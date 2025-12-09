Donald Trump Cómo Trump "está tratando de romper" la alianza de EEUU con Europa, a la que llamó "decadente" (y "estúpidos" a algunos de sus líderes) Donald Trump llamó a Europa como "decadente" y a algunos de sus líderes como "realmente estúpidos", en unas declaraciones dadas a Politico que fueron criticadas por el Papa León XIV, quien dijo que el presidente estadounidense arriesga romper una alianza de décadas entre Europa y EEUU.

El presidente Donald Trump arremetió este martes contra los países de Europa, aliados históricos de Estados Unidos, a quien definió como "decadentes" e incluso llegó a llamar a algunos de sus líderes "estúpidos".

"La mayoría de países europeos están en decadencia", dijo. "Me encantaba París. Es un lugar muy diferente de lo que era. Si miras Londres, tienes un alcalde llamado Khan. Es un alcalde horrible, vicioso, repugnante", añadió.

El republicano, que emitió la pasada semana una nueva doctrina de seguridad nacional en la que aboga abiertamente por apoyar la derecha en Europa contra las políticas de Bruselas, mostró una actitud ambivalente sobre el compromiso estadounidense con el continente y sus líderes.

"Los quiero a todos. No tengo enemigos reales", aseguró inicialmente en la entrevista en video grabada con el sitio Politico. "Algunos son amigos. (...) Conozco a los malos líderes, conozco a los inteligentes, conozco a los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos", añadió luego.

La posición del mandatario estadounidense fue criticada por líderes europeos e incluso por el papa León XIV.

El pontífice dijo a los periodistas sobre el plan de Trump que "por desgracia, algunas de las partes que vi, suponen un cambio enorme en lo que durante muchos, muchos años fue una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos".

Agregó que recientes comentarios de Trump contra Europa sugieren un esfuerzo “para intentar romper lo que creo que debe ser una alianza hoy y en el futuro”.

León XIV también cuestionó el plan de paz de Trump para Ucrania y dijo que buscar la paz en allí sin incluir Europa en las conversaciones "no es realista".

Críticas de Trump a Europa por la inmigración

Sobre la inmigración en Europa, Trump dijo: "Llegan de todos los lugares del mundo. No solo del Medio Oriente, llegan del Congo [por la República Democrática del Congo]. Y peor aún, vienen de las cárceles del Congo y de muchos otros países".

Según él, los líderes europeos "quieren ser políticamente correctos, y no quieren devolverlos (al lugar) de donde vienen".

La UE aprobó el lunes un endurecimiento de su política migratoria, en pleno auge de los gobiernos conservadores y de coaliciones con la presencia de la extrema derecha. El tema migratorio se ha convertido en uno de los principales puntos de preocupación de los europeos, según distintos sondeos.

Entre las nuevas medidas contempladas por la UE está la apertura fuera del bloque de centros de acogida de migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazada.

En la entrevista, Trump, de 79 años, se vanagloria de haber reducido a "prácticamente a cero" la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó sobre su voluntad de intervenir en los procesos electorales en Europa, Trump admitió haber "apoyado a Viktor Orban", el primer ministro húngaro, quien "hace un muy buen trabajo, de una manera diferente, en términos de inmigración".

Elecciones en Ucrania

En la entrevista Trump también se muestra descontento con la resistencia del líder ucraniano, Volodymyr Zelenski, de aceptar sus condiciones de ceder parte de su país para la paz con Rusia.

"Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo Trump. "Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

Sin la ley marcial, las elecciones presidenciales ucranianas se habrían celebrado en marzo de 2024.

Zelenski afirmó este martes que está "listo" para celebrar elecciones en su país, y que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, que empezó hace casi cuatro años.

"Estoy listo para las elecciones", aseguró Zelenski a los periodistas este martes, precisando que había solicitado "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

Críticas del papa por arriesgar la alianza con Europa

Washington y sus aliados europeos están cada vez más en desacuerdo con el plan de Trump para poner fin a la guerra, que muchas capitales europeas temen que obligue a Kiev a ceder territorio a Moscú.

"Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones no es realista", afirmó León XIV.

"La guerra está en Europa y creo que, en las garantías de seguridad que se buscan hoy y en el futuro, Europa debe formar parte", dijo.

"Lamentablemente, no todos lo entienden así, pero creo que hay una gran oportunidad para que la idea de Europa se una y busque soluciones conjuntas", añadió el pontífice.

