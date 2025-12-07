Jueza prohíbe que el DOJ use evidencia clave y frena un esfuerzo por acusar otra vez al exjefe del FBI

Una jueza federal prohibió temporalmente a los fiscales del Departamento de Justicia (DOJ) utilizar evidencia clave que llevó a la acusación ―que fue desestimada― en contra del exjefe del FBI James Comey, lo que frena los esfuerzos por volver a imputarlo

La decisión de este sábado de la jueza Colleen Kollar-Kotelly no impide que el DOJ intente nuevamente acusar a Comey, pero sugiere que los fiscales tendrán que hacerlo sin citar las comunicaciones entre Comey y un amigo cercano, el profesor de Derecho de la Universidad de Columbia Daniel Richman.

Comey fue acusado en septiembre de presuntamente mentir al Congreso cuando negó haber autorizado a un asociado a servir como fuente anónima para la cobertura mediática sobre el FBI. Los fiscales habían citado mensajes entre Comey y Richman que, según ellos, mostraban a Comey alentando a Richman a interactuar con los medios en la cobertura relacionada con el FBI.

El caso fue desestimado el mes pasado después de que otra jueza determinó que la fiscal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente por la administración de Trump. Ese fallo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno pudiera intentar otra vez imputar a Comey, a quien el presidente Donald Trump ve como un adversario político.

Tras la desestimación del caso, los abogados de Richman buscaron una orden judicial que prohibiera a los fiscales el acceso continuo a los archivos de su computadora, que el DOJ obtuvo a través de órdenes de registro en 2019 y 2020 como parte de una investigación sobre filtraciones a los medios que fue cerrada sin la presentación de cargos.

Richman y sus abogados afirmaron que, al preparar el caso criminal contra Comey, los fiscales se basaron en datos que excedieron el alcance de las órdenes, que retuvieron ilegalmente comunicaciones que debieron haber destruido o devuelto y que realizaron nuevas búsquedas sin una orden judicial.

Kollar-Kotelly concedió la orden de restricción temporal que pidió la defensa de Richman y pidió al DOJ "a no acceder a los materiales cubiertos una vez que sean identificados, apartados y protegidos; ni compartir, difundir o divulgar los materiales cubiertos a ninguna persona, sin primero buscar y obtener el permiso de este tribunal".

Dio al DOJ hasta el lunes por la tarde para certificar que está cumpliendo con la orden.

"El peticionario Richman también ha demostrado que, en ausencia de una orden judicial, sufrirá un daño irreparable por la violación continua de su derecho bajo la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables derivadas de la retención continua por parte del gobierno de la imagen de su computadora y materiales relacionados", escribió.

Un portavoz del DOJ declinó comentar el domingo sobre el fallo y lo que significaba para los cargos contra Comey.

No es seguro que el Departamento de Justicia pueda asegurar nuevos cargos contra Comey incluso si puede usar las comunicaciones de Richman. Los abogados de Comey han dicho que venció el plazo de prescripción para tal caso —el testimonio ante el Congreso en cuestión se dio el 30 de septiembre de 2020, o hace más de cinco años.

Un intento separado del DOJ para presentar una nueva acusación contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que también fue acusada por Halligan, fracasó la semana pasada cuando un jurado se negó a aprobar los cargos.

