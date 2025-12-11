Donald Trump Gobierno de Trump sanciona a empresas vinculadas al sector petrolero de Venezuela y a familiares de Maduro EEUU puso en su lista a seis compañías que identificó como transportistas del crudo venezolano, en momentos en que hay una creciente expectativa a cuál será el próximo paso de Estados Unidos en la campaña de presión del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro.

Video EEUU sanciona a tres sobrinos de Nicolás Maduro y a seis compañías cercanas al régimen: esto se sabe

Estados Unidos amplió este jueves sus sanciones a Venezuela al incluir en su lista a seis empresas que transportan petróleo venezolano y a tres parientes del gobernante Nicolás Maduro. El anuncio se da un día después de que Washington incautó un tanquero con crudo del país sudamericano, una movida que escaló la tensión con Caracas.

El Tesoro de Estados Unidos había prohibido en 2019 transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), fuente de buena parte de los dólares que entran al país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Ahora puso en su lista a seis compañías que identificó como transportistas del crudo venezolano, en momentos en que hay una creciente expectativa a cuál será el próximo paso de Estados Unidos en la campaña de presión del presidente Donald Trump contra Maduro.

Trump ha amasado una presencia inédita en aguas del Caribe cerca de Venezuela y militares estadounidenses han perpetrado desde hace varios meses ataques contra presuntas lanchas en las que se llevaba droga, una campaña que ha dejado cerca de un centenar se fallecidos y serios cuestionamientos en torno a su legalidad.

"Hoy (jueves), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apunta contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, sancionando a tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores; a un empresario vinculado a Maduro, y a seis compañías de transporte que operan en el sector petrolífero de Venezuela", dijo el Tesoro en un comunicado.

Las nuevas sanciones incluyen a Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo. También al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, detalló el Tesoro.

Washington no reconoce el cuestionado y supuesto triunfo de Maduro en las pasadas presidenciales, para cual el ente electoral nunca brindó las actas que avalaran su victoria frente al opositor Edmundo González Urrutia.

Video Qué se sabe del barco petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela

Más tanqueros petroleros de Venezuela en la mira de EEUU

El Tesoro dijo que "además, la OFAC ha identificado seis embarcaciones que han llevado a cabo prácticas inseguras y engañosas y siguen dando recursos financieros al régimen narcoterrorista corrupto de Maduro", agregó.

Incluyen a Myra Marine Limited, registrada en las Islas Marshall y propietaria de la embarcación White Cane; Arctic Voyager Incorporated, también registrada en las Islas Marshall y propietaria del buque con bandera panameña Kiara M; y Poweroy Investment Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y propietaria del buque de bandera panameña Constance.

Un reporte de la agencia Reuters informó este jueves que Estados Unidos se prepara para interceptar más tanqueros con crudo venezolano. Esto tras realizar en la víspera la primera interdicción de una embarcación venezolana con esa materia prima.

El informe de esa agencia, que cita a fuentes del sector del transporte, añadió que la maniobra de Washington ha puesto en alerta a las compañías y operadores involucrados en el comercio de ese petróleo, y que algunos de ellos podrían reconsiderar atracar en Venezuela como tenían previsto en los próximos días.

Las sanciones de Estados Unidos usualmente persiguen cerrarle el acceso a los señalados a cualquier propiedad o activo financiero en Estados Unidos, e impedir que compañías y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que violan esa restricción quedan entonces expuestos a sanciones o acciones legales.

No es la primera vez que la familia de Maduro queda en medio de este tipo de medidas o de acuerdos de índole política. En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses a cambio de que Estados Unidos hiciera lo mismo con Flores y Campo, convictos en casos de tráfico de narcóticos.