Noche electoral: lo que verificamos sobre supuesto fraude, boletas y fallas en máquinas de votación

La jornada electoral de este 5 de noviembre no solo se caracterizó por la contundente victoria del ahora presidente electo , Donald Trump, sino que también estuvo marcada por desinformaciones que circularon desde temprano en redes sociales y que buscaban demostrar anticipadamente un presunto “fraude” o mostrar supuestos hechos que no fueron reales.

PUBLICIDAD

Una de las denuncias de supuesto “fraude” la hizo el mismo Trump a dos horas de que cerraran los centros electorales en Pensilvania. Finalmente, sin embargo, Pensilvania fue uno de los estados que le dio el triunfo.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





Esto fue lo que verificamos:

NO es cierto que había “fraude masivo” en Philadelphia, como denunció Donald Trump en redes sociales

Es falso que en Philadelphia hubo denuncias de “fraude masivo” , como escribió en redes sociales el candidato republicano, Donald Trump. Las autoridades de esta ciudad del estado de Pensilvania desmintieron esa afirmación. Además, el ahora presidente electo, no presentó evidencias de lo que dijo: ni el supuesto tipo de fraude, ni de dónde obtuvo los supuestos datos.

Seth Bluestein , comisionado de la ciudad de Philadelphia, respondió en X (antes Twitter) a la falsedad de Trump: “Esta acusación no tiene nada de cierto. Es otro ejemplo de desinformación. En Philadelphia, votar ha sido seguro y sin riesgos”.

Sobre lo que dijo Trump de: “Viene la policía”, un portavoz del Departamento de Policía de Philadelphia dijo a Fortune que el departamento “no estaba al tanto de nada en este momento [6:46 pm ET de la publicación del artículo]”.

En 2020, entonces como candidato a la reelección, Trump también puso en duda el sistema de votación y una semana después de las elecciones quiso invalidar 2.6 millones de votos por correo en Pensilvania alegando que la ley estatal para ampliar esa modalidad del voto era ilegal, porque requería una enmienda constitucional. Finalmente, la Corte Suprema Estatal rechazó la demanda.

PUBLICIDAD

Este 2024, a pesar de su denuncia anticipada, y sin evidencias, de supuesto “fraude”, Pensilvania favoreció a Trump , donde obtuvo el 50.5% de los sufragios –y los 19 votos electorales que otorga el estado– vs. el 48.5% de Kamala Harris.

Es falso que las máquinas de votación en California mostraban a Trump en una pantalla secundaria

En redes sociales circuló horas antes de que cerraran los centros de votación el mensaje de que el nombre del ahora presidente electo, Donald Trump, aparecía, supuestamente, en la segunda pantalla en las máquinas de votación de California, generando dudas sobre la transparencia de la votación en ese estado.

elDetector verificó días antes de la jornada esa desinformación , calificando como falso que que esto fuera para evitar que el candidato republicano fuera votado.

La ley del estado de California establece que el Secretario de Estado debe realizar un sorteo aleatorio de letras para determinar el orden de los nombres de los candidatos en la boleta y, posteriormente, los nombres rotan dependiendo del distrito de la Asamblea Estatal de California en el que se encuentra el votante. Así, tanto Trump como los otros candidatos, aparecerán en algunos distritos en la primera pantalla y en otros en la segunda.

Las autoridades expresaron entonces que no había problemas con las máquinas de votaciones ni con las papeletas.

Un gráfico que circuló anticipadamente y que sumaba 101% NO era de los resultados de este 5 de noviembre

En X, antes Twitter, circuló este 5 de noviembre un mapa similar a otro que verificamos en elDetector en días previos que supuestamente mostraba los resultados de la votación anticipada en Estados Unidos, asegurando que el candidato republicano Donald Trump había sido electo presidente. Pero el gráfico en realidad mostraba una proyección de resultados publicados por una web de apuestas llamada KaIshi .

PUBLICIDAD

El mapa compartido este 5 de noviembre tenía la misma fotografía de Trump con un porcentaje del 59.9% y también la misma imagen de la demócrata Kamala Harris con un 41.1%. Aparecía, igualmente, el nombre de la empresa KaIshi al centro de la imagen y en la parte inferior izquierda decía: “Fuente: Kalshi.com ”. Pero en este caso ni siquiera se trataba de proyecciones del sitio de apuestas –y mucho menos de resultados de los comicios– pues la misma suma de los supuestos porcentajes superaba el 100% (da 101%).

La página de KaIshi hasta las 5:00 PM ET de este 5 de noviembre daba a Trump un 58% y a Kamala un 42%.

