Ese gráfico NO muestra que Estados Unidos votó anticipadamente y ya eligió a Trump como presidente: son las tendencias de un sitio de apuestas

La ilustración es de una proyección de una web de inversiones no de resultados de la elección. <br>

Una publicación en Instagram, compartida el 24 de octubre de 2024, difunde un mapa en el que supuestamente se ven los resultados de la votación anticipada en Estados Unidos para asegurar que la gente no esperó al día de las elecciones y ya eligió al republicano Donald Trump como presidente, pero eso es falso. El mapa en realidad muestra una proyección de los resultados publicada por una empresa que se dedica a la “inversión y comercio en eventos futuros”. Los resultados oficiales de los comicios se dan a conocer luego de la jornada electoral del 5 de noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

“Qué bello se ve el mapa de los Estados Unidos de América. La gente We the people se ha desbordado votando en persona y temprano no esperaron el 5 de noviembre para votar!!!!!!! adelante @realdonaldtrump presidente electo por el pueblo una vez más”, dice un mensaje que acompaña una imágen con un mapa.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Los datos provienen

de una web de apuestas

La ilustración muestra un mapa de Estados Unidos con la mayoría de los estados pintados de rojo, a excepción de una veintena, entre ellos Washington, California, Colorado, New Mexico, New York, Maine, New Jersey, Delaware y Hawaii, que están de color azul.

En la parte superior derecha aparece una fotografía de Trump con un porcentaje del 60.3% y del lado izquierdo una imagen de Kamala Harris con un porcentaje del 39.7%. En medio de las fotos aparece la palabra Kalshi y también en la parte inferior izquierda dice: “Fuente: Kalshi.com”.

En elDetector, visitamos la web Kalshi, la fuente que aparece en la ilustración y hallamos que en su página de inicio aparece una proyección sobre quién ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que lleva activa desde el 4 de octubre de 2024.

A un lado aparece una gráfica que muestra cómo han ido cambiando estos porcentajes durante los días del mes de octubre y en algún punto del 24 de octubre de 2024 se registra que el republicano contaba con un 60.2% y Harris con un 39.8%, que son las cifras que más se acercan a las presentadas en la imagen que circula en redes. Hasta el mediodía del 1 de noviembre, la imagen muestra a Trump con un 56% y a Harris con un 44 %.

PUBLICIDAD

Debajo de los porcentajes de cada candidato se hace un llamado a “depositar ahora para el día de las elecciones”. Después se detalla que las transferencias bancarias pueden demorar más de 3 días hábiles, por lo que “mañana será demasiado tarde”.

En ningún apartado de la página se especifica que la gráfica muestre una intención de voto o los resultados de una votación anticipada como asegura la publicación de Instagram. En realidad es una proyección hecha con las apuestas que se han hecho en la web de Kalshi desde el 4 de octubre sobre quién ganará la elección presidencial el próximo 5 de noviembre de 2024.

El 25 de octubre de 2024, un día después de que se compartió el posteo que estamos chequeando, Univision Noticias reportó que, aproximadamente, más de 35 millones de personas habían votado de manera anticipada. Este 1 de noviembre el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida informó que ya hay más de 68 millones de personas que han participado en las elecciones. Esto es el equivalente al 43% de la participación total de las elecciones de hace cuatro años, cuando el total se fue a algo más de 158.4 millones de votos .

Además, según su propia descripción, Kalshi es “una empresa regulada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), que se dedica a la inversión y comercio en eventos futuros. Desde inflación, tasas de interés de fondos federales, desempleo, o si el gobierno cerrará. Kalshi le permite a la gente comerciar en diferentes tópicos”.

PUBLICIDAD

Los resultados no pueden estar disponibles antes de la jornada electoral

De acuerdo con la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) los próximos comicios se realizarán el 5 de noviembre de 2024 y son las oficinas electorales estatales las responsables de certificar los resultados.

Conclusión

Es falso que un gráfico que circula en Instagram muestre un mapa con los resultados de la votación anticipada en Estados Unidos dando por ganador a Trump. La imagen que se utiliza para hacer la afirmación se creó con datos publicados por Kalshi, una web de apuestas, el 24 de octubre de 2024. Al revisar el sitio confirmamos que la información que provee la empresa es una proyección creada con las apuestas que se han hecho en el portal sobre quién ganará la elección el próximo 5 de noviembre y no de los resultados de la votación anticipada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.