Trump confirma la versión de 'The New York Times' y reconoce que se retractó de atacar Irán

Es poco frecuente que el presidente Donald Trump corrobore información sobre su gobierno publicada por 'The New York Times' como hizo la mañana del viernes al reconocer que había aprobado realizar ataques militares contra Irán en represalia por el derribo de un avión teledirigido de vigilancia estadounidense , pero que dio marcha atrás a la orden en medio de intensos debates en la Casa Blanca.

"El lunes ellos (Irán) derribaron un dron no tripulado que volaba en aguas internacionales. Estábamos listos para atacar anoche en represalia contra 3 diferentes objetivos cuando pregunté cúanta gente iba a morir, 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque lo detuve, no (... es) proporcional al derribo de un avión no tripulado. No tengo prisa, nuestros militares están reconstruidos, nuevos y listos para la acción, de lejos os mejores del mundo. Las sanciones están mordiendo y más añadidas anoche. Irán nunca puede tener armas nucleares, no contra EEUU, y no contra el mundo”, escribió el presidente en su cuenta Twitter.