vigentes excepciones bajo las cuales una persona podría ingresar a Estados Unidos, como en el caso de que pruebe que tiene “una posibilidad razonable de persecución o tortura”.

PUBLICIDAD

Mario Russell, director ejecutivo del Centro para Estudios sobre Migración en Nueva York, dijo a elDetector que ese proyecto de ley “no le daría la capacidad de cerrar la frontera. Lo que implica es que estaría en una posición de limitar las entradas por la frontera cuando se registren más de 5,000 al día” en siete días. “No afecta a personas que llegan legalmente, tampoco afecta a las personas que llegan a través de puertos de entrada como aeropuertos y, por supuesto, no cuenta para personas que logran entrar ilegalmente o sin documentación”.

“Y vale destacar que, incluso si se usara esa autoridad, siempre habría excepciones para protección humanitaria o niños que viajan solos, lo que hace que la afirmación de la capacidad de cerrar [la frontera] no sea real”, añadió Russell.

Michelle Mittelstadt, directora de comunicaciones del Migration Policy Institute, también dijo a elDetector que “no es posible cerrar la frontera y seguir cumpliendo las leyes internacionales y de Estados Unidos respecto al asilo. Lo que el proyecto bipartidista del Senado habría hecho es elevar el estándar de revisión inicial para asilo y reducir la elegibilidad. De forma importante, también habría permitido al gobierno atender mejor las solicitudes récord de asilo en la frontera, incluso mediante la contratación de nuevo personal”.

“En la práctica, sería imposible cerrar una frontera de casi 2,000 millas que tiene terrenos desafiantes y muchas veces remotos, incluidas tierras de soberanía tribal”, añadió la experta.

12) FALTA CONTEXTO: “Conseguí que Medicare pudiera negociar precios más bajos para los medicamentos recetados [...]. Le está ahorrando dinero a los contribuyentes, reduciendo el déficit federal en $160.000 millones”.

Imagen Tim Boyle-Getty Images.



La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, en inglés), que se presenta como una organización “estrictamente apartidista” que elabora “análisis independientes” de temas relacionados con el presupuesto y la economía, calcula sobre un total de 154,800 millones de dólares, cercana a la cifra que dice Biden, el dinero que Estados Unidos se ahorrará entre 2022 y 2031 con las rebajas en los medicamentos. Ese número es el resultado de la suma de dos ahorros: los algo más de 98,500 millones procedentes de esa negociación de las rebajas de los remedios (pág. 5), y los alrededor de 56,300 millones de dólares derivados de la reducción de la inflación (pág. 6).

PUBLICIDAD

Sin embargo, el mismo documento facilita la inversión que necesitarán otros aspectos del área sanitaria. Por ejemplo: limitar el gasto particular de los afiliados al Medicare Parte D supondrá 29,800 millones de dólares (pág.6). También la Parte D se lleva unos 4,800 millones para cubrir el coste compartido de la insulina y en torno a 4,400 millones para las vacunas para adultos “recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización” (pág. 7). Es decir, según el CBO habrá ahorro, pero también un gasto que dejará un saldo neto positivo inferior a lo que dice Biden.

13) VERDAD: “En mi primer día en el puesto introduje un plan integral para arreglar nuestro sistema de inmigración, asegurar la frontera y proveer un camino a la ciudadanía para los dreamers y mucho más”.

Imagen Mandel Ngan-AFP vía Getty Images.

Es cierto que el 20 de enero de 2021, en el primer día de Biden como presidente, la Casa Blanca anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre inmigración que no tuvo mayor recorrido.

Según el historial de ese proyecto de ley, el mismo fue referido a algunos subcomités, pero sin llegar a ser votado en plenaria.

Fue reintroducido en mayo de 2023 por la representante demócrata Linda Sánchez y tampoco logró ir más allá de algunos subcomités del Congreso.

En cuanto a si se trataba de un proyecto de ley “integral”, Mario Russell, director ejecutivo del Centro para Estudios sobre Migración en Nueva York, explicó a elDetector que esa propuesta efectivamente podía ser considerada “integral, porque respondía a diferentes modalidades de inmigración, asilo, reunificación familiar y buscaba resolver muchos de los asuntos sin resolver alrededor de los dreamers y DACA”. “Creo que, bajo los estándares de los últimos 30 años, ciertamente representaba un ajuste significativo para el esquema migratorio”, añadió.

PUBLICIDAD

Michelle Mittelstadt, directora de comunicaciones del Migration Policy Institute, coincidió y explicó que la “definición tradicional de una reforma de inmigración integral, que fue un término que ganó vigencia en 2000-2001, es una reforma sistemática del sistema de inmigración estadounidense que haga tres cosas: (1) ampliar la aplicación de las leyes migratorias, (2) ocuparse de los flujos a futuro de forma que EEUU tenga las fuentes de inmigración necesaria para sus necesidades sociales y económicas, y (3) ocuparse de la situación de larga data de la población inmigrante no autorizada del país. La Ley de Ciudadanía Estadounidense (U.S. Citizenship Act) de 2021 las cumplía todas”.

Alberto Andreo Sandoval, Dayimar Ayala Altuve, Lissy De Abreu e Ivette Franco hicieron estas verificaciones, con la edición de Ana María Carrano y Tal Levy, bajo la dirección de Carlos Chirinos.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD