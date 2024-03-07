¿Qué es el discurso del Estado de la Unión? Una mirada a la historia de un evento clave de la política en EEUU

Video Logros económicos, salud y una petición especial sobre inmigración: lo más destacado del discurso del Estado de la Unión

La Constitución de los Estados Unidos lo establece claramente en el Artículo II, Sección 3: El presidente, “de vez en cuando, dará al Congreso información sobre el estado de la unión y recomendará para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes”.

Pero el moderno discurso sobre el Estado de la Unión, que incluye una transmisión televisada en horario estelar, es una tradición mucho más reciente.

Esta es una mirada a la historia del Estado de la Unión mientras el presidente Joe Biden se prepara para dar su discurso ante el Congreso:

¿Quién pronunció el primer discurso sobre el Estado de la Unión?

George Washington, el 8 de enero de 1790 en Nueva York.

¿Tiene que ser un discurso?

No. El 8 de diciembre de 1801, Thomas Jefferson envió copias escritas a ambas cámaras del Congreso para que las leyeran los secretarios de cada cámara. Jefferson quería simplificar lo que creía que era una imitación aristocrática del discurso del monarca británico desde el trono, que consideraba inadecuado para una república. La práctica de enviar copias escritas al Congreso continuó durante más de un siglo.

Más tarde, Woodrow Wilson retomó la tradición de pronunciar el mensaje en persona el 8 de abril de 1913. También se le atribuye haber transformado el discurso de un informe sobre la actividad del poder ejecutivo a un modelo para la agenda legislativa del presidente para el año.

¿Cuándo pasó a ser conocido como el discurso del Estado de la Unión?

Franklin D. Roosevelt aplicó la frase constitucional “Estado de la Unión” tanto al mensaje como al evento. A partir de entonces se convirtió en la terminología popular.

¿Cómo se ha visto afectado el discurso por la tecnología?

Calvin Coolidge pronunció el primer discurso emitido por radio en 1923. El discurso de Harry Truman en 1947 fue el primero transmitido por televisión. Lyndon B. Johnson reconoció la importancia de tener una audiencia nacional cuando trasladó el discurso de media tarde a las 9 pm en 1965 para atraer al mayor número de espectadores de televisión. El discurso de George W. Bush de 2002 fue el primero disponible como transmisión en vivo en el sitio web de la Casa Blanca.

¿Hay un discurso sobre el Estado de la Unión cada año?

No. Los presidentes recientes: Reagan en 1981, George H.W. Bush en 1989, Bill Clinton en 1993, George W. Bush en 2001, Barack Obama en 2009, Trump en 2017 y Biden en 2021, no pronunciaron un discurso oficial sobre el estado de la Unión en su primer año en el cargo.

Y es que se habría producido poco después de sus discursos inaugurales. Sin embargo, muchos de ellos todavía dieron un importante discurso ante el Congreso poco después de su toma de posesión.

¿Siempre se ha entregado en persona desde que Wilson lo reanudó?

No. Truman envió su mensaje final impreso, al igual que Eisenhower en 1961 y Carter en 1981. Mientras Eisenhower se recuperaba de un ataque cardíaco en 1956, preparó un resumen filmado de siete minutos del mensaje desde su retiro en Key West, Florida, que fue transmitido a nivel nacional. Richard Nixon envió un mensaje impreso en 1973; su personal dijo que un mensaje oral habría llegado demasiado pronto después de su segundo discurso inaugural.

¿Qué presidentes no pronunciaron un mensaje sobre el Estado de la Unión?

William Henry Harrison, que murió 32 días después de su toma de posesión en 1841, y James A. Garfield, que fue asesinado en 1881 después de 199 días en el cargo.