El resultado con el que, finalmente Trump quedó electo para el período 2025-2029 fue de 51%, frente al 47.5% que obtuvo Kamala Harris.

Es falso que las “máquinas de votación” en Kentucky no permitían seleccionar a Donald Trump: ese video mostraba un error puntual días antes del 5 de noviembre

En la jornada electoral siguió circulando una desinformación que aseguraba que las máquinas de votación en Kentucky “no permiten” seleccionar a Donald Trump y que una grabación demostraba el “fraude” electoral en Estados Unidos.

Como contó elDetector días antes, fue un error puntual con el dispositivo de marcado de papeletas en el condado de Laurel, según explicó el secretario del condado, Tony Brown, en Facebook . Un problema que no se pudo replicar cuando intervinieron funcionarios electorales de la oficina del secretario del condado, ni de la oficina del fiscal general de Kentucky.

PUBLICIDAD

Brown, informó que “la votante que publicó el vídeo emitió su voto, que según ella era correcto”.

Circuló una foto que NO mostraba la votación de Donald Trump y su esposa Melania este 5 de noviembre, sino la de 2016

Una publicación de Facebook, acompañada de una fotografía, afirmaba falsamente que en ella “parece que Melania, esposa de Donald Trump, votó por Kamala Harris”. En la imagen se veía al candidato republicano vistiendo traje negro, corbata azul, y a su esposa con chaqueta color caqui; ambos detrás de parabanes en los que se leía “Vote”. Detrás de ellos hay dos hombres vestidos de traje y una pared amarilla.

La imagen está fuera de contexto, porque es de su votación en 2016, cuando fue electo presidente.

La afirmación sobre el voto de Melania Trump es inverificable, pero la fotografía no es actual. Este 5 de noviembre, el candidato republicano y su esposa votaron en Palm Beach, Florida .

Él lo hizo vestido de chaqueta azul, camisa blanca, sin corbata, con una gorra roja con su icónico mensaje “Make America Great Again”. Por su parte, Melania lució un vestido negro de puntos blancos y lentes de sol. Ambos muy distintos a cómo lucieron hace ocho años.

Un video de Nebraska NO mostraba a un hombre supuestamente depositando ilegalmente boletas electorales

En redes sociales circularon publicaciones que aseguraban que un video supuestamente mostraba a un hombre depositando boletas electorales ilegalmente en una urna ubicada en la ciudad de Lincoln, Nebraska, el 2 de noviembre de 2024, pero eso es falso.

PUBLICIDAD

El comisionado electoral del condado de Lancaster refutó la afirmación en un comunicado y aclaró que lo que muestra el clip es a un joven colocando en la urna la boleta de la primera elección presidencial en la que participa.

“Revisamos las grabaciones de vigilancia de la caja de votación y pudimos identificar al votante cuando recuperamos su boleta. Tienen un video de un joven entregando su boleta en su primera Elección Presidencial. Él se tomó una selfie para conmemorar este importante hito en su vida”, dice el documento oficial .

En Pensilvania NO permitían votar con el ITIN

Es falso que en Philadelphia, ciudad de Pensilvania, se permitía a los no ciudadanos votar por ser residentes o tener un ITIN [número de identificación personal del contribuyente] , como afirmó el conservador James O'Keefe en su cuenta de X (antes Twitter). Las autoridades de la ciudad desmintieron esa afirmación.

En una publicación del 4 de noviembre de 2024, O'Keefe afirmaba en inglés que “la Oficina de los Comisionados de la ciudad de Philadelphia informa a los no ciudadanos que pueden votar si son residentes de Philadelphia”, además, aseguraba que la organización sin fines de lucro “Ceiba” enviaba a los no ciudadanos a votar con un ITIN.

Sin embargo, el comisionado de Filadelfia, Seth Bluestein , negó las acusaciones a través de X, señalando que “el informe [de O'Keefe] es incorrecto y no está respaldado en absoluto por los hechos”, y aclaró que “ los no ciudadanos no son elegibles para votar en Philadelphia”. Añadió, además, que una boleta por correo de su oficina solo puede contarse tras la verificación de identidad del votante, generalmente con un “número de seguro social” o “licencia de conducir".

PUBLICIDAD

La organización Ceiba, fundada en 1989, también se pronunció a través de sus redes sociales, calificando las afirmaciones de O'Keefe como “infundadas y basadas en estereotipos dañinos” y reiteró que “cumple con todas las leyes relacionadas con el registro de votantes”.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

PUBLICIDAD