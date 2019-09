Trump dice que despidió a su asesor de Seguridad Nacional, pero Bolton asegura que dimitió

"Anoche le informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Estoy muy en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en el gobierno, por lo que le pedí su renuncia, que me fue entregada esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. Designaré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional la próxima semana", se lee en dos tuits del presidente.

Bolton asegura que dimitió

"Le ofrecí mi renuncia anoche y el presidente dijo: 'Hablemos de eso mañana'", indica el tuit de Bolton. El diario The New York Times le consultó a Bolton su versión y este respondió: "Se la ofrecí (la renuncia) anoche sin que él me la pidiera", escribió. "Lo analicé y se la entregué esta mañana", añadió.