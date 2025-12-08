Aranceles Trump planea un paquete de ayuda para los agricultores golpeados por sus aranceles Los agricultores y ganaderos han apoyado fuertemente al presidente Donald Trump, pero sus agresivas políticas comerciales y los vaivenes en sus aranceles han sido cuestionados dado su impacto en el sector agrícola y en los consumidores en general.

Cae el ingreso por remesas en México: familias que dependen de ellas sienten el impacto

El presidente Donald Trump planifica proponer un paquete de ayuda por $12,000 millones para los agricultores, que han tenido problemas para vender sus cosechas y afrontan el golpe de los altos costos en medio de una guerra arancelaria especialmente dura con China.

El anuncio sería hecho por Trump en la tarde de este lunes en una mesa redonda junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la titular de Agricultura (USDA), Brooke Rollins, legisladores y agricultores, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca que habló con la agencia AP y pidió no ser identificado.

Los agricultores y ganaderos han apoyado fuertemente a Trump, pero sus agresivas políticas comerciales y los vaivenes en sus aranceles han sido cuestionados dado su impacto en el sector agrícola y en los consumidores en general.

La ayuda, de concretarse, sería el más reciente esfuerzo del gobierno de Trump por atajar la ansiedad en torno al alza de los precios, pese a que el presidente ha tratado de desechar esas preocupaciones diciendo que el asunto de la asequibilidad es un "engaño" inventado por los demócratas.

Del monto que será anunciado según la fuente, $11,000 millones irán al programa Farmer Bridge del USDA. Los productores de soja y sorgo han sido muy afectados por la guerra comercial con China, porque más de la mitad de esas cosechas se exportan cada año y, de ese volumen, buena parte va al gigante asiático.

El resto del dinero será asignado a agricultores de otro tipo de cultivos que no entran dentro del programa Farmer Bridge, según el funcionario de la Casa Blanca.

Productores de soja, los más afectados

Los problemas de los agricultores estadounidenses quedaron en evidencia en octubre, sobre todo los de los productores de soja. Esto porque Pekín había boicoteado ese producto estadounidense y hecho la mayoría de sus compras a otras naciones fuertes en materias primas agrícolas como Argentina y Brasil.

Los agricultores de Estados Unidos temieron que no se lograra un acuerdo a tiempo y se quedaran sin vender su cosecha de este año al que había sido hasta este año su mayor comprador.

China compra soja estadounidense principalmente para alimentar ganado y extraer su aceite. Esa soja es tan importante que representa la mayor exportación alimenticia de Estados Unidos. Representa, además, el 14% de todos los productos agrícolas que salen de Estados Unidos.

En los últimos años, Pekín ha comprado el 25% de la soja estadounidense. Visto en números: los productores estadounidenses cosecharon $60,700 millones de soja, o casi 4.3 millones de bushels, en el año comercial 2022-2023, de acuerdo con la Asociación de Soja de Estados Unidos. Poco más de la mitad de esa cantidad fue exportada.

Illinois es el mayor estado sojero del país. Iowa, Nebraska y Minnesota también son productores importantes de esa materia prima.

