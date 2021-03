Hoy se cumple un año de la declaración de pandemia. ¿Actuó demasiado tarde la OMS?

En realidad, la OMS lanzó una alerta antes: una emergencia de salud pública de importancia internacional o ESPII, el 30 de enero de 2020, con el fin de que los países se preparasen para una posible emergencia sanitaria. Pero no mencionó la palabra clave, esa que tan bien conocemos hoy, la que puso a los gobiernos y a los ciudadanos en marcha . La declaración de pandemia nos confinó y nos colocó la mascarilla; antes, todavía reinaba la idea de que el virus era algo lejano que no llegaría a alcanzarnos.

No usar a la ligera

Un número que, a fecha de hoy, parece irrisorio, frente a las más de 529,000 personas que ha matado el virus a fecha de hoy solo en EEUU pero que, no obstante, desataba las alarmas de lo que estaba por venir. " Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad , como por los alarmantes niveles de inacción", dijo entonces el líder de la OMS. “ Pandemia no es una palabra que se pueda usar a la ligera. Es una palabra que, si se utiliza mal, puede causar miedos injustificados, o una aceptación injustificada de que la batalla está perdida, lo que puede conducir a innecesario sufrimiento y muerte”.

En un informe preliminar publicado en enero , el grupo independiente de expertos que examina la respuesta internacional al coronavirus se preguntaba si habría sido de ayuda el que la OMS hubiese utilizado el término "pandemia" con anterioridad. "Aunque ese término no se utiliza ni se define en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), su uso sirve para llamar la atención sobre la gravedad de un problema de salud. La OMS no utilizó ese término hasta el 11 de marzo".

Demasiada burocracia

En opinión de Hardy, desde la OMS se “quemaron” con el virus de la influenza H1N1, y este organismo se sintió presionado para deshacerse de su proceso de declaración de pandemia de 6 pasos. "El H1N1 no demostró ser tan mortal, o tan contagioso como se había pensado originalmente, y por eso muchos países sintieron que la fórmula que estaban usando era defectuosa”. En opinión de este experto, la OMS reaccionó tarde porque el proceso de declaración de pandemia no tiene una fórmula establecida. "Se basa en una simple evaluación de la situación, y si creen que se está produciendo una pandemia, la declaran. Si no, no lo hacen".