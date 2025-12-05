Trump recibe el 'Premio de la Paz' de la FIFA por "unir a personas de todo el mundo"

Video Gobierno priorizará a solicitantes de visa con boletos para el Mundial: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump recibió el nuevo premio de la paz de la FIFA este viernes durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026, lo que le dio al espectáculo que prepara los grupos para el torneo de fútbol del año que viene una figura central inesperada: Trump.

El presidente viene haciendo campaña abiertamente para que le den el Premio Nobel de la Paz. Él y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aliados cercanos, y el alto funcionario suizo había dejado claro que creía que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto al fuego en Gaza.

El presidente Donald Trump habla después de recibir el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. Imagen Stephanie Scarbrough/AP



La Federación no dio detalles de cómo se eligió al ganador y en base a qué criterios se otorga el galardón.

El certificado que Infantino entregó a Trump reconoce al presidente estadounidense por sus acciones para "promover la paz y la unidad en todo el mundo".

“Esto es lo que queremos de un líder: un líder que se preocupa por la gente”, dijo Infantino sobre Trump, quien lució una medalla de oro al cuello y recibió un trofeo dorado con su nombre, que representa unas manos que sostienen el mundo. “Este es tu premio, este es tu premio de la paz”.

Mundial 2026: los jefes de Estado de Canadá, EEUU y México

Trump agradeció a su familia, a su esposa, la primera dama Melania Trump, y elogió a los líderes de los otros dos países anfitriones: el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en sus breves palabras.

“Este es realmente uno de los grandes honores de mi vida”, dijo Trump.

Infantino ha hablado a menudo del fútbol como un factor unificador para el mundo, pero el premio se aleja del enfoque tradicional de la federación en el deporte.

La FIFA ha descrito el premio como uno que recompensa a “personas que han realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, han unido a personas de todo el mundo”.

Esto ocurre durante una semana en la que la administración Trump ha estado bajo escrutinio por los ataques letales contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe, y mientras Trump endurece su retórica contra los inmigrantes.

El Nobel de este año finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien declaró poco después de recibir el premio que lo dedicaba en parte a Trump por "su decidido apoyo a nuestra causa".