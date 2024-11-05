Es falso que ese video muestre a un hombre supuestamente depositando ilegalmente boletas electorales en una urna en Nebraska

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que un video supuestamente muestra a un hombre depositando boletas electorales ilegalmente en una urna ubicada en la ciudad de Lincoln, Nebraska, el 2 de noviembre de 2024, pero eso es falso. El comisionado electoral del condado de Lancaster refutó la afirmación en un comunicado y aclaró que lo que muestra el clip es a un joven colocando en la urna la boleta de la primera elección presidencial en la que participa.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Autoridades refutaron la información

“ Una mula de boletas [término para describir a personas que supuestamente recogen y depositan papeletas de votación ilegalmente] es captada en cámara descargando boletas en una urna. Biblioteca Loren C Eiseley Branch , ubicada en 1530 Superior Street, Lincoln, Nebraska. Fecha y hora: 2 de noviembre aproximadamente a las 4:15 pm”, dice un mensaje en inglés publicado en Facebook este 5 de noviembre de 2024.



El texto incluye un video en el que se ve a una persona vestida de negro cargando una patineta y una mochila negra. Después se le ve sacando algo de la mochila y metiendo un sobre en una urna que se encuentra afuera de un edificio de ladrillos naranjas. Segundos más tarde, la persona se coloca la mochila en la espalda nuevamente, saca su celular y se toma varias fotografías a sí mismo en el lugar. Posteriormente se le ve retirándose y la grabación termina.

A partir del segundo 00:31 se escucha la voz de un hombre diciendo: “Tal vez…Está mirando a su alrededor” y posteriormente describiendo paso a paso lo que hace el sujeto como describimos anteriormente.

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos varias publicaciones con el video y la falsedad sobre la “mula de boletas”. Una de ellas es una publicación en Facebook que dice: “Actualización de un comunicado de prensa del condado de Lancaster: Funcionarios electorales revisaron el video de vigilancia del buzón e identificaron al votante que aparece en la publicación en las redes sociales. El joven estaba devolviendo la papeleta de su primera elección presidencial y se tomó una selfie”.

PUBLICIDAD

Hicimos una búsqueda en la web del condado de Lancaster y posteriormente revisamos el site de su c omisionado electoral. Tras revisar sus redes sociales encontramos que una publicación fijada en su cuenta de X (antes Twitter) del 4 de noviembre de 2024 incluye el comunicado íntegro al que hace referencia la actualización sobre la publicación que desinforma..

“Comunicado de prensa: El comisionado electoral responde a una publicación falsa y engañosa en las redes sociales”, dice la publicación en X que acompaña el documento.

“Revisamos las grabaciones de vigilancia de la caja de votación y pudimos identificar al votante cuando recuperamos su boleta. Tienen un video de un joven entregando su boleta en su primera Elección Presidencial. Él se tomó una selfie para conmemorar este importante hito en su vida”, dice el documento oficial.

En el comunicado, la autoridad electoral señaló que se preocupó por la seguridad del votante al darse cuenta de que en los comentarios de las publicaciones en redes sociales lo estaban amenazando. Por ello, contactaron al Departamento de Policía de Lincoln, quienes a su vez se pusieron en comunicación con el joven elector.

"Es vergonzoso y antiestadounidense intimidar y amenazar a alguien por ejercer su derecho al voto", afirmó Todd Wiltgen, Comisionado Electoral de Lancaster.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que un video muestra a una “mula de boletas” electorales supuestamente depositando ilegalmente papeletas en una urna de Lincoln, Nebraska. El Comisionado Electoral del condado de Lancaster refutó la afirmación y explicó que, tras revisar las cámaras cercanas a la urna, confirmaron que lo que muestra la grabación es a un joven depositando la papeleta de su primera votación presidencial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD