Donald Trump La exabogada de Trump Alina Habba renuncia como fiscal de Nueva Jersey luego de que una corte la descalificara



Tribunal descalifica a Alina Habba, exabogada de Trump, como fiscal de NJ

Alina Habba, exabogada personal del presidente Donald Trump y quien fue puesta por su gobierno en un alto cargo como fiscal en Nueva Jersey, renunció este lunes al cargo, una semana después de haber sido descalificada por una corte de apelaciones.

Un panel de jueces del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones ratificó el pasado lunes la decisión de un tribunal inferior tras escuchar los argumentos que la propia Habba pronunció el 20 de octubre.

"Es aparente que a la actual administración le han frustrado algunas de las barreras legales y políticas para concretar sus designaciones. Sus esfuerzos por encumbrar a su candidata preferida a la Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, al rol de fiscal en funciones demuestran las dificultades que ha encontrado. Pero los ciudadanos de Nueva Jersey y los leales empleados de la Fiscalía de Estados Unidos merecen algo de claridad y estabilidad", se lee en la opinión de 32 páginas.

"Ratificamos la orden de descalificación de la corte de distrito", concluye.

El gobierno de Trump hizo numerosos esfuerzos por mantener a Habba como fiscal en funciones para Nueva Jersey, un puesto poderoso desde el cual se vela por el cumplimiento de leyes criminales y civiles.

Su renuncia este lunes se da en medio de cuestionamientos de jueces a las maniobras hechas por la administración para mantener a Habba en el cargo, pese a que su designación temporal ya venció y a que no fue confirmada por el Senado.

En problemas algunos fiscales encumbrados de forma dudosa o "ilegal" por el gobierno de Trump

Habba es apenas una de los fiscales cuyas designaciones han sido desafiadas por las cortes.

El DOJ dijo que tiene la intención de apelar esos fallos.

De los tres jueces involucrados en la decisión de considerar ilegal la nominación de Habba, dos fueron nombrados por el presidente republicano George W. Bush: D. Brooks Smith y D. Michael Fisher. El otro fue designado por el presidente demócrata Barack Obama, Luis Felipe Restrepo.

Una corte inferior había dicho en agosto que el nombramiento de Habba fue realizado con "movidas legales y personales novedosas", y que ella no estaba legalmente en el cargo en la Fiscalía de Nueva Jersey.

Esa orden precisó que podrían ser anuladas las acciones que ella había tomado, pero el asunto había quedado a la espera del fallo de la corte de apelaciones. El gobierno argumentó que Habba estaba en el cargo de forma válida bajo un estatuto federal.

Algo similar ocurrió en Nevada, donde un juez federal descalificó al elegido del gobierno de Trump a la Fiscalía de ese estado.

El caso de Habba fue producto de que varias personas acusadas criminalmente en Nueva Jersey cuestionaron la legalidad de su cargo. Buscaron frenar las imputaciones argumentando que ella no tenía autoridad para acusarlos porque había acabado su período interino de 120 días.

Habba fue abogada de Trump en sus juicios criminales y civiles antes de que él fuese elegido nuevamente presidente. Fue su asesora en la Casa Blanca hasta que el mandatario la designó como fiscal en marzo.

Poco después de su nombramiento, Habba dijo en una entrevista con un influencer de derecha que esperaba "volver a Nueva Jersey rojo", una expresión política inusual para un fiscal.

Luego presentó cargos por intrusión (que posteriormente eliminó) en contra del alcalde demócrata de Newark, Ras Baraka, por su visita a un centro de detención de inmigrantes. También imputó por agresión a la representante demócrata LaMonica McIver debido a ese mismo incidente. Fue un cargo inusual para un miembro en funciones del Congreso, pues eso habitualmente sucede con acusaciones de corrupción. McIver se declaró inocente y su caso está pendiente.

